Meghan onu kullandı, Harry bir gün çok pişman olacak

FARAGE'IN KONUĞU OLDU

Donald Trump, 2006 ile 2009 arasında UK Independence Party'nin (Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi) liderliğini yapan eski politikacı ve yayıncı Nigel Farage'ın konuğu oldu. Farage'ın Trump ile yaptığı röportaj bu akşam GB News'ta ekrana gelecek. Trump, röportaj sırasında özellikle de Meghan Markle hakkında sert çıkışlar yaptı.

'ZARAR VERDİLER'

Başkanlığı döneminde de çeşitli konularda yaptığı ilginç çıkışlarla dikkat çeken Trump, konuk olduğu bir röportajda çifte ilişkin sert sözler sarf etti. Trump Sussex Dükü Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan'ın monarşiye zarar verdiklerini ileri sürüp "Meghan, Harry'yi korkunç bir şekilde kullandı" diye konuştu.

'HARRY, KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE KULLANILDI VE BİR GÜN PİŞMAN OLACAK'

Farklı konularda konuşulan röportajın bir noktasında, konu İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden ayrılıkları tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'a geldi. Markle'ın bir hayranı olmadığını söyleyen Trump, Harry'nin de eşi tarafından "kullanıldığını" ileri sürdü. Trump "Tek bir gün bile Meghan'ın hayranı olmadım. Bence Harry, korkunç bir şekilde kullanıldı ve bir gün bu yüzden pişman olacak" dedi.

'AİLESİYLE İLİŞKİLERİNİ YIKTI'

Harry'nin hala Meghan Markle tarafından kullanıldığını ileri süren Donald Trump "Bu Harry'nin ailesiyle ilişkilerini yıktı ve Kraliçe'yi de üzdü" diyerek sözlerini sürdürdü.

KRALİÇE'YE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Röportajda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e övgüler yağdıran Trump, Meghan Markle'ın ona karşı saygısızlık yaptığını söyledi. Sonra da Kraliçe hakkında "harika bir kadın ve harika bir insan. Tarihsel bir kişilik" nitelemelerini kullandı. Donald Trump, Markle'ın sadece Kraliçe'ye değil tüm kraliyet ailesine saygısızlık yaptığını da savundu.

'KRALİÇE'YE SAYGI DUYARAK YETİŞTİRİLDİM'

Trump, İngiliz kraliyet ailesine saygı duyarak yetiştirildiğini de iddia etti ve Kraliçe 2. Elizabeth'e olan düşkünlüğünü de vurguladı. Buna gerekçe olarak da annesinin İskoç olmasını gösterdi.

'UNVANI KULLANMASI UYGUN DEĞİL'

Nigel Farrage, Donald Trump'a, Meghan Markle'ın ABD'de politik faaliyetler yürütmek için Kraliçe tarafından kendisine verilen Sussex Düşesi unvanını kullanmasıyla ilgili bir soru da sordu. Trump da bunun üzerine "Bunu yapmaya çalışıyor ama bunun uygun olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

UNVANINI KULLANMASI SÜREKLİ ELEŞTİRİ KONUSU

Markel'ın Prens Harry ile evlendikten sonra kendisine verilen Sussex Düşesi unvanını kullanmaya devam etmesi birçok kez tartışma konusu olmuştu. Markle'ın çocuklar için yazdığı The Bench (Bank) adlı kitabın kapağında Sussex Düşesi olarak imzasını atması tartışılmıştı. Sonra da yine aynı kitap için geçen ekim ayında hazırlanan video da aynı nedenle eleştirilmişti. Markle bir süre önce The Bench (Bank) adında bir çocuk kitabı yayınlamıştı. Markle, önceki gün de online bir kanal üzerinden kitabından bazı bölümler okudu. Çocuklara yönelik o videonun başında da kendini çocuklara "Ben Meghan, Sussex Düşesi. Ve bugün size size The Bench adlı kitabımı okuyacağım" diye tanıttı.

'KİMSE BUNU UNUTMASIN İSTİYOR'

Bu videoda Meghan Markle'ın, kendini tanıtırken Sussex Düşesi unvanını kullanması tepki çekti. Birçok kişi sosyal medyada bu konudaki görüşlerini belirtti. Bir kullanıcı "Kendini Sussex Düşesi olarak tanıtıyor, çünkü kimsenin bunu unutmasını istemiyor" diye yazdı. Bir başka kullanıcı Markle'ın videosunu izlemeye başladığını ama Meghan kendisini "Sussex Düxesi" olarak tanıtınca daha fazla izlemediğini belirtti. Bir başkası da "Kim kendini çocuklara "Düşes" olarak tanıtır ki" diye yazdı.

DESTEKLEYENLER DE OLDU

Fakat Meghan Markle'ın kendini tanıtma biçimini destekleyenler de vardı. Böyle düşünen bir sosyal medya kullanıcısı "Çalışan kraliyet ailesi üyesi olmamak onların kraliyet ailesi üyesi olduğu gerçeğini değiştirmez" diye görüşünü belirtti. Bir başkası da "Onlar hala kraliyet ailesi üyesi. Harry hala bir prens ve Meghan da evlilik yoluyla bir prenses ve düşes oldu" diyerek Markle'ın kendisini "Düşes" olarak tanıtmasının bir sakıncası olmadığını savundu.

UNVANLAR DÜĞÜN HEDİYESİ

Kraliçe 2. Elizabeth, torunu Harry ile gelini Meghan Markle'e "dük" ve "düşes" unvanlarını, evlendikleri 2018 yılında bir düğün hediyesi olarak verdi. İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Harry'nin onursal askeri unvanları iptal edildiyse de çiftin "dük" ve "düşes" unvanları kullanmasına izin verildi.