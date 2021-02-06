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Haber Giriş: 06.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Demet Akalın'ın kızı Hira 7 yaşında

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Demet Akalın'ın kızı Hira 7 yaşında
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Demet Akalın ile Okan Kurt’un kızı Hira 7 yaşına girdi. Çift önceki gün evlerinin bahçesinde kızları için bir parti organize etti.

Demet Akalın, önceki gün 7 yaşına giren kızı Hira için doğum günü partisi organize etti. “Miraculous” (Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi) adlı çizgi film temalı organize edilen partiye Akalın’ın yakın dostları ile Hira’nın arkadaşları katıldı. Pandemiden dolayı evinin bahçesinde parti veren şarkıcı, doğum günü pastasını ise Instagram’dan el yapımı pasta satışı yapan Hayalet Pasta Evi’ne hazırlattı. Hira’nın arkadaşlarıyla gün boyunca eğlendiği kutlamada Akalın da dostlarıyla hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi.

Demet Akalının kızı Hira 7 yaşında

Demet Akalının kızı Hira 7 yaşında



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