Dört kez evlendikten sonra gerçek aşkı 72 yaşında buldu... Hemen ailesiyle tanıştırmış

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Sinema tarihinin unutulmaz Bond Kızı olarak ünlenen Jane Seymour, 72 yaşında hâlâ sinemanın yaşayan efsanelerinden biri olmayı sürdürürken bir yandan da hayatının sonbaharı denebilecek bu dönemde aşka “düşmenin” mutluluğunu yaşıyor… Sinema dünyasına adım attığında Bond kızı olarak ünlenen efsane oyuncunun gerçek adı Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg’di ama o kendine İngiltere’nin en ünlü krallarından 8. Henry’nin üçüncü eşi, kraliçe Jane Seymour’un adını seçti. Zaten onun da kraliçelere yarışır, dillere destan bir güzelliği vardı... Üstelik İngiltere'nin adını dünyada başarıyla temsil ettiği için kraliyet nişanıyla da onurlandırıldı

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AŞKLARINI INSTAGRAM'DAN İLAN ETTİLER

Geçen ay yaptıkları Instagram paylaşımıyla ilişkilerini ilan eden Seymour ve ünlü müzisyen John Zambetti o zamandan beri adeta bulutların üzerinde yaşıyor. 72 yaşındaki Jane Seymour, 73 yaşındaki 'sevimli ve zeki' yeni sevgilisi John Zambetti’ye övgüler yağdırıyor.

Jane Seymour, kariyerinin başında iki gözünün rengi birbirinden farklı olduğu için (tıpta bu duruma heterokromi adı veriliyor) zorluk yaşamış... Daha sonraki yıllarda güzelliği ve yeteneğiyle kendini Hollywood'a kabul ettiren yıldız oyuncu 72 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaracak bir forma sahip

Seymour yeni ilişkisini “Hayatımın bu döneminde bu bir hediye” diye anlatırken yaşadığı aşkın da benzersiz derecede özel olduğunu söylüyor. DailyMail.com'a özel bir demeç veren ünlü müzisyen Zambetti de sevgilisi için "Bu arada, harika öpüşüyor" dedi ve ne zaman kendisine doğru dönse Jane Seymour’ın öpüşmek için eğildiğini varsaydığını ekledi: "Yani, beni bu konuda suçlayabilir misiniz?”. Jane Seymour ve John Zambetti, ilişkilerini geçen ay Instagram'dan paylaştıkları fotoğrfla duyurdular... Seymour'un ikinci ve dördüncü evliliğinden 4, Zambettinin ise 1 çocuğu var

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4 KEZ EVLENİP BOŞANDI, GERÇEK AŞKI ŞİMDİ BULDU

Jane Seymour, bu ilişkide Zambetti’yle duygularının karşılıklı olduğunu belirtirken “Sanırım o da aynı şekilde hissediyor. Çok sevimli ve belli ki çok zeki ama aynı zamanda çok destekleyici. Tanıdığım herkes onu seviyor. Hepsi ona tapıyor” diyerek sevdiği adamı yere göğe koyamadı.

Jane Seymour, hayatının sonbaharında bulduğu "gerçek" aşkı için "Bir kadının aradığı her şey onda var" diyor

Seymour, yapımcı David Green ile uzun süreli bir birliktelik yaşayıp ayrılmıştı. Efsanevi aktris yönetmen Michael Attenborough, sanatçı Geoffrey Planer, menajer David Flynn ve aktör James Keach ile olmak üzere dört kez evlenmişti. Bütün evlilikleri mutsuzlukla biten oyuncu gerçek aşkı en sonunda buldu…

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"BİR KADININ ARAYACAĞI HER ŞEY ONDA VAR"

Bu aşkın önceki aşklarından ne kadar farklı olduğunu düşünen Seymour sözlerine şöyle devam etti: “Her ne ise, bunun nitelendirilmesi ya da ölçülmesi gerekmediğine karar verdik. Buna bir isim koymamıza gerek yok. İkimiz de şu an için ne olduğunu gerçekten takdir ediyoruz. O çok besleyici ve destekleyici ve aynı zamanda müthiş bir müzisyen. Harika bir doktor ve çok tatlı bir insan. Harika bir baba ve harika bir kocaydı. Yani bir kadının bir erkekte arayabileceği her şeye aslında sahip”.

Ünlü müzisyen de "Fazla zamanımız kalmadı, o yüzden boşa vakit harcamıyoruz" diye anlattığı Seymour'u öpmeye doyamadığı itiraf ediyor

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Zambetti de güzel oyuncuya aşık olduğunu gizlemeye çalışmıyor ve “İkimiz de çok mutluyuz ve birbirimizi bulmuş olmanın tadını çıkarıyoruz. Fazla zamanımız kalmadı, o yüzden boşa harcamanın anlamı yok" diyor. Ünlü müzisyen ilişkilerini “Kurallar, beklentiler ya da herhangi bir şey tarafından baskı altına alınmıyoruz. O inanılmaz bir kadın” diyerek anlatıyor.

ÇİFTE KUMRULARI OĞULLARI BİR ARAYA GETİRMİŞ

Jane Seymour ve John Zambetti’nin tanışma hikâyesi de oldukça ilginç. Çifte kumrular gibi aşk yaşayan çifti ikisi de müzisyen olan oğulları Johnny Zambetti ve Johnny Keach tanıştırmış. Tanışmanın hemen ertesi günü öğle yemeğine çıkan Seymour ve Zambetti, bu ilk randevularında saatlerce sohbet etmişler.

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Zambetti o günü "Jane'in evine gittim ve baş başa kaldık," diye anlatıyor: "Arka bahçede oturup yaklaşık beş saat boyunca konuştuk ve daha sonra arkadaşıyla birlikte benim evime döndük ve dışarıdan yemek sipariş ettik” Jane Seymour, kendi giyim markasını yaratmanın yanı sıra hâlâ oyunculuk yapmaya da devam ediyor... Efsane oyuncu 2018'de, 67 yaşındayken Playboy dergisinin kapağında yer almıştı... Seymour, dergiye poz veren en yaşlı isim olma rekorunu da elinde tutuyor

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AİLEYLE DE TANIŞTI

Jane Seymour ise hemen o gece Zambetti'yi, kendisini ziyaret etmek üzere Amerika'ya gelen ailesinin birkaç üyesiyle tanıştırmak üzere yeniden evine davet etmiş: “Birkaç gün içinde ailemle tanıştı. Evet. Yani varlığından haberdar olmadığı koca bir dünyayla tanıştı ve anında o dünyanın bir parçası oldu ve şimdi buradayız. Şimdi ben de onun dünyasının bir parçasıyım ve hepimiz çok iyi anlaşıyoruz ve çok eğleniyoruz”.