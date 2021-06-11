Demirören Medya Grubu’na ödül yağdı

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) ‘yılın en iyi haber ajansı’ ödülünü aldığı törende, Hürriyet Gazetesi muhabiri Behlül Aydın ‘yılın en iyi magazin muhabiri’, CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ‘yılın en iyi muhabiri’, “Magazin D” ‘yılın en iyi magazin programı’, Kanal D’den Merve Dinçkol ‘yılın en iyi kadın ana haber spikeri’, Radyo D ‘yılın en iyi radyosu’ ve Dreamtürk TV de ‘yılın en iyi Türkçe müzik kanalı’ seçildi.



BAŞARI, EKİPLE GELİR



DHA adına ödülü alan Demirören Haber Ajansı Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz, konuşmasında “Başarının her zaman ekiple geldiğine inananlardanız. Bu ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum” dedi. Merve Dinçkol da “Haber, ekip işi. Ben de bu ödülü tüm Kanal D Haber Merkezi adına alıyorum” ifadelerini kullandı.



Hürriyet muhabiri Behlül Aydın, ‘yılın en iyi magazin muhabiri’ ödülünü aldı.



CNN TÜRK’ten Fulya Öztürk, ‘yılın en iyi muhabiri’ ödülüne layık görüldü.



Radyo D’nin ödülünü Kurumsal İletişim Sorumlusu Emine Sancaklı aldı.



Dreamtürk TV’nin ödülü Müzik Direktörü Buket Güngördü’ye verildi.

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