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Defne Samyeli ve Serdar Bilgili birlikte görüntülendi... Aşkın ilk karesi!

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#Defne Samyeli#Serdar Bilgili#Aslı Sipahi
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili birlikte görüntülendi... Aşkın ilk karesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 07:27

Adları aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli ve Serdar Bilgili, önceki gece ilk kez Papermoon’da birlikte görüntülendi. Mekâna ayrı ayrı gelip, içeride buluşan çiftin barıştığı ve yeniden aşk yaşadığı iddia edildi.

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Defne Samyeli’nin adı, 2019’da Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra Serdar Bilgili ile anılmış, ancak çift bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Defne Samyeli ve Serdar Bilgili birlikte görüntülendi... Aşkın ilk karesi

Papermoon’da ilk kez görüntülenen ikili, çevrelerine aldırış etmeden gece boyunca el ele diz dize oturdu. Önce baş başa olan çifte, sonradan arkadaşları da katıldı. Bol bol gülen ve kadeh kaldıran Defne Samyeli ve Serdar Bilgili’nin barışmayı kutladığı gelen haberler arasında.

Keyifli geçen gecenin ardından Defne Samyeli ve Serdar Bilgili, birbirlerine sarılarak mekândan ayrıldı.

Defne Samyeli ve Serdar Bilgili birlikte görüntülendi... Aşkın ilk karesi

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Yaza keyifli veda

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslı Sipahi, haziran ayında iş insanı Ali Hacısüleymanoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, okullar açılmadan önce son bir tekne tatili ve yaza veda için Marmaris’e gitti.

Defne Samyeli ve Serdar Bilgili birlikte görüntülendi... Aşkın ilk karesi

Teknede eşi Ali Hacısüleymanoğlu ve oğlu Kerem Öztürk ile birlikte tatil yapan Aslı Sipahi, sonbahar maratonu başlamadan önce gönlünce dinlendi. Bir hafta tatil yapan aile, bol bol deniz keyfinin ardından geçtiğimiz günlerde İstanbul’a döndü.

Defne Samyeli ve Serdar Bilgili birlikte görüntülendi... Aşkın ilk karesi

Sanatseverleri Venedik’e götürecek

Hayatını sanata vakfeden Nazlı Keçili, Arnavutköy’de kurduğu Artkolik Atölye ile hem yeni sanatçılara galerisini açarak destek olurken hem de usta ve genç sanatçıları bir araya getiriyor. Keçili, şimdi sanat turu ile sanatseverleri Venedik’e götürüyor. Cemiyetin ünlü ismi, 58 ülkeden 213 sanatçının katıldığı 59. Uluslararası Venedik Bienali’ne tur düzenliyor. 4 gün sürecek bu turda katılımcılar Nazlı Keçili’nin rehberliğinde sanata doyacak.

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Defne Samyeli ve Serdar Bilgili birlikte görüntülendi... Aşkın ilk karesi

Nazlı Keçili

Nişantaşı’nda sanat turu

Sanat tutkunu çift Derin Mermerci ve Murat Aslan, Bodrum tatili sonrası soluğu Nişantaşı’nda aldı. Tatilden döndükten sonra işlerinin başına geçen ikili, ilk fırsatta Nişantaşı’na gelerek sanat galerilerini gezdi. Her ikisi de koleksiyoner olan Derin Mermerci ve Murat Aslan, yeni gelen eserlere bakarak bilgi aldı.

Defne Samyeli ve Serdar Bilgili birlikte görüntülendi... Aşkın ilk karesi

 

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#Defne Samyeli#Serdar Bilgili#Aslı Sipahi

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