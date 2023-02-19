Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Dayanışma yaşatır

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Yardım#Kahramanmaraş
Dayanışma yaşatır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 07:00

Sanat dünyasının ünlü isimleri felaketin yaralarını sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyor... Bazıları afet bölgesinde depremzedelere yardım götürüp moral verirken bazıları da bağış kampanyalarıyla onların yeniden hayata tutunmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Haberin Devamı

ÇALIŞMAYA DEVAM

Dayanışma yaşatır

Antakya’da olan sanatçı Suavi, yardım çalışmalarına devam ediyor. Ünlü sanatçı önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımında bölgedeki son durumu şöyle özetledi: “Büyük mutfak, aksilik olmazsa bugün. Çadırlar ise yarına kadar kurulmuş olacak. Mobil sağlık hizmeti ise çok yakında işlemlere başlayacak. Tuvalet ve duşların üniteleri ve altyapısı bitti sayılır. Çalışmaya devam. Dayanışma yaşatır.”

KAN BAĞIŞI

Yavuz Seçkin depremzedeler için Kızılay’a kan bağışı yaptı. Ünlü komedyen kan verirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabına “Kanımızda var” notuyla yükledi.

ZEHİR GİBİLER

Dayanışma yaşatır

Haberin Devamı

Yardım çalışmaları için Hatay’a giden Derya Uluğ, bölgedeki çocuklarla fotoğraf çektirdi. Ünlü şarkıcı bu kareyi Instagram hesabının hikâye bölümüne “Fotoğraf paylaşalım dediler. Zehir gibiler” notuyla yükledi.

EĞİTİME DESTEK

Dayanışma yaşatır

Gökhan Türkmen, İstanbul Vakfı’nın “büyüthayallerini” adlı burs projesini destekliyor. Şarkıcı, Türkiye turnesi konserlerinden elde edilen gelirin bir miktarını depremzede gençlerin eğitiminde kullanılmak üzere projeye bağışlayacak.

MORAL VERDİ

Dayanışma yaşatır

Yağmur Tanrısevsin önceki gün Hatay’a gitti. Yardım çalışmalarına destek olan ünlü oyuncu depremzedelere moral ziyaretleri de yaptı.

KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ

Dayanışma yaşatır

Haberin Devamı

Afet bölgesinde depremzedeler için yemek pişiren ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yardımlara devam edeceklerini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu: “Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. ‘MasterChef Türkiye’ olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız.” Yalçınkaya, paylaşımında, “Yeni karargâhımız İslahiye. Malzemeler buraya geldi” ifadelerini kullandı.

ASKERLERLE BİRLİKTE

Dayanışma yaşatır

Ünlü şarkıcı Kıraç, Kahramanmaraş Elbistan’daki depremzedelere yardım götürdü. Ünlü şarkıcı bölgedeki çalışmalarında kendilerine destek olan askerlerle çekilen bu karesini de Instagram hesabının hikâye bölümünde takipçileriyle paylaştı.

Haberin Devamı

İSİMSİZ KAHRAMANLAR

Esra Erol, deprem bölgesindeki enkaz çalışmalarında birçok hayatı kurtaran madencilerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü sunucu o karenin altına duygusal bir de not düştü: “Bu felaketin en gözü kara, en sessiz ve isimsiz kahramanları madenci kardeşlerimiz. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağız.”

ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ YENİDEN İNŞA EDELİM

Gülben Ergen kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile deprem bölgesindeki çocuklar için anaokulu inşa edeceklerini açıkladı. “Çocukların hayallerini yeniden inşa edelim” diyen ünlü şarkıcı, Instagram hesabında derneğin hesap numaralarını paylaşarak takipçilerine yardım çağrısında bulundu.

YANINIZDAYIZ!

Haberin Devamı

JOLLY Joker, “Yanınızdayız” sloganıyla depremzedeler için bağış yapacağını duyurdu: “Etkinliklerimize katılan her seyircimiz için gelirimizden 10 TL’yi depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için kullanma kararı aldık.”

SAHNEYE DÖNÜYOR

Depremin ardından etkinliklerine ara veren Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) sahnelere dönüyor. Yılmaz Erdoğan, BKM oyunlarının sahnelenmeye başlayacağını söyleyerek gelirin deprem bölgesine bağışlanacağını açıkladı: “Etkinliklerimizin gelirini afet bölgesine aktarmak için aldığımız bu kararı destekleyerek sahneye çıkacak sanatçılarımıza teşekkürler. 6 Şubat’ta ertelediğimiz etkinliklerimizi 21 Şubat Salı gününden itibaren yeniden sahnelemeye başlıyoruz.”

Haberin Devamı

‘KAL YANIMDA’ DEDİLER

ROCK grubu Manga, Kal Yanımda Dayanışma ve yardım Platformu kurdu. Haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Manga, depremzedeler için bağış toplayacaklarını açıkladı: “Platformumuza ilk adım olarak 200 bin TL’yi biz aktarıyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Yardım#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: "İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor"

#Deprem
Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler? 'Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü'

#Kahramanmaraş Depremi
Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem