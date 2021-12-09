Çocuk tacizi ve fuhuş ticareti suçlusu Jeffrey Epstein'ın eski pilotu konuştu: Aynı anda iki sevgilisi vardı, biri yarı yaşındaydı

Haberin Devamı

SUÇ ORTAĞI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Çocuk istismarcısı ve cinsel taciz suçlusu Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olduğu iddiasıyla kanun önüne çıkarılan Ghislaine Maxwell'ın yargılaması sürüyor. İşte bu yargılama sürecinde de bugüne kadar üstü örtülen yeni gerçekler ortaya çıktı.

ESKİ PİLOTU KONUŞTU

Ghislaine Maxwell davasının sekizinci gününde, 28 yıl boyunca Epstein'ın pilotu olarak görev yapan Dave Rodgers çarpıcı iddialar öne sürdü. Bu iddialar, Maxwell'ın avukatlarından biri tarafından, Epstein'ın eski pilotunun çapraz sorgusu sonrasında ortaya atıldı.

DONALD TRUMP İLE DE AŞK YAŞAMIŞTI

Eski pilot Rodgers'ın anlattığına göre Epstein, 1990'larda Norveçli zengin bir ailenin varisi olan ve kendisinden yaşça çok genç Celina Midelfart ile ilişki yaşıyordu. O sırada Epstein 40'lı, şu anda 48 yaşında olan Midelfart da 20'li yaşlarındaydı. İşin ilginç yanı o sırada Epstein'ın başka bir kadınla da romantik bir ilişkisi vardı. Yine bu iddiaya göre Norveçli varis Midelfart, bir dönem Donald Trump'la da aşk yaşamıştı.

Haberin Devamı

ROMANTİK İLİŞKİYİ PİLOT DA ONAYLADI

Ghislaine Maxwell davası kapsamında pilot Rodgers jüriye, Epstein'ın kötü şöhretli "Lolita Express" adlı özel uçağının uçuş kayıtlarını açıkladı. Bunlara göre Celina Midelfart, bu özel uçakla tam 13 kez seyahat etti. Pilot Rodgers'a, Epstein'ın 1996'da Midelfart ile romantik bir ilişki içinde olduğundan haberdar olup olmadığı sorulduğunda eski pilot "evet" diye yanıt verdi. Celina Midelfart, Norveç merkezli Midelfart kozmetik şirketinin kurucusunun torunu. 2000 yılından beri şirketin başında bulunuyor. Diğer erkek arkadaşları arasında pop yıldızı Robbie Williams ve Norveç Veliaht Prensi Haakon da yer alıyor. Midelfart, 2009 yılından bu yana Tor Olav Trøim ile birlikte.

TRUMP, MELANIA İÇİN ONU TERK ETTİ

Donald Trump'ın Midelfart ile ilişki içinde olduğu ancak sonra Melania Trump ile birlikte olmak için onu terk ettiği konuşuluyor. İddialara göre Trump, Melania'yı ilk kez görüp numarasını istediği New York'taki Kit Kat Club'a Midelfart’la gitmişti. Eski first lady numarasını vermeyi reddetmiş ama daha sonra Trump’ın ısrarlarına dayanamamıştı.

Haberin Devamı

EPSTEIN İLE MAXWELL BİR SÜRE SEVGİLİYDİ

Pilot Dave Rodgers, Ghislaine Maxwell ile Jeffrey Epstein'in bir süre sevgili olduklarını ancak sonra ayrıldıklarını da ileri sürdü. Eski pilotun iddialarına göre Maxwell, özel jetle birçok kez seyahat etti. Bu uçuşların bazılarında Epstein, Maxwell ve İngiltere kraliçesinin ortanca oğlu Prens Andrew'a karşı cinsel taciz davası açan Virginia Roberts'ın da yer aldığını ileri sürdü.

