Çocukken tacize uğradı, hayatı kabusa döndü! Ünlü oyuncu yıllarca uğraşıp sonunda 'canavarı' hapse attırdı

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Peter Vincent White ismi belki birçokları için bir şey ifade etmeyecektir ama bir zamanlar hayatını kararttığı, şimdi her biri bir yetişkin olmuş 7 çocuk, onun kendilerine çektirdiği acılar yüzünden ceza almasından dolayı artık huzurlu.

73 yaşındaki Peter Vincent White, biri o zamanki adı Melanie Ann Weston olan ünlü oyuncu Madeleine West olmak üzere yedi çocuğa karşı işlediği 33 cinsel istismar suçunu kabul etti.

Bir yandan oyunculuk yapmaya devam eden Madeleine West, bir yandan da sürekli okullara gidip küçük yaştaki çocukları cinsel tacizlere, onlara zarar verebilecek pedofillere karşı eğitmek için gönüllü olarak çalışıyor

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Suçları arasında 10 yaşından küçük bir çocuğa cinsel saldırı ve bir çocuğa da ağır “ahlaksızlık” içeren davranışlarda bulunmak olan White, Avustralya Melbourne'de, şehre uzak bir kasabada birçok çocuğa yıllar boyunca büyük bir kâbus yaşattı.

Üstelik bu canavar pedofil evli bir adamdı ve kendi çocukları da vardı. Aile evini cinsel istismarda bulunduğu yedi çocuk için burası bir dehşet evine dönüştürmüştü adeta. Peter Vincent White, yaşları dört ile 14 arasında değişen çocukları 1977 ile 1988 yılları arasında oyun ve şekerlemelerle kandırdı.

Avustralyalı yıldız çocuk yaşta kendisini ve daha birçok çocuğu taciz edip onlara ağza alınmayacak şeyler yapan sapık ruhlu adımı yıllar süren mücadelenin ardından yakalatıp mahkum ettirdi

White yıllar önce işlediği bu suçlardan paçasını kurtaramadı. Ve bugün Victoria Eyalet Mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Amanda Chambers, White'ın işlediği suçların üzücü ve uzun ayrıntılarını okurken, mahkeme salonunda bulunan kurbanların çok sayıda aile üyesi ve arkadaşı bu canavarın yüzünden gözlerini ayırmadı.

West, geçen yıl çocukluk fotoğrafını paylaşmış, yaşadıkları yüzünden kendinden nefret edip, hep kendini suçladığını itiraf etmişti... Ünlü oyuncu bu yüzden doğduğunda kendisine verilen ismi bile değiştirdiğini söyledi

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Profesyonel bir odun sobası tesisatçısı olan White, çocukları tuhaf ve acımasız şekillerde istismar etmiş, onları oyun oynamaya teşvik etmiş ve ardından aşağılayıcı cinsel eylemlerde bulunmuştu. Yargıç Chambers, White'ı en az dokuz yıl şartlı tahliye edilmeme cezasına çarptırırken, White'ın hayatının son on yılına girdiğini söyledi ve cezasının hapishanede ölme ihtimalini taşıdığını belirtti.

Ünlü oyuncu yıllar sonra kenidisi de anne oldu; tam 6 çocuğu olan West, tacizcisini yakalatmak için özel dedektif tutup uzun süre iz sürdü ve en sonunda tacizcisini yakalatmayı başardı

Canavar ise kendisine yöneltilen bu suçları işlediğini hatırlamadığını iddia etmişti. Birçok çocuğun hayatını mahveden ve ruhlarında geri dönülmez yaralar açan saldırganın yakalanmasında en büyük pay ise onun kurbanlarından biriydi.

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Yaşadığı kâbus dolu günlerin ardından büyük sakıntılar yaşayan hatta adını bile değiştirmek zorunda kalan Madeleine West, yıllar sonra oyunculuk mesleğini seçmiş, çok sevilen Neighbours dizisinde oynayıp adını duyurmuş ünlü bir aktris olmuştu.

Sadece kendisi ve kendi çocukları için değil bu tür durumlar yaşayabilecek her çocuk için uğraştığını anlatan ünlü oyuncu mahkeme kararını açıklayınca sevinç gözyaşlarına boğuldu

Underbelly ve House Husbands dizileriyle yıldızı iyice parlayıp ününe ün katan Madeleine West, bir aile kurup kendisi de anne oldu. Ve uzun yıllar boyunca sadece kendisine değil birçok çocuğa kötülük eden adamı yakalatmaya kendini adadı.

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West, cezanın belli olmasının ardından Instagram'da uzun bir mesaj yayınladı. “Bugünkü karar dileyebileceğim en iyi yeni yıl hediyesi. Adalete teslim edilmesi 40 yıl sürdü ama şimdi demir parmaklıkların arkasında” yazarak buruk sevincini paylaştı.

Özellikle çocuk yaşta tacize uğrayan kurbanların suskun kalıp kendini suçladığını, adaletin bu tür durumlarda çok geç sağlandığını söyleyen Madeleine West, çabası sayesinde tacizcisinin diğer kurbanlarının da ortaya çıkmasını sağladı

Kendi hikayesinin ve adalet mücadelesinin diğer mağdurları da öne çıkmaya ve ihbarda bulunmaya teşvik etmesini isteyen Madeleine West “Böyle bir şey yokmuş gibi davranmaya devam ederek çocuklarımızı bile bile tehlikeye atıyoruz, tıpkı bizden önceki pek çok neslin tehlikede bırakıldığı gibi. Cehalet artık bir mazeret değil” diyerek bu tür taciz vakalarında geç gelen adalete de isyan etti.

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Hayatını cehenneme çeviren adamın aldığı cezanın, kendisi ve diğer kurbanların çektiği acıyla kıyaslanamayacak kadar az olduğuna dikkat çeken ünlü oyuncu yine de adalet yerini bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu adalet için 40 yıl beklemiş ve verilen cezayı az bulmuş olsa da ona hayatı zindan eden "canavarı" demir parmaklıklar arkasında görmekten mutlu

Madeleine West’in yıllarca verdiği uğraşın ardından White'ın kurbanlarından ikisi daha istismarı polise bildirmiş, 2022 yılında onunla yüzleşmişlerdi.

Peter Vincent White, 26 ile 38 yaşları arasında devam eden bu suçları genellikle geceleri, çocukları uyurken işliyordu. White’ın karısının sağır olduğu ve sapık ruhlu adamın böylelikle her şeyi karısından kolayca sakladığı da ortaya çıktı.