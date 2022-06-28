Cüneyt Arkın'ın vefatı dostlarını yasa boğdu! 'Yolda öğrendim yıkıldım'

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Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak gece saatlerinde Beşiktaş Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Usta sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler büyük ustanın ardından duygularını dile getirdiler...

Hülya Koçyiğit

Sinemanın bana kattığı değerlerden sevgili arkadaşım Cüneyt Arkın’ın vefat haberi ile derin üzüntü içindeyim. Türk sineması bir ustasını, bir çınarını daha kaybetti bugün. Sinemamıza büyük izler bırakan canım arkadaşım benim, filmlerinle yaşayacaksın kalplerimizde.



Sevgili ailesinin başta olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.

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Sanki içime doğmuş da acı haberi duymak, istemiyormuşum gibi televizyonu açmamıştım bu sabah. Hala haberin yarattığı şok etkisiyle konuşamıyorum. Telefonlarım çalıyor durmadan… Öyle üzgünüm ki… Hani klasik bir tanımlama vardır “ O bizim Malkoçoğlu’muz , Dünyayı kurtaran cengaverimizdi falan filan… En kısa haliyle o bizim “Cüneyt Arkın’ımız”dı Biraz kendime gelince devam ederim…

Orhan Gencebay



Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçıydı, izler bıraktı ve bırakacak. İstisna biriydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok eski arkadaştık. Neticede son zamanlarda hastaymış. Durumu iyi değil diye duyuyorduk. Sinemamıza gelen atraksiyonları ile kimsenin yapamayacağı sahneleri yapmıştır. Kendisiyle film de çektik. Birçok anımız var. Çok da güzel şeyler yaşadık. Değerini birçok nesil iyi bilir. Ben bir sanatçı dostu olarak anlatabilirim. Çok da yakışıklı biriydi. Dünya sahasına rahatlıkla çıkabilecekti.

Türker İnanoğlu

32 tane film çektik beraber. Çok yakındık. Çok üzüldüm. Kendini çok yıprattı. Kendini çok yıprattı Cüneyt... Ne diyeceğimi şaşırdım. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Çocuklarının ve eşinin başı sağ olsun. Kara Murat'ı çekerken set arasında top oynarken göğsüne top çarptı. Nefes alamaz hale geldi. Suni teneffüs yapıldı. Beraber Roma'da film çektik. Devamlı yurtdışında çalışmalar yaptık. Devamlı beraberdik. Cüneyt dublör kullanmadan çalışırdı. Eli, kolu her şeyi sakattı. Dinlemezdi. 'Dublör yapar' derdik. 'Yok ya ben yaparım' derdi. O tıbbiyeden çok iyi dereceyle mezun olmuş bir doktordu. Sinemaya girdi. Doktorluk yapmayacağını söyledi. Sinemada yürüttü hayatını. Kaderini kendi çizdi. Ne diyebilirim başka? İçki içiyordu bir ara. Sonra onu da bıraktı. Kötü bir alışkanlığı yoktu. Çok şaşırdım ben. Ben sinemanın en eskisiyim. Türk sinemasına gelmiş geçmiş en iyi jöndü Cüneyt. Hepsiyle çalıştım. Cüneyt bir numaraydı. Geçenlerle de kalanlarla da. İnsanlar giderken durup Cüneyt'e bakarlardı. Öyle fiziki bir durumu vardı.

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Atilla Dorsay

Şu an öğrendim çok üzüldüm. O kadar yakışıklı bir adamdı ki Yeşilçam'ın büyük yıldızıydı. Dört Yapraklı Yonca ile filmler çevirdi. Ben en çok onu Türkan Şoray ve Filiz Akın ile olan filmleriyle hatırlıyorum. Bir stardı, bir star olmanın bütün gerekliliklerini yerine getirdi. Eşine sağdık bir eşti. Aşk filmlerinde de rol aldı, aksiyon filmleriyle bütünüyle bir sanatçıydı.