14 YAŞINDAKİ KIZLAR, MASAJ YAPMAYA GİTMİŞ

Ghishaine Maxwell davasının sekizinci gününde, kurbanlardan biri olduğu ileri sürülen Carolyn adlı genç kızın erkek arkadaşı Shawn da dinlendi. Shawn adlı genç ifadesinde, o sırada 14 yaşında olan Carolyn'in Esptein'e masaj yapmak için onun evine gittiğini ileri sürdü. Shawn jüriye, eski kız arkadaşını ve çıktığı diğer iki genç kızı 2002'den 2004'e kadar düzenli olarak Epstein'ın Palm Beach'teki evine götürdüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili olarak New York'ta devam eden duruşmalarda Jeffrey Epstein'in eski uşağı Juan Alessi de dinlendi. Alessi'nin ifadesi, duvarları Epstein'in Donald Trump, Fidel Castro gibi dünya liderleriyle çekilmiş fotoğraflarıyla donatıldığı bilinen malikanede kapalı kapılar ardında neler yaşandığına az da olsa ışık tuttu. 1991-2002 yılları arasında Epstein için çalışan Alessi, bu süreçte ikilinin zamanlarının yüzde 95'ini birlikte geçirdiğini, neredeyse her hafta sonu Palm Beach'e uçtuklarını, Maxwell'in de kendisini "evin hanımı" olarak tanıttığını belirtti. Alessi, tanık sandalyesinde verdiği ifadesinde, yukarıda sözü geçen el kitabının kendisine 2002'de Maxwell tarafından verildiğini belirterek, "Benim için çok aşağılayıcıydı" dedi.Alessi, "inanılmaz" olarak nitelendirdiği belgeye dair başka açıklamalar da yaptı. Örneğin evdeki çalışanların Epstein ve Maxwell'le konuşurken ellerini ceplerine sokmaları ya da sakız çiğnemeleri kesinlikle yasaktı. Gün içinde lacivert pantolon ve beyaz golf tişörtleri, Yemek servisi sırasında ise uzun kollu beyaz gömlekler giymeleri şarttı. Ağır parfümler veya tıraş sonrası losyonlar da, "alerjik reaksiyona sebep olabilecekleri" gerekçesiyle istenmeyenler kategorisindeydi.Alessi, "Bu bir uyarıydı" dedi ve ekledi: "Kör, sağır ve dilsiz olmam, hiçbir şey söylememem gerekiyordu." Alessi ayrıca Maxwell'ın bir keresinde kendisine Epstein'le konuşurken doğrudan gözünün içine bakmaması onun yerine odanın başka bir noktasına bakması konusunda uyarıda bulunduğunu da belirtti.Alessi bu el kitabının yanı sıra tonlarca işin takibi için hazırlanmış kontrol listeleri de bulunduğunu belirterek, "Maxwell'a bunu yapmayacağımı söyledim" diye konuştu.Alessi'nin diğer görevlileri arasında sabah 5'te kahvaltı hazırlamak ve Maxwell'in Yorkie cinsi köpeği Max'i yıkamak da bulunuyordu. Savcının "Kahvaltıyı neden şefler hazırlamıyordu?" sorusunu Alessi, "Çünkü onların geç kalkma ayrıcalığı vardı" şeklinde yanıtladı ve Epstein'in evi bir 5 yıldızlı otel gibi yönettiğini, kendi mesaisinin günde 16 saati bulduğunu anlattı. Alessi, Epstein'in otomobillerini yıkamak, her birinin içine 100 dolarlık banknotlar koymak gibi işlerin de görev tanımı dahilinde olduğunu sözlerine ekledi.

İÇ ÇAMAŞIRI VE FİLM HEDİYE ETTİ

Shawn adlı genç, masaj rezervasyonlarını, Maxwell adında düzgün İngilizce konuşan bir kadının yaptırdıgını söyledi. O dönemki zeka ve olgunluk düzeyleri sorulduğunda, Shawn, Carolyn'in o dönem henüz bir çocuk olduğunu söyledi. Maxwell'in ona iç çamaşırı ve bir film hediye ettiğini doğruladı.

