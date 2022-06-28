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Türk sinemasının acı günü... Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları

#İstanbul#Cüneyt Arkın#Sanatçı
Türk sinemasının acı günü... Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları

Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası siyasetin önde gelen isimleri taziye mesajlarını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Arkın için paylaştığı taziye mesajında, ''Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam… Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.'' dedi.

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Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

İBRAHİM KALIN: MEKANI CENNET OLSUN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Usta Sanatçı Cüneyt Arkın için Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, ''Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam… Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.'' ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının acı günü... Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cüneyt Arkın için paylaştığı başsağlığı mesajında, ''Türk sinemamızın usta ismi Cüneyt Arkın’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Türk sinemasının duayeni, değerli sanatçı Cüneyt Arkın’ı maalesef kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili: Türk sinemasının duayen ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sinemamızın büyük ismi Cüneyt Arkın’ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü.

Türk sinemasının acı günü... Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yeşilçam’ın Kara Murat’ı, Malkoçoğlu... Türk sinemasının her dönemine damga vuran sanatçımız Cüneyt Arkın'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Türk sinemasının acı günü... Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türk sinemasının kahramanı, beyaz perdenin duayeni, kıymetli sanatçımız Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
Türk sinemasının acı günü... Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY: AİLESİNE VE SEVENLERİNE SABIR DİLİYORUM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi  Cüneyt Arkın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
Türk sinemasının acı günü... Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları

DEVLET BAHÇELİ: SANATÇI KİMLİĞİYLE HAYAT VERDİĞİ KARAKTERLERİYLE HER ZAMAN HATIRLANACAKTIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cüneyt Arkın'ın vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Yüzlerce filme imza atarak milletimizin kalbinde taht kurmuştur. Türk sinemasına seviyeli bir yorum getiren hayatı boyunca çizgisini hiç değiştirmeye Cüneyt Arkın, şahsiyetiyle, sanatçı kimliğiyle hayat verdiği karakterleriyle her zaman hatırlanacaktır.

VALİ YERLİKAYA: ÇOK ÜZGÜNÜM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Çok üzgünüm… Cüneyt Arkın; yüreğimizdeki vatan ve millet sevgimizin, iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi. Civan mertliğiyle bükülmez bileğimiz, yenilmeyen kahramanımızdı. Allah rahmet eylesin. Ailesi, sevenleri, sinema ve sanat camiasının başı sağ olsun…'' açıklamasında bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Eğilmeden, bükülmeden yaşayan herkeste “Kara Murat benim” deme isteği uyandıran büyük usta, Türk Sineması’nın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başaknı Ekrem İmamoğlu: Sinemamızın değerli oyuncusu Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin zihninde yer eden rolleri, sanatçı kişiliği, ülkesine olan sevgisiyle onu asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin; tüm sevenlerinin, sinema camiasının ve ailesinin başı sağolsun.

Türk sinemasının acı günü... Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Türk sinemasının yakışıklı jönü, usta oyuncu Cüneyt Arkın’ı sonsuzluğa uğurluyoruz. Huzur içinde uyu, mekanın cennet olsun Kara Murat.

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