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Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

#Defne Samyeli#Covid-19#Kuruçeşme
Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı
Mehmet Üstündağ

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Şişli’de direksiyon başında alkollü yakalanınca ehliyetini kaptırdı!

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Geçen ay Covid’e yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süreci bittikten sonra sahnelere hızla geri dönmüştü.

Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı


Bir süredir Sorriso Kuruceşme’de program yapan şarkıcı, mekan çıkışı alkollü olmasına rağmen sorumsuz davranarak direksiyon başına geçti.
Trafik kontrolünde alkolmetreye üfleyen ünlü şarkıcının yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.
Polis çevirmesiyle neye uğradığını şaşıran Samyeli’nin ehliyetine 6 aylığına el konuldu ve şarkıcıya ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.

Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

Efes Antik Kent’te görkemli davet

Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın ödül gecesi, Efes Antik Kenti’nde gerçekleşti.

Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un verdiği izinle UNESCO Dünya Mirası listesindeki Efes Antik Kenti tören ev sahipliği yaparken, gecenin görkemli dekorasyonunu A46 Organizasyon üstlendi. Nefise Karatay Day’ın sunumuyla gerçekleşen gece, Kerem Görsev performansıyla son buldu.

Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

Başarılı organizasyon

Geçen hafta sonu dokuzuncu kez Türkiye’de düzenlenen Formula 1 yarışları keyifli anlara sahne oldu. Ünlü isimlerin de takip ettiği organizasyonun arkasındaki isim, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı. Mercedes’in Fin pilotu Valtteri Bottas’ın zaferiyle sonuçlanan yarışlarda ödülleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la birlikte takdim eden Üçlertoprağı ile yarışma sonrası konuşma şansım oldu.

Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı


Olumsuz hava şartlarına rağmen başarılı bir organizasyon olduğunu söyleyen Başkan, “Sportif kadromuz ve yarışın asıl kahramanları olan gönüllü gözetmenlerimizle yarışı başarıyla organize ettik. Pist yönetimi tarafından bize yaşatılan tüm olumsuzluklara rağmen canla başla çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

Anne-çocuk festivaline hazırlanıyor

Buse Terim’in kadın girişimcilerle birlikte düzenlediği annelere özel festival Baby On The Fest, bu yıl üçüncü kez gerçekleşiyor.

Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

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22-23 Ekim’de Maximum Uniq İstanbul’da yapılacak olan “Baby on The Fest by Buse Terim”de anne ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik, sektörün önde gelen 50 markası yer alacak. Terim’in girişimci annelerle birlikte düzenlediği festivalde, Ceyda Düvenci moderatörlüğünde uzmanlarla söyleşiler de olacak.

Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

‘GrIllz’ trendi yükseliyor

90’larda sadece rap’çilerde gördüğümüz diş takısı ‘grillz’, şimdi Kardashian’larla birlikte sınıf atlayarak mücevherata dönüştü.

Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

Madonna’dan Katy Perry’ye kadar pek çok ünlü isimle birlikte ‘diş mücevherleri’ son dönemin en ilginç trendlerinden biri haline geldi. Dünyada sadece iki diş hekiminin tasarladığı ‘grillz’in Türkiye’deki tasarımcısı ve uygulayıcısının Catwalk Nişantaşı Diş Kliniği Hekimi Tamer Çakar olduğunu öğrendim.

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Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

Her diş mücevherini kişiye özel üreten Çakar, tasarımlarını Kapalıçarşı’daki atölyesinde birlikte çalıştığı Ermeni zanaatkârlarla hayata geçiriyor.

Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

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#Defne Samyeli#Covid-19#Kuruçeşme

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