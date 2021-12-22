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Beşinci evliliği skandala dönüştü: Onu sevdiğimi bile bile yuvamı yıktın
2021 yılının sonuna gelmek üzereyiz... Pandemi nedeniyle geçen yılı çok sakin geçiren gösteri dünyasında ilk anda bu yıl da benzer şekilde geçmiş gibi görünüyor. Ama işin aslı pek öyle değil.
BAZILARI REZALETE UZANAN SKANDALLAR
Her ne kadar geçmiş yıllardaki kadar olmasa da 2021 yılında da gösteri dünyasına damgasını vuran skandallar yaşandı. Taciz iddialarından aldatmalara, aile içi kavgalardan yuva yıkma suçlamalarına kadar, zaman zaman "rezalete" uzanan bir dizi olay yaşandı. Artık takvim yapraklarının bitmesine sayılı günler kala bu skandalları bir hatırlayalım istedik.
CİNSEL TACİZ VE YAMYAMLIK İDDİALARI
2021 yılının mart ayında Hollywood'un son dönemdeki en ünlü isimlerinden biriyle ilgili cinsel taciz ve hatta yamyamlık iddiaları ardı ardına gelmeye başladı. Oyuncu bütün bunların üzerine önceden anlaşması yapılan projelerinden de çıkarıldı. Daha da önemlisi dışarıdan bakıldığında mutlu bir evlilik yaşıyor gibi göründüğü eşi de ona karşı boşanma davası açtı. Yani bu iddialar onun evliliğinin de sonunu getirdi. Bu oyuncu özellikle de rol aldığı Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) adlı filmiyle hafızalarda yer eden Armie Hammer.
DAHA FAZLA DAYANAMADI
İki çocuk babası olan Hammer ile ilgili iddialar sadece cinsel tacizle sınırlı değildi. Aralarında tüyler ürperten "yamyamlık" iddiaları da yer alıyordu. Baştan başlamak gerekirse... Armie Hammer ile Elizabeth Chambers'ın ilk gençlik yıllarında başlayan aşkları evlilikle taçlanmıştı. İki çocuklarıyla birlikte gayet mutlu ve uyumlu bir çift gibi görünüyorlardı. Bu yüzden 10 yıllık evliliklerini bitireceklerini açıkladıklarında herkes şaşırdı. Ama Chambers'ın boşanma kararı almasının ardında sonradan skandal olduğu ortaya çıkacak olaylar vardı.
DUYUNCA ŞOK GEÇİRDİ
Önce Hammer'ın sosyal medya üzerinden bazı kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Sonra da çok ağır iddialar geldi. 34 yaşındaki Hammer'ın sosyal medya üzerinden mesaj gönderdiği kadınlarla bazı fantezilerini gerçekleştirmeye çalıştığı gün yüzüne çıktı. Elizabeth Chambers ise onca yıldır eşinin hiç bilmediği bu özelliklerini öğrenince önce şok geçirdi, sonra da hayatının geri kalanını onunla geçirmemeye karar verdi.
MARQUIS DE SADE İLE AKŞAM YEMEĞİ YEMEK İSTERİM'
Armie Hammer hakkında ortaya atılan iddialar arasında en çarpıcı olanlardan biri de bir kadına gönderdiği "Seni yemek istiyorum" diye başlayan ve yamyam olduğunu yazdığı mesajıydı. Bu mesajı alan kadının travma geçirdiği ve psikolojik tedavi gördüğü de öne sürüldü. Bu arada Hammer'ın geçen yılın kasım ayında bir dijital platforma verdiği röportaj da bu iddiaların ardından yeniden gündeme geldi. Hammer, o röportajda kendisine yöneltilen "Hangi tarihi kişilikle akşam yemeği yemek isterdiniz?" sorusuna Marquis de Sade diyerek yanıt vermişti. Tam adı Donatien Alphonse François le Marquis de Sade olan Fransız aristokrat ve felsefe yazarı, sert içerikli erotik yazılarıyla biliniyordu. 29 yılını hapishanede, 13 yılını akıl hastanesinde geçirdi.
