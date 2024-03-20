Dört kez boşandı, beşinci nişanlısıyla yeni hayata hazırlanıyor... Sevgili olduğunuz herkesle evlenmek zorunda değilsiniz!

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Belki de gerçekten öyledir... Yıllarca flört ettikten sonra evlendiği eşi hakkında "Onu bunca zamandır nasıl da tanımamışım" diyenleri çok duymuşsunuzdur. Tabii ki nice umutlarla başlayıp hüsranla biten evliliklerin kahramanları olur genellikle bu kişiler.

Bu durum bir noktaya kadar da gayet normal aslında. Biriyle sevgili olmak başka onunla evlenip aynı çatı altında yılları geçirip hayatın her anını paylaşmak bambaşka...

İşte bunun yeni örneklerinden birini de gösteri dünyasının evlilik konusunda gayet tecrübeli ünlülerinden biri sergiledi.

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Bugüne kadar dört kez boşanan bu ünlü şu sıralar beşinci nişan heyecanını yaşıyor. Onun da bunca yaşanmışlığın ardından genç nesillere söylemek istediği bazı şeyler var. Özellikle de henüz evlilik deneyimi yaşamamış genç hemcinslerine.

Bunu da söz konusu ünlü "Sevgili olduğunuz herkesle evlenmek zorunda değilsiniz" diyerek özetledi.

Henüz 60 yaşına bile gelmemiş olmasına rağmen bugüne kadar dört evliliği de başarısızlıkla sonuçlanan bu kişi Patsy Kensit.

56 yaşındaki oyuncu, kendisi gibi gösteri dünyasının ünlüleriyle yaptığı evlilikler bir yana birçok kişiyle de çok konuşulan aşklar yaşadı.

Tabii ki bütün bunların hepsi de ayrılıkla sonuçlandı. Şu sıralar ise emlak kralı olarak anılan Patric Cassidy ile nişanlandı ve beşinci evliliğin yolunda hızla ilerliyor.

ŞU AN ÖNCELİĞİ, İKİ OĞLUNUN DA BABALARIYLA İLETİŞİM HALİNDE OLMASI

İngiliz Mirror gazetesine konuşan Patsy Kensit, bunca tecrübeden sonra öğrendiğini "Bütün erkek arkadaşlarınızla evlenmek zorunda değilsiniz" sözleriyle özetledi.

Kensit, şu an hayattaki önceliğinin biten evliliklerinden dünyaya gelen çocukları olduğunu saklamadı. Bu konuda en çok önem verdiği ayrıntı, çocuklarının babalarıyla iyi ilişkiler kuruyor olması.

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Yoksa kendisinin eski eşleriyle herhangi bir bağlantısı yok, zaten böyle bir amacı da yok

Bu konuda şunları söyledi Patsy Kensit "Bana gelirsek... Bu adamların (eski eşlerini işaret ediyor) hiçbiriyle konuşmuyorum, herhangi bir iletişimim yok. Ama çocuklarımın babalarıyla ilişkisi konusunda çok destekleyiciyim."

Şimdi genç kızlara "sevgili olduğunuz herkesle evlenmek zorunda değilsiniz" diye nasihat veriyor ama Kensit kendisi gençlik yıllarında pek de öyle davranmadı.

İlk evliliğini henüz 22 yaşındayken Dan Donovan ile yaptı. O sırada takvimler 1988 yılını gösteriyordu. Bu evlilik 1991'e kadar sürdü.

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Boşandıktan bir yıl sonra bu kez Jim Kerr ile evlendi. Üç yıl sonra da boşandılar.

Patsy Kensit, üçüncü evliliğini 1997 ile 2000 arasında Oasis grubundan Liam Gallagher (yukarıda) ile yaptı. Zaten en olaylı şekilde biten ve sonrasında da en çok konuşulan evliliği bu oldu.

Kensit, şu ana kadarki dördüncü ve son evliliğini 2009 yılında Jeremy Healy ile yaptı. Bu evliliğin ömrü bir yıllık oldu.

YENİDEN EVLENMEYE HAZIRLANIYOR

Patsy Kensit, 2022 yılından bu yana emlak zengini Patric Cassidy ile birlikte. Hatta çift, evlenmeye hazırlanıyor.

Patsy Kensit, başarısız biten bütün evliliklerinin ardından beşinci kez dünya evine girmeye hazırlanıyor başka bir deyişle.

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Güzel yıldız, bu dört evliliğinden iki tane çocuk sahibi oldu. Bunlardan biri ikinci eşi Jim Kerr'dan dünyaya gelen James Kerr, diğeri de Liam Gallagher ile evliliğinden doğan Lennon Gallagher.