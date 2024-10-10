Kararından dönmedi, 18 yaşında yuvasını kurdu: Sen benim ilk aşkımsın!

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Her insan bu kadar şanslı olmayabiliyor elbette. Kimi zaman genç yaşta ilk aşkla yapılan evlilikler hüsranla sonuçlanıyor. Ama bunun tam tersi örnekleri siz de büyük olasılıkla çevrenizde gördünüz. Çok genç yaşta evlenen, çocuk sahibi olan hatta kendi çocuklarıyla büyüyen çiftlerin sayısı azımsanamayacak kadar çok.

Gösteri dünyasında da bu mutlu sona ulaşan çiftler çok. Henüz lise yıllarında tanışıp birbirleri için aşka düşen, evlenen ve bu mutluluğu on yıllardır sürdüren örnekler çok.

İlk aşkın heyecanıyla gencecik yaşta evlenen, yıllar içinde çocuk hatta torun sahibi olan ünlü çiftleri bir hatırlayalım istedik. İşte o ünlü şarkıdaki gibi "gençlik başlarında dumanken ilk aşk heyecanına kapılıp hayatlarını birleştiren ünlü çiftler.

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DAHA EVLENMEDEN ALDATILDI... İÇİNDEN GELEN SESİ DİNLEYİP EVLENDİ

Futbol sahalarının yıldızlarından Wayne Rooney ile karısı Coleen çocukluk aşıkları. Henüz ortaokul yıllarında tanışan çift, evlilik öncesi bile büyük bir sınavdan geçti.

Wayne, evlenmeye hazırlandığı sevgilisini bir değil iki hayat kadınıyla aldattı. Sonra da durumu ona gidip kendisi açıkladı. O sırada henüz 20 yaşına bile gelmemiş olan Coleen'in bütün bu olup bitenler yüzünden kafası karıştı. Ama bir yandan da Wayne'in açık sözlülüğü karşısında yelkenleri suya indirdi. Bu kararını da "İçimden gelen sesi dinledim" diyerek satırlara döktü anı kitabında.

Sonunda genç aşıklar 2008 yılında hayatlarını resmen birleştirdi. Çift, dört çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.





İçinden gelen sesi dinleyip Wayne ile evlenen Coleen Rooney dört çocuk annesi oldu.

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UZAKTAN SEVDALANDIĞI PLATONİK AŞKIYLA EVLENDİ

Herkes sevdiği, beğendiği ünlünün fotoğrafını ya da posterini duvarına asar. Ama pek az kimse böylesine uzaktan uzağa aşka düştüğü biriyle günün birinde evlenir. Kısacası herkes Catherine Zeta Jons kadar şanslı olamaz bu konuda.

Bugün 24 yıllık mutlu ve iki çocuklu bir evlilik sürdüren Catherine Zeta- Jones da kendisinden yaşça büyük olan Douglas'ı gencecik bir aktörken oynadığı San Francisco Sokakları dizisinde izledi.

Ekranda gördüğü o yakışıklı adama uzaktan uzağa aşık oldu. Hatta o kadar çok sevdi ki onu günün birinde evlenmeyi bile hayal etti. Yıllar sonra da bu hayali gerçek oldu.

Zeta Jones da oyunculuğa adım attı. Zorro filmiyle büyük sükse yaptı. Hatta Michael Douglas onu bu filmde gördü ve etkilendi. Bir festival sırasında da onunla tanıştı.

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Yanına gidip şaka yollu ona evlilik bile teklif etti. Bir davette Catherine Zeta Jones'u gören Douglas, ona "Çocuklarınızın babası olabilir miyim?" diye sordu.. Sonuç ortada. Çift 2000 yılından bu yana evli. Aralarındaki 25 yaş farkı umursamadan yuvalarını ayakta tutuyorlar. Bu yuva artık 20'li yaşlarındaki iki çocuklarıyla da taçlandı.

Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenmek uğruna eski eşi Diandra'da servet değerinde nafaka ödedi. Bu, Douglas açısından ilk evlilik değilse de Catherine Zeta Jones için platonik aşkının gerçeğe dönüşmesi oldu.





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İLK GENÇLİK AŞIKLARININ ARTIK BİR GELİNİ BİLE VAR

Şu günlerde oğullarını evlendiren Jon Bon Jovi ile karısı Dorothea da birbirlerinin ilk aşkı. Lisede birbirlerine sevdalanan çift, 1989 yılında hayatlarını resmen birleştirdiler. Evlilikleri sırasında tam dört tane çocuk sahibi oldular.

Hatta oğulları Jake, bu yaz genç kuşağın ünlü yıldızlarından Millie Bobby Brown ile hayatını birleştirdi. Bir başka deyişle çift artık kayınvalide ve kayınpeder oldu.

Jon Bon Jovi ve karısı Dorothea 1989 yılından bu yana evli.





