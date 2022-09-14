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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş!

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Mehmet Üstündağ
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş
Mehmet Üstündağ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 07:26

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, İstanbul’un en pahalı otellerinden biri olan Six Senses’teki düğünleri için tek kuruş harcamamış! Ünlü çift otelin dünyaca ünlü SPA’sının reklamını yapmak için anlaşmış. Anlaşmaya göre Demet Özdemir, SPA merkezinin yeni yüzü olmuş.

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28 Ağustos’ta dünya evine giren Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yılın düğününe imza attı. Aylardır beklenen düğün, hayranlarının beklentilerini karşıladı. Demet Özdemir’in üç farklı gelinliği, Edis’ten Berkay’a birçok ismin sahneye çıkıp şarkı söylemesinden tutun da, nikâh şahitlerine, ünlü konuklarına kadar düğün haftalarca konuşulacak malzeme verdi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş


Okumuşsunuzdur siz de; düğün İstanbul Boğazı’nın gözde otellerinden biri olan Six Senses Kocataş Mansions’ta yapıldı. Düğün mekânıyla ilgili ilginç bir detay öğrendim.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş

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Meğer çift, düğünü reklam karşılığı yapmış. İstanbul’un en pahalı otellerinden biri olan Six Senses’teki düğün için sadece catering ücretini ödeyen çift, otelin dünyaca ünlü SPA’sının reklamını yapmak için anlaşmış.

GELİN KINASINI HAMAMDA YAPMIŞTI

Anlaşmaya göre Demet Özdemir, SPA merkezinin yeni yüzü olmuş. Hatta gelin kınasını buranın hamamında yaparak, ilk adımı atmış. Dikkatli hayranların gözünden kaçmamıştır; Oğuzhan Koç’un barışma sonrası evlenme teklif ettiği mekân da Six Senses Kocataş Mansions idi. Buranın restoranında romantik bir yemek organize eden ünlü şarkıcı, Özdemir’e tektaş eşliğinde sürpriz yapmıştı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş


Otelin yöneticileriyle arası çok iyi olan çift, pazarlama ağzıyla ‘barter’, yani karşılıklı hizmet için takas yapmış belli ki. Her iki taraf için de oldukça kârlı bir anlaşmaya benziyor! Ne diyelim, onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine. Hayırlı, uğurlu olsun...

Düğünde yıldızlar geçidi

Tanınmış kickboks sporcusu Hünkar Kılıç, cemiyetin ünlü ismi Başak Çiçek’le nikâh masasına oturdu.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş

Nilperi Şahinkaya- Emre Yusufi

Çubuklu 29’daki düğünde çifti, dostları da yalnız bırakmadı. Tuncay Özilhan, Mesude Öztanık ve Aslıhan Doğan Turan, mutlu çiftin şahitliğini üstlenirken, düğüne çok sayıda ünlü sima da katıldı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş

Nazlı - Hacı Sabancı

Arda Turan’ın yanı sıra İzzet-Yasemin Özilhan, Hacı-Nazlı Sabancı, Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çiftleri de düğündeydi. Gecenin en çok eğlenen isimleri ise güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Şeyma Subaşı oldu.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş

Okan-Katre Turan / Arda - Aslıhan Turan

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş

Yasemin Özilhan

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş
Mesude Öztanık

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş

Özge Gürel - Hünkar Kılıç - Başak Çiçek - Serkan Çayoğlu

Okul zili çaldı

Yaz tatili bitti, okullar birer birer açılıyor... Oryantasyon haftasının ardından geçtiğimiz pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılı resmi olarak start aldı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş

Velilerin okul maratonu da başladı tabii. Okulun ilk gününde cemiyetten birçok ünlü isim de çocuklarının heyecanını paylaştı. Melis-Burak Hatipoğlu, Mina-Evren Teker ve Begüm Tacir, çocuklarını ilk gün okula bizzat götürerek, hatıra pozu vermeyi ihmal etmedi.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğünü bedavaya getirmiş

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Mehmet Üstündağ

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