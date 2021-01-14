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Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:17 | Son Güncelleme:

Derya Tuna: Çok güzel yemek yaparım

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Derya Tuna: Çok güzel yemek yaparım
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Derya Tuna önceki gün Vadistanbul’daydı. Tuna, mağazaları dolaşıp arkadaşıyla alışveriş turu yaptı.

Tuna, “Hafta sonu pandemi yasaklarını evde yemek yaparak geçiriyorum. Fakat çok güzel yemek yaparım. Hafta içi ise yakın arkadaşımla buluşuyoruz, işte böyle alışveriş yapıyoruz” dedi.

Derya Tuna: Çok güzel yemek yaparım

TORUN İSTİYORUM

Tuna, yakın zamanda Yasemin Şefkatli’yle nişanlanan oğlu İdo Tatlıses’in bir an önce evlenmesini istediğini söyledi: “2021’de torun sahibi olmak istiyorum. Artık zamanı geldi.

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