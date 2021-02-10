Demet Akalın koronavirüs mü oldu? Alişan canlı yayında açıkladı

Demet ve Alişan ile programının 10 Şubat tarihli bölümünde koronavirüs açıklaması geldi. Partnerinin programda yer almayışı ile ilgili açıklamada bulunan Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurdu. Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, ancak durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

OKAN KURT KİMDİR?

Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin çocuğu olan Kurt’un kendisinden bir yaş büyük olan abisi ve kız kardeşi var. Bahçeşehir Üniversitesi’nde mimarlık okurken inşaat sektörüne yöneldi. Beş yıl Amerika'da eğitim gördükten sonra 2 yıl da İtalya'da yaşadı. 2012 yılında kendisinden eski manken ve şarkıcı Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

Ticaretle uğraşan Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın klibinde oynamasıyla uzun süre gündeme geldi. "Şerefime Namusuma" klibindeki performansıyla adından söz ettiren Okan Kurt, komedyen Şahan Gökbakar'ın "Osman Pazarlama" filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

Son dönemde Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Bu olay sonrasında Demet Akalın evliliğini bitirme kararı aldı.

11 Eylül 2018 tarihinde boşanan ikili, kısa süre sonra yeniden aynı evde yaşamaya başladı.