DÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce onu durmadan aldattÄ±m... Ama hiÃ§ yakalanmadÄ±m

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Bu ilginÃ§ itiraf, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yarÄ±m asrÄ± geÃ§en beraberliÄŸine imza atan bir Ã¼nlÃ¼sÃ¼nÃ¼n oÄŸluna ait. Her ne kadar kendisi nikah bile olmadan sevgilisine 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re sadÄ±k kalmÄ±ÅŸ olsa da belli ki oÄŸlu onun tam tersi davrandÄ±. Ãœstelik daha niÅŸanlÄ±yken eÅŸi olarak seÃ§tiÄŸi kadÄ±nÄ± defalarca aldattÄ±.

KENDÄ° PROGRAMINDA Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Bu itiraf, Hollywood'un aÅŸkÄ±nÄ± en uzun sÃ¼re koruyan Ã¼nlÃ¼lerinden biri olarak bilinen Goldie Hawn'Ä±n eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Oliver'a ait.

2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana Erinn Bartlett ile evli olan 47 yaÅŸÄ±ndaki Oliver Hudson, ablasÄ± Kate ile birlikte hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Sibling Revelry adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk oldu.

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Orada da aslÄ±nda sonradan mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ eÅŸi Erin'Ä±, niÅŸanlÄ± olduklarÄ± dÃ¶nemde sÄ±k sÄ±k aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"NiÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±mda bana psikolojik anlamda bir ÅŸey oldu, bir sarmala girdim. SadÄ±k deÄŸildim, aldatÄ±yordum ve Ã§Ä±lgÄ±ndÄ±m" diye konuÅŸtu Oliver.

SONRADAN ANNESÄ°NE DE NÄ°ÅžANLISINA DA DURUMU ANLATTIÂ

Hudson kardeÅŸler o programda Robyn Lively'yi konuk aldÄ±. Oliver Hudson'Ä±n bu sÃ¶zleri Ã¼zerine Lively ona "Ve Erin seninle birlikte mi kaldÄ±?" diye sordu.

Buna yanÄ±t olarak da Oliver Hudson ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "HiÃ§ yakalanmadÄ±m. Ona her ÅŸeyi sÃ¶yledim Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¼zerimde bu kadar aÄŸÄ±rlÄ±kla evlenemezdim ve Ã§ocuk sahibi olamazdÄ±m."

Ama sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bu yaptÄ±klarÄ± onu mutlu da etmedi. Bir girdabÄ±n iÃ§inde yuvarlanÄ±p giderken ona yardÄ±m elini uzatan kiÅŸi de annesi Goldie Hawn oldu.

Oliver sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu sadakatsizliÄŸini annesinden sonra o dÃ¶nemde niÅŸanlÄ±sÄ± olan Erin'a da sÃ¶yledi. Hem onlarÄ±n hem de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ terapinin yardÄ±mÄ±yla da bÃ¼tÃ¼n bunlardan kurtuldu Hudson.

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'YAPTIÄžIMDAN DEÄžÄ°L SADECE ERIN'I ÃœZDÃœÄžÃœM Ä°Ã‡Ä°N PÄ°ÅžMANIM'

Hudson, sonradan evlendiÄŸi Erin Bartlett'Ä± Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in bu aldatmalarÄ±ndan piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸunu itiraf etti ama yine de bugÃ¼nkÃ¼ haline gelebilmesinde o aldatmalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k payÄ± olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

"DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse eÄŸer o yaptÄ±klarÄ±mÄ± yapmasaydÄ±m nasÄ±l bir insan olurdum bilmiyorum. SonuÃ§ olarak bundan piÅŸman mÄ±yÄ±m? SanÄ±rÄ±m deÄŸilim. Ama Erin'i Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Herhangi birine aÃ§Ä± Ã§ektirmek istemem" diye konuÅŸtu Oliver Hudson.

ARTIK ÃœÃ‡ Ã‡OCUKLU MUTLU BÄ°R EVLÄ°LÄ°KLERÄ° VARÂ

Goldie Hawn'un eski eÅŸi mÃ¼zisyen Bill Hudson'dan dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸundan biri olan Oliver ile Erin Bartlett, 2004 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±. Ä°ki yÄ±l sonra da evlendiler.

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Ã‡iftin 16 yaÅŸÄ±nda Wilder Brooks, 13 yaÅŸÄ±nda Bodhi Hawn ve 10 yaÅŸÄ±nda Rio Laura adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Oliver ve Kate Hudson, Goldia Hawn'un mÃ¼zisyen Bill Hudson ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya geldi.

Goldie Hawn, Bill Hudson ile 1976 ile 1982 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda evli kaldÄ±.Â

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Goldie Hawn, 41 yÄ±ldÄ±r Kurt Russell ile mutlu bir beraberlik yaÅŸÄ±yor.Â

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