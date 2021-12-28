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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası!

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Paris
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası

2021’i Çeşme’de Oğuzhan Koç’la karşılayan Demet Özdemir, ilişkileri ortaya çıkınca gazetecilere, “Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” diye espri yapmıştı. İkili, 2022’ye kısa bir süre kala yollarını ayırdı.

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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un ilişkisi bitti. Daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelen iki ünlü isim, iddiaya göre bu kez kesin olarak yollarını ayırdı. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koyan çiftin yakın çevrelerine, “Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok” dediği öğrenildi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un ilişkisi, 2020’nin son günlerinde sürpriz şekilde başlamıştı. Yağmur Tanrısevsin’le 5 yıllık ilişkisini noktalayan Koç’un adı, onun yakın arkadaşı Özdemir’le gündeme gelmeye başlamıştı.

2021’İN ‘AŞK BOMBASI’YDI

İkili başta iddiaları reddetti. Ancak 2021’i Çeşme-Alaçatı’daki bir otelde birlikte karşıladıkları fotoğraflarla ortaya çıkınca ilişki itirafı geldi.

Demet Özdemir yaptığı açıklamada, “Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” ifadelerini kullandı, Oğuzhan Koç da aşk yaşadıklarını Instagram’da doğruladı.

Sürpriz ilişki, 2022’ye kısa bir süre kala sona erdi. Demet Özdemir cephesi de ayrılık iddiasını doğruladı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası

SON TATİL

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, aralık ayı ortasında Paris’e gitmişti. Özdemir Eyfel Kulesi önünde verdiği pozları Instagram sayfasında paylaşmış, Koç da aynı yerdeki fotoğraflarını “Aşkım bir de beni tek çek” notuyla yayınlamıştı. İki ünlü ismin tatil dönüşü şiddetli bir tartışma yaşadığı ve ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.

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