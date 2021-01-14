Derya Tuna: Çok güzel yemek yaparım

Tuna, “Hafta sonu pandemi yasaklarını evde yemek yaparak geçiriyorum. Fakat çok güzel yemek yaparım. Hafta içi ise yakın arkadaşımla buluşuyoruz, işte böyle alışveriş yapıyoruz” dedi.



TORUN İSTİYORUM

Tuna, yakın zamanda Yasemin Şefkatli’yle nişanlanan oğlu İdo Tatlıses’in bir an önce evlenmesini istediğini söyledi: “2021’de torun sahibi olmak istiyorum. Artık zamanı geldi.