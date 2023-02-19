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ÇALIŞMAYA DEVAM







Antakya’da olan sanatçı Suavi, yardım çalışmalarına devam ediyor. Ünlü sanatçı önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımında bölgedeki son durumu şöyle özetledi: “Büyük mutfak, aksilik olmazsa bugün. Çadırlar ise yarına kadar kurulmuş olacak. Mobil sağlık hizmeti ise çok yakında işlemlere başlayacak. Tuvalet ve duşların üniteleri ve altyapısı bitti sayılır. Çalışmaya devam. Dayanışma yaşatır.”

KAN BAĞIŞI

Yavuz Seçkin depremzedeler için Kızılay’a kan bağışı yaptı. Ünlü komedyen kan verirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabına “Kanımızda var” notuyla yükledi.

ZEHİR GİBİLER







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Yardım çalışmaları için Hatay’a giden Derya Uluğ, bölgedeki çocuklarla fotoğraf çektirdi. Ünlü şarkıcı bu kareyi Instagram hesabının hikâye bölümüne “Fotoğraf paylaşalım dediler. Zehir gibiler” notuyla yükledi.

EĞİTİME DESTEK







Gökhan Türkmen, İstanbul Vakfı’nın “büyüthayallerini” adlı burs projesini destekliyor. Şarkıcı, Türkiye turnesi konserlerinden elde edilen gelirin bir miktarını depremzede gençlerin eğitiminde kullanılmak üzere projeye bağışlayacak.

MORAL VERDİ







Yağmur Tanrısevsin önceki gün Hatay’a gitti. Yardım çalışmalarına destek olan ünlü oyuncu depremzedelere moral ziyaretleri de yaptı.

KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ







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Afet bölgesinde depremzedeler için yemek pişiren ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yardımlara devam edeceklerini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu: “Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. ‘MasterChef Türkiye’ olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız.” Yalçınkaya, paylaşımında, “Yeni karargâhımız İslahiye. Malzemeler buraya geldi” ifadelerini kullandı.

ASKERLERLE BİRLİKTE







Ünlü şarkıcı Kıraç, Kahramanmaraş Elbistan’daki depremzedelere yardım götürdü. Ünlü şarkıcı bölgedeki çalışmalarında kendilerine destek olan askerlerle çekilen bu karesini de Instagram hesabının hikâye bölümünde takipçileriyle paylaştı.

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İSİMSİZ KAHRAMANLAR

Esra Erol, deprem bölgesindeki enkaz çalışmalarında birçok hayatı kurtaran madencilerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü sunucu o karenin altına duygusal bir de not düştü: “Bu felaketin en gözü kara, en sessiz ve isimsiz kahramanları madenci kardeşlerimiz. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağız.”

ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ YENİDEN İNŞA EDELİM

Gülben Ergen kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile deprem bölgesindeki çocuklar için anaokulu inşa edeceklerini açıkladı. “Çocukların hayallerini yeniden inşa edelim” diyen ünlü şarkıcı, Instagram hesabında derneğin hesap numaralarını paylaşarak takipçilerine yardım çağrısında bulundu.

YANINIZDAYIZ!

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JOLLY Joker, “Yanınızdayız” sloganıyla depremzedeler için bağış yapacağını duyurdu: “Etkinliklerimize katılan her seyircimiz için gelirimizden 10 TL’yi depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için kullanma kararı aldık.”

SAHNEYE DÖNÜYOR

Depremin ardından etkinliklerine ara veren Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) sahnelere dönüyor. Yılmaz Erdoğan, BKM oyunlarının sahnelenmeye başlayacağını söyleyerek gelirin deprem bölgesine bağışlanacağını açıkladı: “Etkinliklerimizin gelirini afet bölgesine aktarmak için aldığımız bu kararı destekleyerek sahneye çıkacak sanatçılarımıza teşekkürler. 6 Şubat’ta ertelediğimiz etkinliklerimizi 21 Şubat Salı gününden itibaren yeniden sahnelemeye başlıyoruz.”

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‘KAL YANIMDA’ DEDİLER

ROCK grubu Manga, Kal Yanımda Dayanışma ve yardım Platformu kurdu. Haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Manga, depremzedeler için bağış toplayacaklarını açıkladı: “Platformumuza ilk adım olarak 200 bin TL’yi biz aktarıyoruz.”