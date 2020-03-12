Son dakika haberi: Sosyal medyadan duyurdu... Ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşinde corona virüs tespit edildi

Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Elvis Presley'in hayatıyla ilgili bir film çekmek üzere gittiği Avustralya'da eşi Rita Wilson ile yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Paylaşımında karantina altına alınacakları bilgisini veren Hanks, gelişmeler konusunda dünyayı haberdar edeceklerini söyledi.











