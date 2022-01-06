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Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular

#Chris Noth#And Just Like That#Sex And The City
Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular

TV tarihine damgasını vuran dizinin en beğenilen karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer etmişti. Ancak son birkaç haftadır gündeme geldiği konu nedeniyle hem sektördeki saygınlığını hem de ardı ardına işlerini kaybetti.

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YİNE İŞİNİ KAYBETTİ
Çok sayıda kadın tarafından hakkında ortaya atılan cinsel taciz davalarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Chris Noth, bir işini daha kaybetti. Noth, Sex and the City dizisinde canlandırdığı Mr: Big karakteri sayesinde ekranın en gizemli ve en çekici yüzlerinden biri olarak biliniyordu.

Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular

SAHNELERİ KESİLDİ
Dört kadının yıllar önce "bizi cinsel olarak taciz etti, zorla birlikte olmaya çalıştı" iddiasından sonra Noth, CBS için anlaşma yaptığı 'The Equalizer' adlı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Şimdi de bir döneme damgasını vuran Sex and the City'nin devamı niteliğinde olan And Just Like That adlı yapımın final bölümündeki sahnelerinin "kesildiği" ileri sürüldü." 

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Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular

'MR BIG'İN KÜLLERİ ÜNLÜ KÖPRÜDEN SAVRULDU
TV Line'ın iddiasına göre Chris Noth'un dizide canlandırdığı Mr Big, karakteri "öldü." Yansıyan haberlere göre dizinin 3 Şubat'ta yayınlanacak final bölümünde Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı Carrie karakteri, Paris'e gidip Mr. Big'in küllerini ünlü Pont des arts Köprüsü'nden savuruyor. Noth'un canlandırdığı Mr Big karakterinin yer aldığı sahneler ise And Just Like That adlı yapımın final bölümünde ekrana gelmeyecek. Tüm bunlar henüz bir iddia düzeyinde ve yapımın yayınlanacağı HBO kanalı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Chris Noth, dört farklı kadın tarafından kendisine yöneltilen taciz iddialarını yalanladı. Noth " Yıllar hatta on yıllar önce tanıştığım insanların hakkımda ortaya attığı bu iddialar doğru değil. Bu ilişkilerin hepsi karşılıklı rızaya dayalıydı" diyerek kendini savundu.

Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular

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TACİZ SUÇLAMASI SONRASI İŞLERİNİ KAYBETTİLER
Chris Noth, bu tür bir skandala karıştıktan sonra saygınlığı zedelenmek bir yana işini kaybeden tek ünlü değil. Başka birçok ünlü de benzer iddialar nedeniyle görev aldıkları yapımlardan çıkarıldı. Hatta bir ünlü yapımcı kurucularından biri olduğu büyük yapım şirketinden bile kovuldu. Gelin onları bir hatırlayalım.

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Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular

 PSİKOLOJİK TACİZ
"İşten kovulan ünlü" denilince son dönemde akla gelen ilk isim Johnny Depp. Eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan ve İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı da kaybeden Depp, "Fantastik Canavarlar" filmindeki rolünden ayrıldı. Depp yaptığı açıklamada bunu kendisinden yapım şirketinin istediğini belirtti. Fakat film için anlaştığı 10 milyon dolar ücretini aldı.

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Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular

BAŞROLÜ KAYBETTİ
Geçen yıl magazin gündemini meşgul eden ünlülerden biri de Armie Hammer oldu. O da hakkında ortaya atılan taciz iddiaları nedeniyle önemli rollerini Jennifer Lopez ile paylaşacağı Shotgun Wedding adlı filmin kadrosundan çıkarıldı. Armie Hammer hakkında birden çok kadın cinsel taciz iddiasında bulundu.

 

Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular

ÇOK SAYIDA TACİZ İDDİASI
Yapımcı ve oyuncu Danny Masterson, 2017 yılında görev aldığıThe Ranch adlı yapımdan kovuldu. Bu olayın meydana gelmesinden önce birkaç kadın 2000'lerin başında Masterson tarafından taciz edildiklerini ileri sürmüştü.

Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular

ÜNLÜ DİZİYE VEDA ETMEK ZORUNDA KALDI
Taciz iddiaları nedeniyle işinden olan ünlülerden biri de Kevin Spacey. 2017 yılında birden fazla kişi tarafından cinsel tacizle suçlandı Spacey. Oscar ödüllü oyuncu bu iddiaların ardından rol aldığı House of Cards dizisine veda etti.

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KURUCUSU OLDUĞU ŞİRKETTEN KOVULDU
Gelelim Hollywood'da yıllar boyu uyguladığı tacizler nedeniyle #metoo hareketinin ortaya çıkmasına neden olan bir dönemin en güçlü yapımcısı Harvey Weinstein'a. Hakkında, aralarında çok ünlü yıldızların da bulunduğu onlarca kadın tarafından taciz iddiaları ortaya atılan Weinstein, kurucularından biri olduğu yapım şirketinden kovuldu.

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#Chris Noth#And Just Like That#Sex And The City

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