Türk sinemasının acı günü... Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.
İBRAHİM KALIN: MEKANI CENNET OLSUN
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Usta Sanatçı Cüneyt Arkın için Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, ''Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam… Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Türk sinemasının duayeni, değerli sanatçı Cüneyt Arkın’ı maalesef kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
AK Parti Genel Başkanvekili: Türk sinemasının duayen ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sinemamızın büyük ismi Cüneyt Arkın’ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü.
Çok üzgünüm…#CüneytArkın; yüreğimizdeki vatan ve millet sevgimizin, iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 28, 2022
Civan mertliğiyle bükülmez bileğimiz, yenilmeyen kahramanımızdı.
Allah rahmet eylesin.
Ailesi, sevenleri, sinema ve sanat camiasının başı sağ olsun… pic.twitter.com/RU5OK76Szg
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Eğilmeden, bükülmeden yaşayan herkeste “Kara Murat benim” deme isteği uyandıran büyük usta, Türk Sineması’nın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başaknı Ekrem İmamoğlu: Sinemamızın değerli oyuncusu Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin zihninde yer eden rolleri, sanatçı kişiliği, ülkesine olan sevgisiyle onu asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin; tüm sevenlerinin, sinema camiasının ve ailesinin başı sağolsun.