TERAVÜZ İDDİASI
Bu mesajların ortaya çıkmasının ardından Effie adlı genç kadın, Armie Hammer'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasını ortaya attı. Açıklamayı tanınmış kadın hakları avukatı Gloria Allred ile birlikte yapan Effie, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını söyledi. Effie "Ona hemen aşık oldum" derken, ilişki ilerledikçe Hammer'ın "kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını" iddia etti. Effife, "Giddikçe şiddet dolu bir tutum takınırken, ona olan bağlılığımı sınamak için en sonunda sınırlarımı aştı" dedi. Kadın ayrıca, Hammer'ı "psikolojik, duygusal ve cinsel şiddet" uygulamakla suçlarken, 24 Nisan 2017'de tecaviüze uğradığını iddia etti. Effie "Armie Hammer Los Angeles'ta bana saatlerce tecavüz etti, kafamı tekrar tekrar duvara vurup, yüzümü yaraladı. Bu arada kaçmaya çalıştım aam bana izin vermedi. Beni öldüreceğini düşündüm. Sonra bana ne olduğuna aldırmadan çekip, gitti. Tamamen şoke olmuştum ve sevdiğim birinin bana bunu yaptığına inanamıyordum" dedi. Effie iddia ettiği tecavüz olayının ardından, intiharı düşünmeye başladığını ve daha önce konuşmadığı için "büyük bir suçluluk duyduğunu" belirtti.
'KABURGALARINI KIRIP MANGAL YAPMAK İSTİYORUM' DEDİ
Armie Hammer ile kısa bir süre birliktelik yaşayan Courtney Vucekovich, oyuncu hakkında şaşırtan sözler sarf etti. Geçtiğimiz haziran ayında Hammer ile ilişki yaşayan 34 yaşındaki Vucekovich, Hammer'ın cinsel içerikli fantezilerini kendisine de anlattığını belirterek "Bana kaburgalarımı kırıp mangal yapmak ve yemek istediğini söyledi" dedi. Genç kadın, Hammer'ın, ilişkilerinin çok erken evresinde bu sözleri sarf ettiğini de ekledi. Bu arada Armie Hammer'ın çeşitli kadınlara "kanlarını içmek istediğini" belirttiği mesajları da basına yansıdı.
BOŞANMA KARARI
2021 yılının gündemine düşen ilk boşanma haberinin kahramanları Kim Kardashian ile Kanye West oldu. 2012 yılında flört etmeye başlayan 2014'te de evlenen Kimye çifti, yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklamıştı. Fakat bu arada hayranlarının kafasını karıştıran işlere de imza attılar. Kardashian, West'in Donda adlı albümünde ona destek verdi. Hatta bu durum, dört çocuklu çiftin tekrar bir araya geleceği iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Ama işin aslı pek öyle değildi.
ŞARKILARLA İTİRAF
İlerleyen aylarda Kanye West'in, Kardashian'ı aldattığı üstelik bunu da şarkılarına yansıttığı ileri sürüldü. Yeni albümü çıktı ve hemen ardından da West'in yeni albümündeki itirafları gündeme bomba gibi düştü. Görünüşe göre West, karısıyla hesaplaşmasını da itiraflarını da şarkılar üzerinden yapıyor. Kanye West'in Donda albümündeki Hurricane adlı şarkısında yer alan sözler, 44 yaşındaki rap'çinin, Kim Kardashian'ı 'iki çocuğun üstüne' aldattığını ortaya çıkardı. Daha doğrusu hayranları bu şarkı sözlerini bir itiraf olarak algıladı.
'İKİ ÇOCUĞUN ÜSTÜNE'
West, Hurricane adlı şarkısında " İşte çok zengin gibi davranıyorum / İşte yeni bir genç kızla (yeni bir piliçle) geldim /Ve ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum /İki çocuğun ardından hala oynuyorum /Hayatta hazmedilmesi gereken çok şey var" şeklinde sözlere yer veriyor. Bu durum da onun, Kardashian ile birlikteliklerinden dünyaya gelen ilk iki çocuğu North ve Saint'in doğumlarından sonra eşini aldattığının bir göstergesi olarak yorumlandı.
