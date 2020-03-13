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Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:40,Son Güncelleme:/

Corona virüs'e yakalandığını açıklayan Tom Hanks ve eşinden ilk fotoğraf

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Corona virüs'e yakalandığını açıklayan Tom Hanks ve eşinden ilk fotoğraf
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Amerikalı aktör Tom Hanks, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bir süre eşi ile birlikte karantinada olacaklarını söyleyen Tom Hanks'ten ilk fotoğraf geldi.

Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşinde corona virüsü tespit edildi
Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşinde corona virüsü tespit edildi

Eşi Rita Wilson ile yer aldığı kareyi Instagram sayfasında paylaşan Tom Hanks, altına şu notu düştü.

"Merhaba millet. Burada bize iyi bakan herkese teşekkür etmek istiyorum. Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. O yüzden başkalarına yaymıyoruz. Uzmanların tavsiyelerini takip ederek, kendimize ve birbirimize dikkat ederek bunu başarabiliriz. Yapabileceğimiz şeyler var, değil mi? Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!"

Corona virüse yakalandığını açıklayan Tom Hanks ve eşinden ilk fotoğraf

 

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