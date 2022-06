Cüneyt Arkın: Tezeklerin üzerinde uyuduğum tatlı uykuyu en lüks otellerde bile bulamadım

Yine Hürriyet'e verdiği bir röportajda Cüneyt Arkın bu aksiyon sahnelerinin perde arkasıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etmişti. Gelin onları da bir hatırlayalım: " Şimdi atı devirmek için yeri kazar, yumuşak kum doldururlar. At oraya girdiğinde devirirsin, bir ayağın arada kalır. Fakat çok yumuşak kumla at arasında kaldığı için bir şey olmaz. Biz “Dünyayı Kurtaran Adam”daki sahnelerde bu yöntemle bayağı bir at deviriyorduk. Bir akşam baktım her yeri şişmiş ayağımın. Sonra ben başka bir numara çekmeye başladım... Ön ayaklarını telle bağlıyordum atın, sonra onu sarıyorduk. Telin sonuna kadar son derece hızlı koşuyordu, tel bittiği yerde atın ayağı takılıyor ve düşüyordu." Arkın bu çekimler sırasında hayvanlara hiçbir zarar verilmediğini de sözlerine eklemişti.