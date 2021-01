Demet Şener - Cenk Küpeli çifti boşandı

Demet Şener - Cenk Küpeli çifti İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme’sinde bu sabah boşandılar. Büyük bir aşk ile evlenen çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli’nin çocuk istemesi olduğu öğrenildi.



CENK KÜPELİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Demet Şener ile evliliğini sonlandıran Cenk Küpeli'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Küpeli, 'Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim...' ifadelerini kullandı.



KISA SÜREDE NİKAH MASASINA OTURDULAR

2018 yılında İbrahim Kutluay ile çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Demet Şener aradığı aşkı Cenk Küpeli'de bulmuştu. Çift kısa sürede nikah masasına oturmuştu. Her fırsatta Cenk Küpeli ile çok mutlu olduğunu dile getiren Şener, bugün eşiyle anlaşmalı boşandı.

Sürpriz ayrılığın Cenk Küpeli'nin ısrarla çocuk istemesinden kaynaklandığı öğrenildi. Şener yaptığı bir röportajda 'çocuk istiyor musunuz?' sorusuna 'kısmet' cevabını vermişti.



AİLESİ İSTEMEMİŞTİ

21 Haziran 2019 da Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener istenmeyen gelin olmuştu. Küpeli'nin ailesi ne nikaha katılmış ne de gelinleriyle bir araya gelmişti. Cenk Küpeli’nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli, 'Oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz' sözleriyle Demet Şener'e isyan etmişti.



DEMET ŞENER EŞİNİ ANLATTI

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Hakan Gence'ye konuşan Demet Şener eşini anlatmıştı...

◊ Altı ay önce ani bir kararla evlendiniz. Nasıl gidiyor evlilik?

- 2019 yılı hayatımda yepyeni bir sayfa açtı. Tertemiz, aşk dolu, hayata çok güzel bakan bir yıldı. Tabii bu iki insanın birbirine desteği, aşkı, sevgisi ve saygısıyla olan bir şey. Güzel gidiyor, geçinip gidiyoruz.

◊ Çok âşık mısınız?

- Evet, ikimiz de çok şükür, çok âşık olmadan böyle bir karar veremezdik. Biz gözümüz kapalı, sadece birbirimizle olmak, beraber yaş almak, yaşamak istedik ve bunun için evlilik kararı aldık.

◊ Aşk bir insanı nasıl değiştiriyor?

- İşte bak, karşındayım. Aşk yeniden doğuş gibi. Hayata daha pırıl pırıl, ümitle ve aşkla bakıyorsun.

◊ Hayata aşkla bakmak nasıl oluyor?

- Baktığınız her yer, hava bile güzel geliyor. Cenk benim kendi değerimi fark etmemi sağladı.

İş dışındaki zamanlarda koşarak birbirimize gidiyoruz

◊ Nasıl tanıştınız?

- Bir arkadaşımız vasıtasıyla. Ben Cenk’i tanımıyordum ama o tabii beni tanıyordu. Bir arkadaşımız bizi bir araya getirdi ve ilişkimiz başladı. Her şey çok hızlı gelişti. Kader, kısmet ikimizi buluşturdu.

◊ İlk görüşte aşk mıydı yani?

- Bir kahve içtik ve birbirimizden çok etkilendik. Sonra numaralarımızı aldık, buluşmalarımız devam etti.

◊ İlk adımı kim attı?

- Tabii ki o! Zaten benimle tanışmak istediği için geldi.

◊ Neydi Cenk Bey’de sizi çeken?

- Bir insanı tanıdıkça seversiniz ama aşk bir etkileşim, aura ve çekimdir. Anlatmak pek mümkün değil.

◊ Ona olan aşkınızı en kısa nasıl özetlersiniz?

- Yeniden doğmak gibi... Yeni bir heyecan, güven... Onda bulduğum çok şey var.

◊ Evlenme teklifini nasıl aldınız?

- Oralara girmeyelim.

◊ Peki, o zaman neden apar topar evlendiniz?

- İkimizin de amacı bu olunca daha fazla beklemek istemedik. Bir aile olmak istedik. Cenk beni eve bırakırken gerçekten üzülüyorduk. Birbirimizle nasıl daha fazla zaman geçirebiliriz diye düşünüyorduk ve ömrümüzün geri kalanında da beraber olmak istedik.

◊ Bu kadar hızlı evlenmenizin etrafa gösteriş amaçlı olduğunu söyleyenler oldu. Ne diyorsunuz?

- Evlilik çok ciddi ve saygı duyulması gereken bir müessese. Biri gerçekten sevmişse ve ömür boyu onunla olmak, aile kurmak istiyorsa evleniyor. Yoksa ikimiz de çok rahat takılabilirdik, üzerimizde bir baskı yoktu. Tamamen kendi isteğimizle koşarak evlendik.

◊ Sizi yeni bir evliliğe nasıl ikna etti?

- Kadın hissediyor, bu erkek beni sahiplenip ömür boyu sevecek diye düşünüyorsun. Cenk beni buna inandırdı.



Cenk’e en saf halimi açtım, o da bana öyle

◊ Evlenip yüzükleri taktıktan sonra da aşkın ateşi devam ediyor mu?

- Tabii canım. Bizim evliliğimiz daha çok yeni. Umarım öyle de kalacak. Gerçek aşklar zaten öyle kalıyor. Bir de romantizm, illa mum ışığında yemek yemek değil. Cenk düşünceli bir erkek, sevgisini güzel gösteriyor. İş dışındaki zamanlarda koşarak birbirimize gidiyoruz. Hep birlikte vakit geçiriyoruz.

◊ Fotoğraflarınızda sürekli el elesiniz... Bu kadar ilgi gerçek mi?

- Cenk “ben buradayım, senin yanındayım” diyor ve hepsi çok gerçek.

◊ Birbirinizin telefonuna nasıl kayıtlısınız?

- O benim telefonumda aşkım diye kayıtlı. (Cenk Küpeli sözü devralıyor, “Demet benim telefonumda ‘Karım’ diye kayıtlı, yanında da bir kalp emojisi var” diyor.)

◊ Aranızdaki sekiz yaş fark çok konuşuldu. Bu konuda tereddüt ettiniz mi?

- Hiç öyle biri değilim, öyle bir tereddütle aşk da yaşanmaz zaten. Kendimi çok saf açarım. Cenk’e de en saf halimi açtım, o da bana öyle.

◊ Peki, bu fark sorun yaratıyor mu?

- Hiç sorun değil. Bunları aramızda konuşmuyoruz bile. Dünyada bir sürü örnekleri var.



◊ Çocuklarınız sizinle mi yaşıyor?

- Evet.

◊ Cenk Bey’le araları nasıl?

- İlişkileri çok güzel. Cenk kendini güzel konumlandırdı, çocuklar da onu anladı. Bir aile olarak yedi gün 24 saat aynı evin içindeyiz. Mutlu ve huzurlu olunmasa bu dışarıya yansır.

◊ Yeni bir çocuk istiyor musunuz?

- Kısmet.

◊ Çocuk büyütmek zor. İki çocuk sonrası yine cesaretiniz var mı?

- Ben ona çok âşığım, ne olacak ki? Hiç öyle şeylerden korkmam. Hem üçüncü daha rahat olur. O her şeyi hak eden biri.

◊ Cenk Bey size de bir soru sorayım, siz ne iş yapıyorsunuz?

- Cenk Küpeli: Özel okullarımız, yurtdışında şirketimiz var, inşaat yapıyoruz.