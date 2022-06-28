Türk sinemasının acı günü... Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları

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Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.



İBRAHİM KALIN: MEKANI CENNET OLSUN



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Usta Sanatçı Cüneyt Arkın için Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, ''Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam… Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.'' ifadelerini kullandı.

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Cüneyt Arkın için paylaştığı başsağlığı mesajında,Türk sinemamızın usta ismi Cüneyt Arkın’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Türk sinemasının duayeni, değerli sanatçı Cüneyt Arkın’ı maalesef kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.



AK Parti Genel Başkanvekili: Türk sinemasının duayen ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sinemamızın büyük ismi Cüneyt Arkın’ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü.

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Çok üzgünüm…#CüneytArkın; yüreğimizdeki vatan ve millet sevgimizin, iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi.



Civan mertliğiyle bükülmez bileğimiz, yenilmeyen kahramanımızdı.



Allah rahmet eylesin.

Ailesi, sevenleri, sinema ve sanat camiasının başı sağ olsun… pic.twitter.com/RU5OK76Szg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 28, 2022

Yeşilçam’ın Kara Murat’ı, Malkoçoğlu... Türk sinemasının her dönemine damga vuran sanatçımız Cüneyt Arkın'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.Türk sinemasının kahramanı, beyaz perdenin duayeni, kıymetli sanatçımız Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.Cüneyt Arkın'ın vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Yüzlerce filme imza atarak milletimizin kalbinde taht kurmuştur. Türk sinemasına seviyeli bir yorum getiren hayatı boyunca çizgisini hiç değiştirmeye Cüneyt Arkın, şahsiyetiyle, sanatçı kimliğiyle hayat verdiği karakterleriyle her zaman hatırlanacaktır.''Çok üzgünüm… Cüneyt Arkın; yüreğimizdeki vatan ve millet sevgimizin, iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi. Civan mertliğiyle bükülmez bileğimiz, yenilmeyen kahramanımızdı. Allah rahmet eylesin. Ailesi, sevenleri, sinema ve sanat camiasının başı sağ olsun…'' açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Eğilmeden, bükülmeden yaşayan herkeste “Kara Murat benim” deme isteği uyandıran büyük usta, Türk Sineması’nın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başaknı Ekrem İmamoğlu: Sinemamızın değerli oyuncusu Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin zihninde yer eden rolleri, sanatçı kişiliği, ülkesine olan sevgisiyle onu asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin; tüm sevenlerinin, sinema camiasının ve ailesinin başı sağolsun.

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Türk sinemasının yakışıklı jönü, usta oyuncu Cüneyt Arkın’ı sonsuzluğa uğurluyoruz. Huzur içinde uyu, mekanın cennet olsun Kara Murat.