Serdar Gökhan



Çok ince ve yufka yürekli bir insandı. Her şey dilindeydi. Karşılıklı rol yaptığımız zaman daha iyi rol yapma derdindeydik. Yolda öğrendim, yıkıldım. Dilim damağım kurudu. Tekrar başımız sağ olsun diyorum.

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Melek Baykal

Bir yıldız kaydı gitti. Türk sinemasının çok önemli bir ismini Cüneyt Arkın'ı kaybetmişiz… Yolunuz açık olsun yattığınız yer incitmesin ailesine sabırlar diliyorum.

Ayla Algan

BEN DE GİDECEĞİM

Çok iyi oyuncuydu. Gençler araştırıp okusunlar. O kadar güzeldi ki ama hiçbir zaman güzelliğe yatırım yapmadı. Filmlerinde gider kendi başına atlama, zıplama, kılıç... Her şeyi kendi başına öğrenirdi. hiç dublör kullanmadı. Uçtuysa, düştüyse, kalktıysa bunu hep kendi yaptı. Biz bayram tatili yapardık. O gider çalışırdı. Hollywood'da onun gibi güzel adam yoktu. Cüneyt, Alain Delon'dan daha iyi oyuncuydu. Sırayla gidiyoruz. O 85 ben 86'yım. Herhalde ben de gideceğim. Ben öğrencilerime de söylüyorum . Çok seviyorsanız bu işi yapın. Şöhret olmak için yapılmaz, bir kere yaparsın sonra seni unuturlar. Yapılacak iş değil. Ne anan kalıyor ne baban, ne çocuğun... Dedikodular çıkıyor seni bozmak için... Aileni korursan yaşarsın. Cüneyt de öyleydi. Ailesini korudu. Cüneyt ağır işçiydi. Kendi tekniğini oluşturdu. Kimseye muhtaç değildi. Her oyunu oynuyordu. Dönem de oynuyordu, zengin adamını da oynuyordu, sokak çocuğunu da oynuyordu... O güzellikle. Oğlunu gönderdi bana. 'Kendin mi istiyorsun, baban istiyor' diye mi dedim. 'Biraz öyle' dedi. 'Yapma oğlum' dedim. 'Cüneyt Arkın'ın oğlusun diye yapma' dedim. Miras ev bark değil, yetiştirdiğin evlattır. Şimdi bunlar genç çocuklara öğretiliyor. O kendi öğreniyordu. Hep beden çalışması Cüneyt'inki. Çok iyi oyuncuydu.

Hamdi Alkan

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Sen benim kahramanımdın. Hep öyle kalacaksın. Filmlerinde zor durumda kalanları kurtarmaya geldiğin an, sinema salonunda coşkun bir alkış kopardı. Seni çıktığın sonsuz yolculuğuna uğurlarken, bitmeyen çocuksu heyecanım, saygım ve sonsuz sevgilerimle alkışlıyorum. Huzur içinde uyu.

Engin Çağlar

Cüneyt benim can dostum, arkadaşım, meslektaşım... Sinemada benden daha eski. Hepimizin kalbinde bir yeri var. Ben de onun filmlerini seyrettim. Erkek oyuncular olarak hiç yan yana gelmedik. Bir erkek, bir kadın başrol oyuncusu vardır Türk sinemasında. O yüzden bir hatıram yok ama birbirimizi takip ederdik. Atlı, kavgalı, düşmeli sahneler bünyemizi yıprattı gibi geliyor bana. Aynı dönemin oyuncuyuz. Benden 3 yaş büyüktü. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yutkunurken zorlanıyorum. Filmde karşılaşmadım ama dışarda çok görüştüğümüz günler oldu. Arkadaşlarımın dünyadan gitmesi, benim arkalarından konuşmam pek etik gelmiyor. Kalbimizde yaşayacak. Bir ödül töreni vardı 2 yıl önce. Orada beraberdik. Cüneyt'in sağlı sorunları vardı. hırpalanmış bir vücut. Yürümeyle ilgili bir sıkıntısı vardı ama kafası, düşünceleri pırıl pırıldı. Sabah açtım televizyonu bas bas bağırıyor televizyonlar. Şok oldum. Aynı insanlarla oynamışsınız, aynı ortamlarda çalışmışız, aynı şartları yaşamışız... Bir bakıyorsunuz ki hayatını kaybetmiş Cüneyt Arkın. Bütün gün aklım beynim gitti benim. Hepimizin başı sağ olsun.

