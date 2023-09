Efsane oyuncu 90 yaşında aşkın tadını çıkarıyor: Prensimi bulmak için çok kurbağa öpmek zorunda kaldım

Haberin Devamı

2015’te İngiltere’nin adını dünyada başarıyla temsil ettiği ve birçok hayır işine de önayak olduğu için bizzat Kraliçe II. Elizabeth tarafından onu nişanı verilen Joan Collins o tarihten beri adının önünde şövalyelik nişanının kadınlar için kullanılan “Dame” sıfatını da taşıyor.

23 Mayıs’ta 90. yaşını kutlayan efsane oyuncu ününün doruğunda olduğu gençlik "İngiltere’nin en güzel kızı”, “Dünyanın en güzel kadını ve “Yaşayan en seksi oyuncu” olarak anılmıştı. Joan Collins, hâlâ gençlere taş çıkaran bir güzelliğe ve forma sahip.

1981- 89 yılları arasında yayınlanan Hanedan dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Joan Collins Hollywood'un "altın çağı" diye anılan dönemden hayatta kalan yegâne isimlerden

Daha önce 4 kez evlenip boşanan ünlü yıldız kendisinden 32 yıl genç Percy Gibson’la beşinci evliliğini yapmıştı. Oyuncu, yönetmen ve yapımcı olan 58 yaşındaki Percy Gibson ve Joan Collins, Collins’in başrolünü oynadığı bir tiyatro oyunu için bir araya gelmişlerdi.

Oyunun yönetmenliğini yapan Gibson ve Joan Collins 2000’de tanıştıktan sonra 2002’de evlendiler ve o tarihten beri de aralarındaki yaş farkı sürekli gündeme getirilse de bunu umursamadan mutlu bir evlilik sürdürüyorlar.

Joan Collins de tıpkı Elizabeth Taylor gibi menekşe mavisi gözleri ve derin bakışlarıyla tanınmıştı

Çiftin yakın çevresi Percy Gibson ve Joan Collins’in birbirlerine hâlâ deliler gibi aşık olduğu söylüyor. Collins, eşiyle tanışmalarını “Baş döndürücüydü, harikaydı ve Percy ile birbirimize delicesine aşık olduk. Sonunda gerçek ruh eşimi buldum. Ve sonsuza dek kocam olacak adamı” diye anlatmıştı.

Geçmiş aşklarından ve evliliklerinden de bahseden Joan Collins “Gerçek prensimi bulmadan önce birçok kurbağa öpmek zorunda kaldım” diyerek son kocasını överken Percy Gibson’dan da “bugüne kadar tanıdığım en onurlu erkek” diyerek bahsetmişti.

5. evliliğini 2002'de Percy Gibson'la yapan Joan Collins'in önceki evliliklerinden 3 çocuğu, onlardan da 4 torunu var... Efsane oyuncu 58 yaşındaki kocasıyla yaş farklarını hiç umursamıyor ve gerçek aşkı geç de olsa bulduğunu söylüyor

2011 tarihli anı kitabı The World According to Joan’da geç yaşında bulduğu mutluluğu "Hayat arkadaşı arayan kadınlar için, erkeklerin otobüsler gibi olduğu ve 'yeterince beklerseniz doğru kişi karşınıza çıkacaktır' şeklindeki o eski sözün bir nedeni var. Bunun en iyi örneği de benim" diyerek anlatan Jona Collins geç bulduğu mutluluğun keyfini sonuna karar çıkarmakta kararlı…

Collins bir süredir eşiyle birlikte St. Stropez'de tatil yapıyor

Değil sosyal medyanın, internetin bile olmadığı bir çağda dünya çapında şöhrete erişen Joan Collins, 90 yaşında hâlâ sahip olduğu dinamizmi Instagram kullanırken de sergilemekten geri kalmıyor. Yaşına rağmen arı gibi çalışan, sosyal yardım etkinlikleri, belgeseller, tiyatro oyunları ve yazarlık gibi işler arasında mekik dokuyan Joan Collins eylül ayında da son kitabını çıkarmıştı.

90 yaşındaki efsane isim hâlâ çalıştığını çünkü hayatını kazanmaya mecbur olduğunu söylemişti... Collins bir yandan shane ve hayıer işlerini yürütürken bir yandan da sürekli kitaplar yazıyor

Temmuz ayında The Times gazetesine röportaj veren Collins’in bu konudaki sözleri de oldukça çarpıcı. Kimi usta oyuncuların mesleklerini bırakmaları onları hayattan koparıp ölüme yaklaştırırken Collins’e de hâlâ çalışmaya bu yüzden mi devam ettiği sorulmuştu. Joan Collins ise bu soruya “Çalışıyorum çünkü hayatımı kazanmak zorundayım. İnsanlar benim nasıl bir servete sahip olduğumu düşünüyor acaba?” diyerek cevap vermişti.

Joan Collins'in Instagram paylşımlarında biraz filtre kullandığı hemen anlaşılıyor ancak yine de onun yaşında bu forma ve enerjiye sahip olmak herkesin harcı olmasa gerek...

Tüm gündelik hayatını Instagram hesabından paylaşan Collins, bunca yıldır çalışmasının mükafatı olarak da bütün yazını eşi Percy Gibson’la tatil yaparak aldı. Neredeyse tüm yaz St. Tropez’de tatil yapan Collins, havuz başında ve mayolu çekilmiş fotoğraflarını da sürekli paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı.

90 yaşındaki yaşayan efsane 2020’de yazdığı ve anında “bestseller’’ olan kitabında kadınlara gençlik ve güzellik sırrını anlatmıştı. Kadınların aslında 40 yaşından sonra yüzünün oturduğunu ve bunu da düzenli nemlendirici kullanarak koruyabileceklerini söyleyen Joan Collins kilo kaybetmek için en etkili egzersizin de yemek masasından çarçabuk uzaklaşmak olduğunu söylüyor.

Joan Collins kitaplarında ve paylaşımlarında kadınlara gençlik sırlarını da veriyor... Doğuştan gelen güzelliğini korumak için aslında çoğumuzun bildiği alışılmış yöntemleri uygulayan efsane yıldızın en büyük sırrı ise içindeki aşk ateşinin hâlâ sönmemiş olması

Çok fazla uyumanın da en az uyuyamamak kadar zararlı olduğunu savunan efsane oyuncu yaşı ilerlemesini önleyemeyeceğimi ama yaşlanmayı durdurabileceğimizi söylüyor. Kaşlarınızı çatmanın 20 yaşından itibaren yüzde derin çizgiler oluşturacağını söyleyen Collins gözleri de mutlaka korumak gerektiğinin ve aydınlık ortamlarda mutlaka güneş gözlüğü kullanılmasının önemini vurguluyor.