ŞARKI SÖZLERİYLE KENDİNİ İFADE EDİYOR
Bir kaynağın People dergisine verdiği demece göre şarkı sözleri Kanye West, yanlış yaptığı her şeyi itiraf etmek ve aynı zamanda özür dilemek için şarkı sözlerini kullanıyor. Kanye West şarkı sözlerinden birinde Kardashian ile birlikte yaşadıkları California'daki milyon dolarlık malikaneye de gönderme yapıyor.
BEŞİNCİ EVLİLİĞİ OLAY OLDU
Gelelim bu yılın en çok konuşulan evliliklerinden birinin kahramanına. Ve bunun ardından çıkan bir süre konuşulan bir tür skandala. Ünlü yıldız Pamela Anderson, beşinci evliliğini yaptığını sosyal medya üzerinden duyurduğunda herkes şaşırdı. Çünkü evlendiği kişi gösteri dünyasının dışında biriydi. Üstelik Anderson, Hollywood'a veda edip Kanada'ya "köklerime dönüyorum" dediği kendi ülkesine taşınıp bir çiftlikte yaşama kararı almıştı. Pamela Anderson evlendiği Dan Hayhurst ile ne kadar mutlu olduğunu ilan ederken hiç beklenmedik bir yerden şaşırtan bir çıkış geldi.
'YUVAMI YIKTIN'
Anavatanı olan Kanada'nın Ladysmith kasabasında Dan Hayhurst ile hayatını birleştiren 53 yaşındaki Pamela Anderson'ın, "yuva yıktığı" ileri sürüldü. Bu iddiaları ortaya atan kişi ise Dan Hayhurst'ün eski sevgilisi Carey. Genç kadın, beş yılldır birlikte yaşadığı eski sevgilisinin Pamela Anderson ile evlendiğini basından okuduğunu belirterek, ünlü yıldızı "yuvasını yıkmakla ve sevgilisini çalmakla" suçladı. Carey, eski sevgilisi Dan Hayhurst ile Pamela Anderson'ın geçen yılın ilk dönemlerinde yakınlaşmaya başladıklarını söyledi. İddiasına göre o sırada da Dan Hayhurst ile kendisinin ilişkisi sürüyordu ve hala birlikte yaşıyorlardı. Carey'in iddiasına göre Dan Hayhurst, geçen yılın temmuz ayında Pamela Anderson ile birlikte yaşamaya başladı.
'İNSANLARIN BUNU BİLMESİNİ İSTEDİM'
42 yaşında olan ve soyadı açıklanmayan Carey, neden bu konu hakkında konuşmaya karar verdiğini de şöyle açıkladı: "Konuşmaya karar verdim çünkü insanların beş yıldır süren iki çocuklu ilişkimin, Pamela ve Dan'in ilişkisi yüzünden bittiğini bilmesini istedim." Carey'in ifadesine göre Dan Hayhurst, Carey'nin eski ilişkisinden olan çocuğuna da babalık yapıyordu.
'EVİNDE ÇALIŞMASI İÇİN TUTMUŞTU'
Carey, Pamela Anderson ile Day Hayhurst'ün ilişkisinin, aldatma ve inkar üzerine kurulu olduğunu, bunu bilmeyen insanların da yeni evli çifti tebrik etmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti. Carey, eski sevgilisi Dan Hayhurst ile Pamela Anderson'ın ilişkisinin bir gecede başlamadığını, çiftin altı ay boyunca birlikte çalıştıklarını söyledi. Day Hayhurst'ün belirtildiği gibi Pamela Anderson'ın koruması olmadığını, yıldızın Hayhurst'ü evindeki onarım işlerinde çalışması için tuttuğunu da ekledi.
TUHAF BİR OLAYLA GÜNDEME GELDİ
Son dönemde eski nişanlısı Jennifer Lopez ile yıllar sonra tekrar bir araya gelmesiyle konuşulan Ben Affleck, mayıs ayında tuhaf bir olayla gündeme geldi. Üç çocuk babası ünlü oyuncu ve yönetmenin, bir sosyal medya yıldızıyla flört etmeye çalışırken çekilen videosu internete sızdı. Ünlü oyuncu ve yönetmen, profilinin gerçek olduğuna inanmayan ve kandırıldığını düşünen sosyal medya yıldızına "Neden benimle eşleşmedin" diye sorarken görülüyordu videoda.