AŞKLARI LİSEDE BAŞLADI... TAM 42 YILDIR EVLİLER

Gelelim U2 grubunun solisti Bono ile karısı Ali Hewson'ın öyküsüne.

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Onlar da aynı lisede öğrenciydi, tanışmaları da okul sıralarında oldu. Birbirleri için de ilk görüşte aşka düştüler. O gençlik aşkı öylesine ateşliydi ki karşı koyamadılar. Ünlü çift tam 42 yıldan bu yana evli.

Bono bu evliliğin başlangıç öyküsünü bir röportajında şöyle anlatmıştı: "İkimiz de yeni yetmeydik. Aynı liseye gidiyorduk. Bir gün öğleden sonra onunla birlikte otobüse yürüdüm. Her şey böyle başladı."

Bono ile Ali Hewson'ın dört tane çocuğu var. Zaman zaman ailece kırmızı halıya çıktıkları da oluyor.

Bono ile Ali Hewson, 1982 yılından bu yana evli. Lise aşıkları o zamandan bu yana hiç ayrılmadı.





'O KADAR GENÇTİK Kİ EVLENECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEDİM BİLE'

Ünlü oyuncu Elizabeth Banks da kocası Max Hendelman'la üniversitenin ilk gününde tanıştı. Aslına bakılırsa ünlü oyuncu bir gün evleneceklerini hiç düşünmedi bile. Çünkü o sırada ikisi de çok gençti.

O dönemi bir röportajında şöyle anlattı Banks: "Ben o gün kocamla tanışmadım. Ben o gün gelecekte evleneceğim adamla tanıştım. O zamana kadar böylesine hoşlandığım biriyle hiç karşılaşmamıştım."

Elizabeth Banks ile Max Hendelman 2003 yılından bu yana evliler.

Elizabeth Banks, kocasıyla tanıştığında o kadar gençmiş ki ikisi de günün birinde evlenecekleri aklına bile gelmemiş.





ÇOK GENÇ EVLENİP ANNE OLDU, 47 YAŞINDA TORUN SAHİBİYDİ

Yeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit'in Selim Soydan ile evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Gülşah da henüz ilk gençlik yıllarında ilk görüşte aşık olduğu Ender Alkoçlar ile hayatını birleştirdi.

Gencecik yaşlarında evlenen çift aynı şekilde çokgenç yaşta evlat sahibi oldu. Hatta bir dönem annesiyle birlikte filmlerde rol alan Gülşah 18 yaşında evlendi, 21 yaşında anne, 40 yaşında da torun sahibi oldu.

Gülşah, Ender Alkoçlar ile tanıştığında henüz 14 yaşındaydı. İkisi de birbirlerine ilk görüşte aşık oldu.

Bir dönemin çocuk oyuncusu Gülşah yıllar önce verdiği bir röportajda o dönemi "Henüz 14 yaşındaydım ve Ender'i tanıdım, sevdim. Mutluluğun formülü herkese göre değişir. Önemli olan saygı, sevgi ve uyum. Çok ani bir evlilik kararı aldık. Babamın birçok özelliği onda vardı, dahası artıları bulunuyordu. Evlenmemin bana uygun olduğunu düşündüm, kararımdan dönmedim" diyerek anlattı.

1988 yılında genç yaşta evlenen Gülşah ve Engin Alkoçlar, yine erken yaşta kayınvalide - kayınpeder oldu. Hatta 50 yaşına gelmeden torun sevinci bile tattılar.

HALA DOĞUP BÜYÜYÜP AŞIK OLDUKLARI YERDE YAŞIYORLAR

Oyucu Jeff Daniels ile karısı Kathleen Treado'nun öyküsü de ilginç. Çift, lise yıllarında tanıştı. O zamandan bu yana da hiç ayrılmadılar. İşin daha da ilginci Daniels ve karısı çocukluklarının geçtiği, büyüdükleri kasabadan hiçbir yere taşınmadı evlendikte sonra. Hatta kendi çocuklarını da orada büyüttüler.

Jeff Daniels bir röportajında bunun nedenini şöyle anlatmıştı: "Chelsea (doğup büyüyüp yaşadıkları yer) bizim evimiz. Kathleen ve ben ikimiz de orada büyüdük. Orası bizim için yeterince iyi... Çocuklarımız için de yeterince iyi..."

21 YAŞINDAYKEN EVLENDİ

Hollywood'un ünlü yönetmenlerinden Ron Howard ve Cherly Alley henüz 21 yaşındayken evlendiler. Bu aslında birçok insan için riskli bir durum gibi görünse de onlar için hiç öyle olmadı.

Howard bir röportajında karısıyla tanıştıkları için de genç yaşta yaptıkları evlilik yürüdüğü için de ne kadar şanslı olduğunu söylemişti. Yine de genç evlenmenin bazı riskleri olduğunu hatırlatıp "İlişkimiz yürümeyebilirdi de" diye sözlerini sürdürmüştü.