Demet Özdemir reklamı Burcu Biricik'e kaptırdı

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Aslı Enver, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola’nın ardından ünlü oyuncu Burcu Biricik de bir bankanın reklam yüzü oldu.

Ancak aldığım duyumlara göre bankanın ilk tercihi, geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç’la nikâh masasına oturarak gündemi belirleyen Demet Özdemir olmuş.

Birçok markanın peşinden koştuğu Özdemir, bankadan 6.5 milyon lira isteyince ise anlaşma yatmış! Banka, bunun üzerine Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”la geçtiğimiz sezona damgasını vuran Burcu Biricik’in kapısını çalmış.

Sempatik oyuncuyla anlaşan bankanın reklam çekimleri önümüzdeki günlerde yapılacak. Tarafların 4.5 milyon liraya el sıkıştığı gelen bilgiler arasında. Demet’e niyet, Burcu’ya kısmet olmuş... Hayırlı, uğurlu olsun...

Sevgilisi başkasıymış

Önceki gün yapımcı Yağmur Ünal’ın, iş insanı İzi Hekimoğlu ile yakınlaştığını yazmıştım. Ünal’la konuştum, Hekimoğlu ile arkadaş olduklarını söyleyerek, haberimi düzeltti.

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Malum, duyumlar üzerine yazıyorum köşemi. Bazen “kuşlarım” yanlış bilgi verebiliyor. Meğer güzel yapımcının sevgilisi, sosyetenin genç ve başarılı ismi Serhan Mark Kohen’miş. Dediğim gibi, her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de hata olabiliyor. Mesleki ve kişisel ahlakım gereği haberi düzeltiyor, okuyucularımdan ve taraflardan özür diliyorum.

Elif Dürüst’ten özel pozlar

Cemiyetin sanatsever ismi Elif Dürüst, Alem dergisinin yeni sayısına birbirinden güzel pozlar verdi. Derginin sorularını da yanıtlayan Dürüst, samimi açıklamalarda bulundu. Kızı Yasemin Germiyanlıgil’in varlığının yaşama nedeni olduğunu söyleyen Dürüst, özel hayatı hakkında da konuştu. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen ünlü isim, “Yalnızken hiç sıkılmıyorum, tek başıma vakit geçirmeyi çok severim, özgürlük gibi geliyor bana” dedi.

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Yelkenle stres attı

Aktif Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Erengül, iki hafta boyunca Ege sularında yelken açtı. Yoğun geçen yaz sezonunda enerji şirketini, Türkiye’nin en önemli 100 firmasının arasına sokan Erengül, stresini arkadaşlarıyla birlikte yelken sporuyla uğraşarak attı.

Başarılı iş insanı, Marmaris’ten Simi’ye, ardından da Patmos’a yelkeniyle geçti. Kerim Erengül motivasyonu yüksek bir şekilde İstanbul’a dönerek, işlerine kaldığı yerden devam etti.

Koleksiyon seçkisi

Agah Uğur koleksiyonu seçkisi “Bedenin Mücadele Alanındır” sergisi, Halil Altındere küratörlüğünde Alexandre Vallaury binasında izleyiciyle buluştu. Sergi, Türkiye’den ve dünyadan 40’tan fazla sanatçının 50’ye yakın eserini içeriyor. Halil Altındere’nin 12 yıl aradan sonra küratörlüğünü üstlendiği bu sergi, 31 Ekim’e kadar Tepebaşı’ndaki Alexandre Vallaury binasının 2. ve 3. katlarında gezilebilir.

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