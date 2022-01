Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular

Haberin Devamı

YİNE İŞİNİ KAYBETTİ

Çok sayıda kadın tarafından hakkında ortaya atılan cinsel taciz davalarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Chris Noth, bir işini daha kaybetti. Noth, Sex and the City dizisinde canlandırdığı Mr: Big karakteri sayesinde ekranın en gizemli ve en çekici yüzlerinden biri olarak biliniyordu.

SAHNELERİ KESİLDİ

Dört kadının yıllar önce "bizi cinsel olarak taciz etti, zorla birlikte olmaya çalıştı" iddiasından sonra Noth, CBS için anlaşma yaptığı 'The Equalizer' adlı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Şimdi de bir döneme damgasını vuran Sex and the City'nin devamı niteliğinde olan And Just Like That adlı yapımın final bölümündeki sahnelerinin "kesildiği" ileri sürüldü."

Haberin Devamı

'MR BIG'İN KÜLLERİ ÜNLÜ KÖPRÜDEN SAVRULDU

TV Line'ın iddiasına göre Chris Noth'un dizide canlandırdığı Mr Big, karakteri "öldü." Yansıyan haberlere göre dizinin 3 Şubat'ta yayınlanacak final bölümünde Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı Carrie karakteri, Paris'e gidip Mr. Big'in küllerini ünlü Pont des arts Köprüsü'nden savuruyor. Noth'un canlandırdığı Mr Big karakterinin yer aldığı sahneler ise And Just Like That adlı yapımın final bölümünde ekrana gelmeyecek. Tüm bunlar henüz bir iddia düzeyinde ve yapımın yayınlanacağı HBO kanalı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Chris Noth, dört farklı kadın tarafından kendisine yöneltilen taciz iddialarını yalanladı. Noth " Yıllar hatta on yıllar önce tanıştığım insanların hakkımda ortaya attığı bu iddialar doğru değil. Bu ilişkilerin hepsi karşılıklı rızaya dayalıydı" diyerek kendini savundu.

Haberin Devamı

TACİZ SUÇLAMASI SONRASI İŞLERİNİ KAYBETTİLER

Chris Noth, bu tür bir skandala karıştıktan sonra saygınlığı zedelenmek bir yana işini kaybeden tek ünlü değil. Başka birçok ünlü de benzer iddialar nedeniyle görev aldıkları yapımlardan çıkarıldı. Hatta bir ünlü yapımcı kurucularından biri olduğu büyük yapım şirketinden bile kovuldu. Gelin onları bir hatırlayalım.

Gözden Kaçmasın Taciz yetmedi bir de kariyerini bitirmekle tehdit etti Haberi görüntüle

PSİKOLOJİK TACİZ

"İşten kovulan ünlü" denilince son dönemde akla gelen ilk isim Johnny Depp. Eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan ve İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı da kaybeden Depp, "Fantastik Canavarlar" filmindeki rolünden ayrıldı. Depp yaptığı açıklamada bunu kendisinden yapım şirketinin istediğini belirtti. Fakat film için anlaştığı 10 milyon dolar ücretini aldı.

Haberin Devamı

BAŞROLÜ KAYBETTİ

Geçen yıl magazin gündemini meşgul eden ünlülerden biri de Armie Hammer oldu. O da hakkında ortaya atılan taciz iddiaları nedeniyle önemli rollerini Jennifer Lopez ile paylaşacağı Shotgun Wedding adlı filmin kadrosundan çıkarıldı. Armie Hammer hakkında birden çok kadın cinsel taciz iddiasında bulundu.

ÇOK SAYIDA TACİZ İDDİASI

Yapımcı ve oyuncu Danny Masterson, 2017 yılında görev aldığıThe Ranch adlı yapımdan kovuldu. Bu olayın meydana gelmesinden önce birkaç kadın 2000'lerin başında Masterson tarafından taciz edildiklerini ileri sürmüştü.

ÜNLÜ DİZİYE VEDA ETMEK ZORUNDA KALDI

Taciz iddiaları nedeniyle işinden olan ünlülerden biri de Kevin Spacey. 2017 yılında birden fazla kişi tarafından cinsel tacizle suçlandı Spacey. Oscar ödüllü oyuncu bu iddiaların ardından rol aldığı House of Cards dizisine veda etti.

Haberin Devamı

KURUCUSU OLDUĞU ŞİRKETTEN KOVULDU

Gelelim Hollywood'da yıllar boyu uyguladığı tacizler nedeniyle #metoo hareketinin ortaya çıkmasına neden olan bir dönemin en güçlü yapımcısı Harvey Weinstein'a. Hakkında, aralarında çok ünlü yıldızların da bulunduğu onlarca kadın tarafından taciz iddiaları ortaya atılan Weinstein, kurucularından biri olduğu yapım şirketinden kovuldu.