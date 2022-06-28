'Bekle beni Fatma geliyorum' demişti... 5 ay sonra Cüneyt Arkın'dan acı haber

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'BEKLE BENİ FATMA GELİYORUM'

Cüneyt Arkın, birçok filmde rol aldığı Fatma Girik'in acı haberini aldığında "Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden... Yüreğim yanıyor... Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları... Öyle zarif bir kadındı ki... İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya... Ne kadar alçakgönüllü, dosttun. Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde... Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı Anadolu’dur o. Anadolu anasıdır o. Fatma’m bekle beni orada, geliyorum..." demişti.