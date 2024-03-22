Boşanırsam lüks hayatım bitecek diye ağlıyordu... Eski kocası kadar zengin komşusuyla aşk yaşıyor

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Bu davayla ilgili olarak en çok gündeme gelen ayrıntı da "para" oldu...

Daha duruşmalarda karşı karşıya gelmeden başladı Costner ile Baumgartner'ın maddi konulardaki kavgası.

İşin içine evdeki tencere- tava ve plaj şemsiyesi bile karıştı. Sonra iş giderek binlerce dolarla ifade edilen nafakaya kadar uzandı.

O süreçte Costner, olabildiğince az nafaka ödemek için çaba harcadı, Christine Baumgartner da alabileceğinin en fazlasını almaya.

Bu ünlü boşanma davasıyla ilgili olarak hatırlarda kalan en çarpıcı ayrıntı Baumgartner'ın "Lüks hayatımı sürdürmem gerekir. Çocuklarımın genlerinde Hollywood tarzı lüks hayat var. Alışkın oldukları hayatı sürdürmeleri gerek" tarzı sözleri oldu.

Sonuçta eski çift boşandı ve ikisi de kendi yollarına gitti. Costner, yakın çevresine bakılırsa eski karısına ödediği onun istediğinin yarısından daha az tutan nafaka nedeniyle derin bir soluk aldı.

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ESKİ ARKADAŞIYLA SEVGİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Baumgartner, o davayı açtığına pişman olsa da hayatına devam etti. Bu arada onunla ilgili başka bir haber daha geldi.

Daha boşanma duruşmaları sırasında Kevin Costner'ın "karımın beni aldattığından şüpheleniyorum" dediği eski arkadaşı Josh Connor'ın Baumgartner ile sevgili olduğu ortaya çıktı!

Bu söylentiler ilk ortaya atıldığında Baumgartner, bütün iddiaları yalanlamıştı. Connor'dan sadece borç para aldığını ama sonra bunun bir kısmını geri verdiğini savunmuştu.

Onları birlikte çıktıkları tatilde gören tanıklar Josn Connor ile Christine Baumgartner'ın arkadaştan öte bir görüntü sergilediğini ileri sürdü.

Sonunda Baumgartner ile Connor'ın boşanmanın ertesinde hemen romantik bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Artık boşanma da bittiğine göre saklanacak bir şey de kalmamıştı.

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LÜKS HAYATINI KAYBETMEDİ

İşte o noktadan sonra Baumgartner'ın "lüks hayatımı kaybetmek istemiyorum" diyerek yakınmasını hatırlayanlar gözlerini yeni aşkı Josh Connor'a çevirdi.

Biraz dikkatli bakıldığında tıpkı Baumgartner gibi 49 yaşında olan Connor'ın Kevin Costner gibi bir Hollwood yıldızı olmasa da maddi konularda ona yakın bir güce sahip olduğu ortaya çıktı.

Yani Christine Baumgartner, zengin kocasından ayrıldı ama korktuğu gibi lüks hayatını da kaybetmedi.

BAŞARILI VE İYİ KAZANAN BİR İŞ İNSANI

Bu arada Baumgartner'ın yeni sevgilisi Josh Connor, kendi kuşağının başarılı iş insanlarından biri.

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Ekonomi alanında iyi bir eğitim alan Connor, ABD ve dünyanın önemli banka ve finans kuruluşlarında üst düzey görevlerde çalıştı.

Şu anda da Frontier Airlines ve Copa Holding'in yönetim kurullarında görev yapıyor.

KOMŞU EVLERDE YAŞAYAN AİLE DOSTLARIYDI

Josh Connor da tıpkı Christine Baumgertner gibi evliydi. Karısı Patricia ile birlikte Kevin Costner ve Christine Baumgartner'ın aile dostuydu. İki ailenin evleri de birbirine yakındı.

Sık sık da görüşüyorlardı. Bu arada Connor'ın da karısından kısa süre önce boşandığını hatırlatalım.

Uzun sözün kısası Christine Baumgartner, Kevin Costner'dan boşanırken ifade ettiği gibi lüks hayatın dışında kalmadı.

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Her ne kadar net açıklanmasa da boşanma anlaşması imzalanırken Costner'dan hiç de azımsanamayacak bir para aldığı konuşuluyor. Eski çiftin üç çocuğunun masrafları ise zaten Costner'a ait.

İSİMLERİ SIK SIK BİRLİKTE ANILDI

Christine Baumgartner ile Kevin Costner'ın boşanma davası sırasında da Josh Connor'ın adı geçmişti.

O dönemde ileri sürülenlere göre Baumgartner, kocasının arkadaşı ve konmşusu olan Connor ile yıldızı aldatmıştı.

Fakat Baumgartner, duruşmalar sırasında bu iddiaları reddetti. Connor ile arkadaş olduklarını ve ondan 20 bin dolar borç aldığını ileri sürdü.

Bu paranın 10 bin dolarını annesine verdiğini belirten Baumkgartner "Çünkü Kevin anneme de maddi yardımda bulunuyordu. Fakat boşanma davası açılınca bu yardım kesildi. Ben de Çonnor'dan borç almak sorunda kaldım. Sonra paranın yarısına ihtiyacım kalmayınca 10 bin doları ona geri verdim" diyerek anlatmıştı.

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BİRLİKTE İKİ KEZ TATİLE ÇIKTILAR

Christine Baumgartner ile Josh Connor, boşanma davası sürerken yanlarında çocukları ve arkadaşlarının da bulunduğu bir tatilde objektiflere takılmıştı.

O dönemde de Baumgartner ile ilgili ihanet iddiaları artmıştı zaten. Hatta Costner de duruşmalar sırasında bunu ima etmişti.

Baumgartner da Connor ile arkadaş olduklarını belirtip iddiaları reddetmişti.

Geçen eylül ayında Baumgartner ile Connor'ı Hawai tatilinde birlikte gören bir tanık, İngiliz Daily Mail gazetesine konuşmuştu. Onun söylediğine göre ikili arkadaştan öte bir samimiyet içindeydi.

Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın boşanması epey olaylı olmuştu.