Derya Baykal

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Kalbimizde yerin çok kıymetli, güle güle Cüneyt Arkın…

Burçak Evren

Bu hepimiz için büyük şok oldu. Cüneyt Arkın nasıl anlatılır iki kelimeyle bilemiyorum. Usta ve eşi bulunmaz bir sanatçıydı. Büyük bir kaybımız var. Tek tek kaybediyoruz. Yeşilçam tarih yazdı tarih oluyor. Bir perdedeki Cüneyt Arkın var bir de perdenin arkasındaki Cüneyt Arkın var. Yükseldikçe alçalmasını bilen biriydi, içimizden biriydi. Kendine özgü biriydi. Gençlik yıllarında başladığı sinemada iz bıraktı. Sadece sevilmeyip onun filmleri gençlere rol model olmuştur. İyi bir aile babasıydı, çocuklarına çok düşkündü. Sinema için yaratılmış biriydi. Mütevazı ve yakışıklıydı.

Hakan Peker

Türk sinemasının efsane sanatçısı Cüneyt Arkın ağabeyimi kaybettik. Tüm sevenlerine ve ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin asla unutulmayacaksın… Çok üzüldüm

Gül Sunal

Ne yazacağımı bilmiyorum…

Fazıl Say

Üzüntüm büyük.

Işıklar içinde uyusun Cüneyt Arkın.

Sevgiyle, saygıyla teşekkür ediyorum bu halka verdiği her şey için.

Armağan Çağlayan

Ömrümden bir yaprak daha eksildi … Güle güle Malkoçoğlu… Güle güle Kara Murat… Güle Güle Dünyayı Kurtaran Adam… Şimdi gelseniz yine kalenin ardından , sinema yine alkışa ıslığa boğulsa…… Yattığınız yer incitmesin….

Murat Soydan

Başımız sağ olsun, mekanın cennet olsun.

Celil Nalçakan

Cüneyt Bey bence, sinemamızın en büyük jönüydü… Daima da öyle kalacak. Ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun.

Ata Demirel

Seni çok sevdik nurlar içinde yat...

Nilgün Belgün

Cüneyt Arkın...

Gençlik yıllarımın yakışıklı kahramanı…

Çok üzgünüm çok…

Başımız sağ olsun mekanı cennet olsun.

Nebil Özgentürk

Halkın dertlerini gerektiğinde sinema yapımcılarına zorlatan ama tabii ki Kara Murat gibi Karaoğlan gibi hala çok seyredilen kahramanvari filmlerinde de bulunmuş çok özel bir karakterdi Cüneyt Arkın. Gerçekten hayatı bir belgesel konusu, onun için de bu kadar konuşuyoruz. Çok hoş bir yüzü var Cüneyt Arkın'ın, o dönem sinemamız zaten yeni bir jön arıyor. Binlerce başrol oyuncusu var önümüzden geçen, samimi söylüyorum inanın bir Cüneyt Arkın efsanesini bulamayabiliriz. O zor koşullarda halkın kalbine yerleşmiş, biz ülke gibi bir insanı kaybetmiş bulunuyoruz. Cüneyt Arkın'ın yaptığı her şey olay olur hala, bu insanlar çok büyük bir mücadele başlattılar.