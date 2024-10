'Damat kızıma sen daha iyi bak' demişti... Mutlu haberi babası verdi: Çok özel çifte ilk bebek geliyor

Haberin Devamı

Bu mutlu çift, ABD'nin eski başkanlarından Donald Trump'ın küçük kızı Tiffany ile 2022 yılında evlendiği Michael Boulos.

İki yıl önce çok konuşulan bir törenle evlenen çift, bir süre sonra ilk bebeklerini de kucaklarına alacak. Küçük kızı Tiffany'nın ilk kez anne olmaya hazırlandığını da babası Donald Trump duyurdu.



Michigan'da bir toplantıya katılan Trump, "Yakında kızımın bebeği olacak. Bu çok güzel" diyerek bir kez daha dede unvanı alacağını da dünyaya ilan etmiş oldu.

Kızı Tiffany hakkında "çok özel bir genç kadın" diyen Donald Trump, damadı Michael Boulos'u da "çok özel bir genç adam" diye tanımladı.

Tiffany Trump ile Michael Boulos, ailenin Florida'da bulunan Mar a Lago konutunda günlerce konuşulan bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Küçük kızının mutlu haberini Donald Trump katıldığı bir toplantıda kendisi duyurdu.





DAMADI LÜBNAN ASILLI BİR AİLEDEN GELİYOR

Donald Trump'ın Marla Maples ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen Tiffany ile Lübnan asıllı zengin bir ailenin oğlu olan Michael Boulos, 2022'nin Kasım ayında bir dizi gösterişli törenle hayatlarını birleştirdi.

Trump'a ait Florida'daki Mar a Lago'daki malikanede yapılan tören eski başkanın tüm evliliklerinden olan çocuklarını da bir araya getirdi.

Gelinin annesi Maples, eski eşinin tüm çocuklarına bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise Ivanka Trump, Jared Kushner ve çocukları oldu.

GELİN İKİ FARKLI KIYAFET GİYDİ

Tifffany Trump, törende iki farklı kıyafet giydi. Evlilik yemini sırasında, Eli Saab tasarımı pırıltılı bir gelinlik tercih etti. Ardından düzenlenen partide de derin yırtmaçlı, beyaz bir elbiseyle değiştirdi.

Tören boyunca gelinin ve damadın coşkusu dikkatlerden kaçmadı. Törende adet olduğu üzere gelin Tiffany'yi, damat Michael'a Donald Trump teslim etti.

Tiffany Trump ve Michael Boulos, resmen karı-koca ilan edildikten sonra ilk danslarını Toploaders'ın Dancing In The Moonlight adlı şarkısıyla yaptı. Sonra da sıra Trump ile kızının dansına geldi.

Tiffany evlilik yemini sırasında Eli Saab imzalı gösterişli bir gelinlik giydi. Düğünün ilerleyen saatlerinde de bunu beyaz askılı bir elbiseyle değiştirdi.

BABA- KIZ DANSI İLGİ ÇEKTİ: Gecenin en çok ilgi çeken anlarından biri de buydu. Tiffany ile Donald Trump, Here Comes The Sun adlı şarkı eşliğinde baba- kız dansını sergiledi.

'SEN ONA DAHA İYİ BAK': Bu arada Trump, damadıyla şakalaşmaktan da geri durmadı. Michael Boulos'u şaka yollu kızına iyi bakması konusunda uyardı. Donald Trump "Michael, sen ona daha iyi bak" dedi. Ardından da şunları söyledi: " Şüphe yok ki sen çok özel bir insansın. Yaşının da çok ötesindesin. Siz iki muhteşem insansınız ve bugün çok güzeldi."





GELİN KADAR DİKKAT ÇEKTİ

Düğünde en az gelin Tiffany kadar dikkat çeken başka bir konuk daha vardı. Üvey ablası Ivanka Trump.

Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'tan dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Ivanka, törene kocası Jared Kushner ve üç çocuğuyla birlikte katıldı.

Dünyanın en iyi giyinen kadınlarından biri olarak nitelerdirilen Ivanka Trump, düğün için bebek mavisi bir gece kıyafeti giydi. Uzun boyunun ve geçmişte yaptığı modelliğin de etkisiyle kıyafetini kusursuz şekilde taşıyan Ivanka Trump, en az kardeşi Tiffany kadar dikkat çekti.

Düğünde gelinden rol çalan abla Ivanka'nın bu kadar çok konuşulmasının bir nedeni vardı. Moda konusunda iddialı olan Ivanka, beyazperdenin efsane yıldızı Grace Kelly'nin, 1955 tarihli Alfred Hitchcock imzalı To Catch a Thief adlı filmde giydiği o mavi elbisenin kopyasını giymişti.

TEBRİK VE BEĞENİ MESAJLARI YAĞDI

Tiffany Trump'ın annesi Marla Maples heyecanını ve mutluluğunu sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi.

Kızının bebekliği ve çocukluğunda çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Maples "Bir zamanlar seni kollarımda tutuyordum... Şimdi ise aşkın peşinden gidişini izliyorum. Sen her zaman benim bebeğimi olacaksın, şimdi ve düğünden sonra..." notuna da yer verdi.

Gelin annesi Marla Maples'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.

Boulos ve Trump ailelerini bir araya getiren partiye gelinin dedesi Stanley Edward Maples ile damadın anne ve babası Massad ve Sarah Boulos da katıldı. Özellikle de damat Boulos'un aile fertleri sosyal medyadan geceyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

YUNANİSTAN'DA TANIŞTILAR: Tiffany Trump ile Michael Boulos, 2018 yılında ünlü yıldız Lindsay Lohan'ın Yunanistan'da işlettiği gece kulübünde tanıştı. Ondan sonra da aralarında romantik bir ilişki doğdu. Tiffany Trump, Michael Boulos'u aynı yıl ailesiyle tanıştırdı. Lübnan ve Fransız kökenli, milyarder bir iş insanı olan Massad Boulos ile eşi Sarah'nın oğlu olan damat Michael Boulos, Tiffany Trump'a geçen yıl ocak ayında evlenme teklif etti.