PRENS ANDREW'YU SUÇLAYAN ROBERTS DA UÇAKLA SEYAHAT ETTİ

Pilot Rodgers, Epstein'in uçağına defalarca binenler arasında ingiltere Kraliçe'nin ortanca oğlu Prens Andrew aleyhine cinsel taciz daavası açan Virginia Roberts'ın da bulunduğunu söyledi. Pilotun anlattığına göre Roberts, 32 kez Lolita Express adlı uçakla yolculuk etti.

Haberin Devamı

PRENS ALEYHİNE DAVA AÇTI

Henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını ileri süren Virginia Roberts, New York'ta dava açtı. Roberts, 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’ın mağdurları arasında yer alıyor.

Jeffrey Epstein'ın bir dönem sevgilisi olan şimdi de suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, 1961 İngiltere doğumlu. Çek asıllı İngiliz bir medya patronu olan Robert Maxwell ile Elisabeth Maxwell'ın dokuz çocuğundan en genci. Maxwell geçen yıl, reşit olmayan kişileri kullanarak seks ticareti yapmakla suçlandı. 1991'de ABD'ye taşınmasından ve Epstein'la yakınlaşmasından önce medya devi olarak tanınan babası Robert Maxwell için çalıştı. Maxwell, ABD'de yaşadığı süre boyunca pek çok kez reşit olmayan kızları Epstein ve diğerleri için topladığı ve insan kaçakçılığı yaptığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı, bu iddiaları her seferinde reddetti.Maxwell, 2012 yılında okyanus-savunucusu TerraMar Projesi'ni kurdu. Örgüt, New York federal savcılarının Epstein aleyhindeki seks kaçakçılığı suçlamalarının halka açılmasından bir hafta sonra 12 Temmuz 2019'da kapatıldığını duyurdu. 27 Aralık 2019'da Maxwell, Epstein'a yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla FBI soruşturması kapsamına alındı. ABD Virgin Adaları Adalet Bakanlığı 10 Temmuz 2020'de Maxwell'in Karayip topraklarında da soruşturma altında olduğunu duyurdu.Maxwell, 2 Temmuz 2020'de FBI tarafından Bradford, New Hampshire'da tutuklandı, reşit olmayan kişileri ayartma ve çocuk seks ticaretinin yanı sıra yemin altında yalan söylemek ile suçlandı. Temmuz 2020'de New York federal yargıcı, kaçma riskinin "çok büyük" olduğunu belirledikten sonra Maxwell'i kefaletle salınmasını reddetti.

İDDİALARINI MAHKEMEYE TAŞIDI

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’la 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığı iddialarıyla geçtiğimiz dönemde dünya kamuoyunun gündemine oturan Roberts, bu iddiaları ilk kez mahkemeye taşıdı. 2001 yılında 17 yaşındayken cinsel tacize uğradığını öne süren Roberts, New York’ta dava açtı.

Haberin Devamı

ÜÇ KEZ İLİŞKİYE ZORLANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Epstein’ın talimatıyla Prens Andrew’la bir araya geldiğini söyleyen Roberts, Londra, New York ve Karayipler’de olmak üzere üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını savundu. Açtığı davanın ardından ABD medyasına konuşan Roberts, “Prens Andrew’u bana yaptıklarından dolayı sorumlu tutuyorum. Güçlü ve varlıklı kişiler eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten muaf tutulmamalı. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamanın mümkün olduğunu görürler. Konuşarak adalet isteyip hayatlarını geri alabilirler. Bu kararı vermek kolay olmadı. Bir anne ve eş olarak ailem her zaman önce gelir. Attığım bu adımın Prens Andrew’un benimle ilgili saldırılarını artıracağını biliyorum. Ancak bunu yapmasaydım, diğer kurbanları da yüzüstü bırakmış olurdum” dedi.