Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

Geçen ay Covid’e yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süreci bittikten sonra sahnelere hızla geri dönmüştü.
Efes Antik Kent’te görkemli davet
Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın ödül gecesi, Efes Antik Kenti’nde gerçekleşti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un verdiği izinle UNESCO Dünya Mirası listesindeki Efes Antik Kenti tören ev sahipliği yaparken, gecenin görkemli dekorasyonunu A46 Organizasyon üstlendi. Nefise Karatay Day’ın sunumuyla gerçekleşen gece, Kerem Görsev performansıyla son buldu.
Başarılı organizasyon
Geçen hafta sonu dokuzuncu kez Türkiye’de düzenlenen Formula 1 yarışları keyifli anlara sahne oldu. Ünlü isimlerin de takip ettiği organizasyonun arkasındaki isim, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı. Mercedes’in Fin pilotu Valtteri Bottas’ın zaferiyle sonuçlanan yarışlarda ödülleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la birlikte takdim eden Üçlertoprağı ile yarışma sonrası konuşma şansım oldu.
Anne-çocuk festivaline hazırlanıyor
Buse Terim’in kadın girişimcilerle birlikte düzenlediği annelere özel festival Baby On The Fest, bu yıl üçüncü kez gerçekleşiyor.
22-23 Ekim’de Maximum Uniq İstanbul’da yapılacak olan “Baby on The Fest by Buse Terim”de anne ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik, sektörün önde gelen 50 markası yer alacak. Terim’in girişimci annelerle birlikte düzenlediği festivalde, Ceyda Düvenci moderatörlüğünde uzmanlarla söyleşiler de olacak.
‘GrIllz’ trendi yükseliyor
90’larda sadece rap’çilerde gördüğümüz diş takısı ‘grillz’, şimdi Kardashian’larla birlikte sınıf atlayarak mücevherata dönüştü.
Madonna’dan Katy Perry’ye kadar pek çok ünlü isimle birlikte ‘diş mücevherleri’ son dönemin en ilginç trendlerinden biri haline geldi. Dünyada sadece iki diş hekiminin tasarladığı ‘grillz’in Türkiye’deki tasarımcısı ve uygulayıcısının Catwalk Nişantaşı Diş Kliniği Hekimi Tamer Çakar olduğunu öğrendim.
Her diş mücevherini kişiye özel üreten Çakar, tasarımlarını Kapalıçarşı’daki atölyesinde birlikte çalıştığı Ermeni zanaatkârlarla hayata geçiriyor.
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