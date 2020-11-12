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Haber Giriş: 12.11.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi

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Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi
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İzmir'deki depremde enkazdan kurtarılan kedilerden birini sanatçı Haluk Levent sahiplendi

Haluk Levent, kedinin adını "Pudra" koyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Daha önce de yaşadığımız depremlerde, doğal afetlerde kurtarılan 88 kedimiz, 7 köpeğimiz, 2 atımız, 2 eşeğimizin hepsine Kemalpaşa'daki çiftlikte bakıyoruz. Bu kediyi ben özel olarak sahiplendim. Yine çiftlikte en iyi şekilde bakımını sağlayacağım."

 

 

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