Beşinci evliliği skandala dönüştü: Onu sevdiğimi bile bile yuvamı yıktın

CİNSEL TACİZ VE YAMYAMLIK İDDİALARI

2021 yılının mart ayında Hollywood'un son dönemdeki en ünlü isimlerinden biriyle ilgili cinsel taciz ve hatta yamyamlık iddiaları ardı ardına gelmeye başladı. Oyuncu bütün bunların üzerine önceden anlaşması yapılan projelerinden de çıkarıldı. Daha da önemlisi dışarıdan bakıldığında mutlu bir evlilik yaşıyor gibi göründüğü eşi de ona karşı boşanma davası açtı. Yani bu iddialar onun evliliğinin de sonunu getirdi. Bu oyuncu özellikle de rol aldığı Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) adlı filmiyle hafızalarda yer eden Armie Hammer.