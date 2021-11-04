Covid-19 ile mücadele eden Aşkın Nur Yengi taburcu oldu

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GEÇTİĞİMİZ hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, iyileşerek taburcu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sahne almaya hazırlanan sanatçı COVID-19’a yakalanınca yerine Gökhan Türkmen geçmişti.

Çift doz BioNTech aşısına rağmen COVID-19’u ağır geçiren Yengi, Amerikan Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Dokuz gün hastanede yatan ve dün taburcu olan şarkıcı, güzel haberi sosyal medya hesabından verdi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Altuğ ve ekibiyle birlikte poz veren Aşkın Nur Yengi, doktorlarına teşekkür ederek, “Başta Amerikan Hastanesi Başhekimi Sayın İsmail Bozkurt, değerli doktorum Elif Altuğ ve güler yüzlerini esirgemeyen, canla başla çalışan kıymetli hemşire kardeşlerime şükran ve minnetle” diye yazan sanatçıya çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.