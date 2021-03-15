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Haber Giriş: 15.03.2021 - 07:57 | Son Güncelleme:

Derya Şensoy'dan taklit davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Derya Şensoy'dan taklit davası

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızları Derya Şensoy, kendisine ait illüstrasyon çalışmasını taklit ederek, izinsiz şekilde rakı şişelerinin üzerinde kullandığı iddiasıyla Mey İçki şirketine 11 bin liralık dava açtı.

Şensoy, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davada, oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD’de illüstrasyon ve tasarım üzerine lisans eğitimi aldığını anlattı. Mey İçki’den illüstrasyon hazırlaması için teklif aldığını belirten Derya Şensoy, hazırladığı üç farklı çalışmanın beğenildiğini ancak şirketin bir daha kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi. Şensoy’un iddiasına göre, illüstrasyonlarından biri şirketin şişe ve kadeh tasarımlarında kullanıldı.

Derya Şensoydan taklit davası

Mey İçki’nin kendilerinden izin almadığını belirten Şensoy’un avukatı, “Çalışmanın ana öğesi olan rakı sofrasının çizilme şekli dahi şirketin Derya Baykal’ın çalışmasını taklit ettiğinin kanıtıdır. Derya Şensoy’a ait çalışmanın sanki Beril Ateş’e aitmiş gibi gösterilmiş olması, manevi haklarının ihlaline sebep olmuştur” dedi. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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