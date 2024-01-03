Daha tanışmadan kalbi karısı için çarpmaya başladı… ‘Ben ona en başından beri vurgunum’

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Oysa Jamie Dornan o meşhur filmle adını dünyaya duyurmadan ve en beğenilen aktörlerden biri olmadan çok önce gönlünü hayatının aşkına kaptırmış hatta film çekildiği sırada çoktan çoluk çocuğa karışarak bir aile babası olmuştu. Sayısız film ve dizide başrol oynamış olsa da Grinin Elli Tonu serisiyle akıllarda kalan ünlü aktör Hollywood'un en çekici aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor

ADI ÇAPKINA ÇIKTI AMA…

Üstelik 41 yaşındaki yakışıklı aktör Kiera Knightley, Sienna Miller, Lindsay Lohan ve Kate Moss gibi birbirinden güzel ve ünlü kadınlar ilişkiler yaşamış, adı da uslanmaz bir çapkına çıkmıştı. Jamie Dornan, Keira Knightley’le birlikteyken gelecekteki eşi de bir başka ünlü İrlandalı aktör Colin Farrell’la kısa bir birliktelik yaşamıştı.

Jamie Dornan'ın adı yıllar boyu birçok ünlü güzelle anıldı (yukarıda Kiera Knightley'le birlikte) özellikle de Grinin Elli Tonu'nda başrol oynadığı Dakota Johnson'la aşk yaşadığı dedikoduları birmek bilmedi... Oysa o pek de üzerine yapışan o "çapkın" oyuncu figürü olmamıştı

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Jamie Dornan’ın adı ne yaparsa yapsın aşk söylentilerine karışıyordu. Grinin Elli Tonu film serisinde başrol oynadığı ünlü yıldız Dakota Johnson’la gizlice aşk yaşadığı söylentileri filmler birer birer gösterime girdikçe sebepsizce ortaya atılıp durdu. Hollywood yıldızları arasında en sağlam ve mutlu evliliklerden birine sahip olan Jamie Dornan sanılanın aksine sadık bir eş ve üç kızı için kılıktan kılığa giren iyi bir aile babası

İTİRAF ETTİ: İYİ Kİ BEKAR DEĞİLİM

Evlendikten birkaç yıl sonra Jamie Dornan artık bir eşi olduğu için ne kadar mutlu olduğunu ve artık aşk hayatıyla ilgili dedikoduları ortadan kaldırmak zorunda olmadığı için rahatladığını itiraf etmişti. “Dedikodularla uğraşmak zorunda kalmayacağım için çok mutluyum” demişti ünlü aktör ancak yine de insanların ailesi hakkında söyledikleri yüzünden sosyal medyayı bıraktığını da eklemişti.

Gelecekte eşi olacak olan Amelia Warner'a daha onunla tanışmadan vurgun olduğunu söyleyen ünlü aktör nikah masasına 2013'te oturmuştu

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Gözden Kaçmasın Çuvalla para kazanıyor ama bir evi bile yok… Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte göçebe hayatı yaşıyor Haberi görüntüle

“Bekar olduğumu düşündükçe korkudan terleme başlıyorum” diyen Jamie Dornan, hayatının aşkını, üç çocuğunun annesi olan eşini bir partide tanımıştı. Kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan, sonradan müziğe de el atan eşi Amelia Warner’a hâlâ deliler gibi aşık olduğunu söyleyen yakışıklı aktör aslında daha onu tanımadan nasıl vurulduğunu da yakın zamanda verdiği bir röportajda itiraf etti. Ünlü çift verdikleri kırmızı halı pozlarında bile birbirlerine olan hayran bakışlarını saklayamıyor

BAŞINDAN BERİ ONA VURGUNDU…

Dornan, eşi Amelia Warner’la ilk tanışmalarını anlatırken "O da bir oyuncuydu, bu yüzden kim olduğunu biliyordum” dedi ve Warner’dan her zaman hoşlandığını da itiraf etti. Arkadaşlarıyla çıktığı bir gece eğlencesinde karaoke yaparken birinin Amelia’nın bir başka partide eğlendiğini söylediğini duymuştu. Ve hayatında kimsenin olmadığını da…

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“Elimden mikrofonu atıverdim ve bir anda çılgın gibi koşmaya başladım” diye anlatıyor o anları Jamie Dornan. Hatta daha onunla tanışmadan önce bile ona gönlünü çoktan kaptırdığını da saklamıyor. “Gözlerine bakınca gördüğüm bir şey vardı. Onunla tanıştığımda her zaman iyi anlaşacağımızı, birbirimize aşık olacağımızı biliyordum” diyordu. Ünlü aktör verdiği röportajda karısına evlendikten 10 yıl sonra ilk günkünden bile çok aşık olduğunu söyledi

10 YILLIK EVLİLİKTEN SONRA KARISINA İLK GÜNKÜNDEN BİLE DAHA ÇOK AŞIK

Yıldız oyuncu "Başından beri ona vurulmuştum, gerçekten vurulmuştum. Bugün ise ona başlangıçta olduğumdan daha çok aşığım” dediği Amelia Warner’la 2013’te nikah masasına oturdu. Çiftin en büyük kızları Dulcie aynı yıl, ortanca kızları Elva 2019’da ve ailenin en küçük üyesi Alberta da 2019’da doğdu.

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“ONLAR OLMADAN BEN BİR HİÇİM”

Ünlü çift Jamie Dornan’ın Hollywood’daki büyük çıkışının ardından Los Angeles’a taşınsa da gösteri dünyasının parlak ışıkları altında yaşamaktan hoşlanmadı ve daha sakin ve gözlerden uzakta yaşamak için yeniden Londra’ya döndü. Jamie Dornan, özel hayatını gözlerden uzak yaşasa da eşine olan aşkını ve küçük kızlarına olan sevgisini zaman zaman sosyal medyadan dile getiriyor.

"Onlar olmadan ben bir toz yığınından başka bir şey değilim"

Yıldız oyuncu Amelia Warner’ın üç kızlarının elinden tuttuğu bir fotoğrafı paylaşmış ve altına "Bu ekip olmadan ben bir toz yığınından başka bir şey değilim" yazmıştı…