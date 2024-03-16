10 yıl önce sadece ikimizdik... Bu da şimdiki halimiz!

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İşte gösteri dünyasının ünlü çiftlerinden biri de böyle önemli bir yıl dönümünü kutladı. 2014 yılında evlenirken sadece aşktan başı dönen iki kişi olan ünlü çift, aradan geçen zaman içinde iki çocuklu dört kişilik bir aileye dönüştü.

Elbette bu mutluluklarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

ABD'de sabah ekranlarının ünlü simalarından biri olan Savannah Guthrie, kocası Michael Feldman ile evliliğinin 10'uncu yılını Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımla kutladı.

NBC kanalında sunduğu sabah haberleriyle tanınan Savannah Guthrie, Feldman ile evlendikleri gün çekilen bir dizi fotoğrafa yer verdi paylaşımında.

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Sonra da iki küçük çocuklarıyla birlikte kameraya poz verdikleri başka bir görüntüyü takipçilerinin beğenisine sundu.

52 yaşındaki Guthrie "Bu 10 yıl önce biziz. Bu da şimdiki halimiz. Seni şimdi de seviyorum, sonsuza kadar da seveceğim" diye yazarak kocasına seslendi.

Ünlü haber sunucusu paylaşımında bir de kalp sembolüne yer verdi.

Aradan geçen on yıl içinde mutlu çift, iki çocuklu dört kişilik bir aile oldu.

Paylaşımların bir kısmında Savannah Guthrie beyaz gelinliği içinde mutluluktan uçarken görünüyor. Kocası Michael Feldman'ın da ondan bir farkı yol elbette.

O kareler çiftin 10 yıl önceki daha genç hallerini de gözler önüne seriyor.

Yeni çekilen pozlarında ise Savannah ve Michael, kızları Vale ve oğulları Charley ile birlikte dört kişilik bir aile olarak görülüyor.

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ARADIĞI AŞKI VE HUZURU İKİNCİ EVLİLİĞİNDE BULDU

Aslında bu Savannah Guthrie'nin ikinci evliliği. Ünlü TV siması, ilk evliliğini İngiliz gazeteci Mark Orchard ile yaptı. 2005 yılında başlayan bu evlilik dört yıl sürdü.

İlk evliliğinin bitiminden sonra Savannah, Michael Feldman ile flört etmeye başladı. Ünlü çift, 2014 yılında evlendi.

Bu arada Guthrie'nin aradığı aşkı bulduğu ikinci kocası Michael Feldman'ın, tanınmış bir halkla ilişkiler ve iletişim uzmanı olduğunu hatırlatalım.