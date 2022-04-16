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Çocuk var... Sorulara yanıt yok!

#Cem Yılmaz#Kemal Yılmaz#Atiye
Çocuk var... Sorulara yanıt yok

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Cem Yılmaz, 9 yaşındaki oğlu Kemal ile Etiler’deydi. Yılmaz, özel hayatına dair soruları “Çocuk var” diyerek geri çevirdi.

Cem Yılmaz önceki gün Ahu Yağtu ile evliliğinden olan oğlu Kemal ile Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. 9 yaşındaki Kemal’in büyüyüp saçına yeni bir imaj vermesi objektiflere yansıdı.

Çocuk var... Sorulara yanıt yok

Baba-oğul, gazetecileri fark edince hızlı adımlarla yürüdü. Yılmaz, “Çocuk var, şimdi olmaz. Sonra konuşuruz” diyerek özel hayatına dair soruları geri çevirdi. (Behlül Aydın)

Boyu annesine yaklaştı

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız önceki gün kızı Elif Ada’yla Vadistanbul’daydı.

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Çocuk var... Sorulara yanıt yok

Bir mekanda yemek yiyen anne-kız, daha sonra mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Yıldız, İstanbul’da son günleri olduğunu belirtti: “Elif Ada’nın okul kayıt işlemleri vardı. Onları hallettik yarın Bursa’ya dönüyoruz.” 9 yaşındaki Elif Ada’nın annesinin boyuna yaklaştığı görüldü.

Hamilelik güzelliği

Demet Evgar önceki gün Selen Öztürk’le City’s Nişantaşı’nda İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilen bir filme girerken görüntülendi.

Çocuk var... Sorulara yanıt yok

Aynı zamanda festivalin jüri üyelerinden biri olan Evgar’ın karnının iyice büyüdüğü gözlerden kaçmadı. 4 aylık hamile olan oyuncu, bir kız bebek dünyaya getirme hazırlığında. Evgar, mart ayında Levent Babataş ile nikâh masasına oturmuştu.

Kendim tasarlıyorum

 “Sadakatsiz” dizisiyle yıldızı parlayan Taro Emir Tekin önceki gün sevgilisi Sofia ile Bebek’teydi. El ele sahili dolaşan çift, giyim tarzlarıyla dikkat çekti. Tekin, “Giydiklerimi kendim tasarlıyorum. Çok da iyi bir terzim var, tam bana göre dikiyor” dedi.

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Çocuk var... Sorulara yanıt yok


Oyuncu, “Şevval Sam’ın da dizisi devam ediyor, annenizle rakip olmak nasıl bir duygu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Rakip olarak bakmıyorum. Eğlence endüstrisinde çalışan insanlarız. Amacımız topluma keyifli hikayeler anlatmak.” (Deniz BOY)

1 yıl sonra ilk kare

 Atiye, önceki gün eşi Erol Sebebci ile İstinye Park’taydı.

Çocuk var... Sorulara yanıt yok

Eşiyle Japon restoranı Zuma’da yemek yiyen Atiye, kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen hayranlarını kırmadı. Ünlü şarkıcı eşiyle de poz verdi ve o kareyi Instagram’da paylaştı. Fotoğraf, çiftin 1 yıl sonra paylaştığı ilk kare oldu.

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 İmajını yeniledi

Evlilik hazırlıkları yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Saç ve sakalını kesen Çayoğlu’nun yeni imajı dikkat çekti.

Çocuk var... Sorulara yanıt yok

Muhabirlerin “yeni proje için mi sakallarınızı kestiniz” sorusuna ünlü oyuncu, “Yeni proje şimdilik yok, sadece değişiklik olsun diye kestim” yanıtını verdi. El ele mağazaları dolaşan çift ardından araçlarına binip AVM’den ayrıldı.

Dondurmacıya kaçış

Özlem Yıldız’ın 2013 yılında boşandığı işadamı Sinan Serter, önceki akşam bir kadınla Bebek’te görüntülendi.

Çocuk var... Sorulara yanıt yok

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Motosikletle geldikleri Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülenen ikili, kameraları fark edince yönlerini değiştirdi. Sinan Serter, panikle yol üstündeki bir dondurmacıya girerken kız arkadaşı yoluna devam etti. Serter, bir süre dondurmacıda bekledikten sonra kız arkadaşının peşinden gitti. (Behlül AYDIN)

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#Cem Yılmaz#Kemal Yılmaz#Atiye

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