SOSYAL MEDYADA AŞK ARIYOR
10 yıllık eşi Jennifer Garner'ı, çocuklarının dadısıyla aldattığı gerekçesiyle evliliği biten oyuncu ve yönetmen Ben Affleck'in, bir sosyal medya yıldızıyla flört etmeye çalışırken çekilen bir videosu ortaya çıktı. Son olarak oyuncu Ana de Armas ile yaşadığı ilişkiyi bitiren 48 yaşındaki Ben Affleck'in görüntüleri hayranlarını şaşırttı. Videoyu paylaşan kişi ise Affleck'in profilinin sahte olduğunu düşünüp onun flört telifini geri çeviren Nivine Jay adlı sosyal medya yıldızı.
INSTAGRAM'DAN VİDEO GÖNDERDİ
Ben Affleck ile Nivine Jay adlı genç kadın, Raya adlı bir flört sitesinde tanıştılar. Ben Affleck, Jay ile yakından ilgilendi. Fakat genç kadın onun gerçekten Ben Affleck olduğuna inanmadı ve sahte profil sandığı için onun flört teklifini reddetti. Affleck de bunun üzerine Jay'i Instagram'da takibe alıp ona direkt mesaj yoluyla bir video gönderdi.
GENÇ KADIN TİKTOK SAYFASINDA O VİDEOYU PAYLAŞTI
Bu olayın ardından Nivine Jay adlı kadın, Affleck'in videosunu TikTok sayfasında paylaştı. Jay paylaşımına "Raya'da Ben Affleck ile eşleştiğim zamanı düşünüyorum. Ve ben onun sahte olduğunu düşünüp onunla eşleşmedim. O da bana Instagram'dan bir video gönderdi" diye yazdı. Jay'in paylaştığı bu videoda Ben Affleck, kamera karşısına geçip "Nivine, neden benimle eşleşmedin? Bu benim" derken görülüyor.
UZATMALI AŞIKLAR EVLENDİ
2021 yılının son dönemlerine ise "bir aile kavgası" gündeme damgasını vurdu. Bu kez olayın kahramanları Gigi Hadid ayrıldığı sevgilisi Zayn Malik ve annesi Yolanda Hadid. Zaten bir dargın bir barışık ilişkilerini bir kız bebekle taçlandıran Hadid ile Malik'in yollarını ayırdığı da bu şekilde ortaya çıktı.
GIGI'NİN ANNESİYLE KAVGA ETTİ
İddialara göre Gigi Hadid, bir defile için Paris'te iken annesi Yolanda, torunu Kai ile babası Zayn Malik'in evine gitti. Amacı torunuyla ilgilenmekti. Fakat Malik onun kendilerine sormadan eve gelmesinden hoşlanmadı. İkili arasında bir tartışma başladı. Tartışma da Yolanda Hadid'in iddialarına göre Malik'in kendisine küfür edip dolaba doğru itmesine kadar uzandı. Hatta bu arada Malik'in Gigi Hadid'i arayıp ağır kelimeler kullanarak annesini evden çıkmaya ikna etmesini istedi.
GRUP ARKADAŞLARI DA İSTEMEDİ İDDİASI
Sonradan basına yansıyan iddialara göre Yolanda Hadid, polise gidip Zayn Malik'ten şikayetçi oldu. Malik uzaklaştırma cezası aldı. Bu olayın ardından plak şirketi Malik ile ilişkisini kestiğini açıkladı. Bu arada genç şarkıcı hakkında başka iddialar da ortaya atıldı. Gigi Hadid'e şiddet uyguladığı da bunlar arasındaydı. Hadid ise tüm bunlar karşısında sessiz kalmayı seçti. Bu olayın ortaya çıkmasından sonra Zayn Malik'in bazı kötü alışkanlıklarından vazgeçmediği iddiaları da ortada dolaştı. Malik'in, One Direction grubu üyesiyken bu yüzden arkadaşlarıyla arasının açıldığını hatta diğer üyelerin onu istemediği de söylendi.
