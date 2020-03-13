Corona virüs'e yakalandığını açıklayan Tom Hanks ve eşinden ilk fotoğraf

Bir süre eşi ile birlikte karantinada olacaklarını söyleyen Tom Hanks'ten ilk fotoğraf geldi.

Eşi Rita Wilson ile yer aldığı kareyi Instagram sayfasında paylaşan Tom Hanks, altına şu notu düştü.

"Merhaba millet. Burada bize iyi bakan herkese teşekkür etmek istiyorum. Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. O yüzden başkalarına yaymıyoruz. Uzmanların tavsiyelerini takip ederek, kendimize ve birbirimize dikkat ederek bunu başarabiliriz. Yapabileceğimiz şeyler var, değil mi? Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!"