BİR SÜREDİR SESLERİ ÇIKMIYOR
Öte yandan Yolanda Hadid'in her ne kadar dışarıdan tam tersi bir görüntü sergilese de kızı Gigi'nin Malik ile ilişkisine çok da sıcak bakmadığı iddiaları da ortaya atıldı. Kızının karilerine çok önem veren Yolanda Hadid'in, Zayn ile ilişkisinin bunu olumsuz etkileyeceğine inandığı da çifte yakın kaynaklar tarafından ifade edildi. Gigi Hadid, Yolanda Hadid ve Zayn Malik cephesinden bir süredir haber gelmiyor.
ÜNLÜ MODACI HAKKINDA TACİZ İDDİASI
2021'in çok konuşulan skandallarından biri de moda dünyasından geldi. Aslında bu itirafların temeli 2020'nin son ayında atılmıştı. Bu kez söz konusu olan kişi ünlü tasarımcı Alexander Wang... Tam 11 kişi kendisi aleyhinde cinsel taciz iddiasında bulundu. Üstelik bunların çoğu da iddia ettikleri olayların nerede yaşandığını, neler olup bittiğini ayrıntılarıyla anlattı.Her şeyin fitilini ateşleyen ise sosyal medyada yapılan paylaşımlar oldu. Bazıları isimlerini açıkça belli eden bazıları da isimsiz paylaşımlarda birçok kişi Wang'ın cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü.
SOSYAL MEDYADA BAŞLADI
Instagram'da yer alan moda içerikli hesaplar S--- Model Management ve Diet Prada adlı hesaplardan yapılan isimsiz paylaşımlarda Wang'a yönelik suçlamalar yer aldı. Kimliğini açıkça gözler önüne seren model Owen Mooney, yaşadığını deneyimi anlattı ve bunun başkalarına da yaşadıkları benzer tecrübeleri paylaşmak için cesaret verdiğini iddia etti. Owen Mooney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alexander Wang ile karşılaşmasını anlattı. Mooney, ünlü modacı ile 2017 yılında New York'ta kalabalık bir gece kulübünde karşılaştığını söyledi. Owen Mooney, önce kalabalıkta birisi tarafından elle taciz edildiğini ve bu yüzden şok geçirdiğini ileri sürdü. Bunu kimin yaptığını görmek için başını sol tarafa çevirdiğinde de Alexander Wang'ı gördüğünü anlattı. Bu durumun şaşkınlığını artırdığını da belirtti Mooney.
'ARTIK AÇIĞA ÇIKMASI GEREKİYOR'
Fakat Mooney, ilk paylaşımında Alexander Wang'ın adını vermedi. Sadece "ünlü bir tasarımcı" diye söz etti. Ancak onun bu paylaşımına gelen bir yorum bu kişinin Wang olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Owen Mooney de " Bu yorum beni gerçekten şaşırttı" diyerek o kişinin gerçekten Alexander Wang olduğunu belirtti. Mooney, Wang'ın benzer şekilde davrandığı çok sayıda kişi olduğunu da ekleyerek "Bu durumda artık onun açığa çıkarılması gerekiyordu" diye sözlerini sürdürdü.
İDDİALARI DEVRETTİ
Bir başka paylaşımda ise benzer bir tecrübe yer aldı. Bu kişi olup bitenlerin bir arkadaşının başına geldiğini ileri sürüp şu satırları paylaştı: "Arkadaşım modellik yapıyordu. O dönemde Wang ile partiye gitti. Wang aslında içki içmeyen arkadaşıma içecek bir şeyler ısmarlamak istedi. Arkadaşım da nezaket gereği bunu kabul etti. Ama içkileri bittikten sonra arkadaşımın hatırladığı şey Alexander Wang ile bir odada bulundukları ve modacının onu taciz ederken giysilerini çıkarmaya çalıştığıydı." Tasarımcı bütün bu iddiaları reddetti.