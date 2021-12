Ünlü oyuncu aleyhine dördüncü iddia: Tacizi yetmedi bir de kariyerini bitirmekle tehdit etti

Haberin Devamı

DÖRDÜNCÜ KADINDAN DA TACİZ İDDİASI GELDİ

Sex and the City adlı dizide canlandırdığı Mr Big karakteriyle tanınan Chris Noth'a yönelik cinsel taciz iddialarına yeni bir halka daha eklendi. Oyuncu ve yönetmen Zoe Lister Jones, ardından da gerçek adlarını gizleyip kendilerini "Lily" ve "Ava" olarak tanıtan iki kadının ardından şarkıcı Lisa Gentile de Noth'un tacizine uğradığını iddia etti. Böylece Noth hakkında benzer iddialarda bulunan kadınların sayısı dörde yükselmiş oldu. Chris Noth, şu sıralarda Sex and the City'nin devamı niteliğindeki And Julk Like That... adlı yapımda kamera karşısına geçmişti.

ÜNLÜ KADIN HAKLARI AVUKATIYLA KONUŞTU

Chris Noth hakkında taciz iddiasında bulunan dördüncü kadın, 54 yaşındaki söz yazarı ve şarkıcı Lisa Gentile oldu. Ünlü ABD'li kadın hakları avukatı Gloria Aldred ile online olarak yaptığı görüşmede yıllarca sakladığı bu olayı itiraf etti Gentile. Şarkıcı, 2002 yılında bir gece gezmesinden sonra kendisini eve bırakan Noth'un, yaşadığı daireye girdiğini ve orada kendisine tacizde bulunduğunu söyledi. Lisa Gentile, Chris Noth ile 1998 yılında New York Manhattan'daki ünlü bir restoranda tanıştıklarını belirtti.

YAŞADIĞI YERİ GÖRMEK İSTEMİŞ

Lisa Gentile, Aldred ile yaptığı görüşmede, yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Noth'un bir gece kendisini otomobiliyle eve bıraktığını anlatan Gentile daha sonra da oyuncunun, yaşadığı daireyi görmek istediğini söylediğini belirtti. Birlikte Gentile'nin dairesine çıktıklarında ise şarkıcının şimdi tüyleri ürpererek anlattığı olaylar meydana geldi.

'ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI'

Gentile, Noth'un davranışlarından rahatsızlık duyduğunu ve bunu da ifade ettiğini söyledi. Kendisi karşı koyunca da Noth'un daha saldırgan bir hale geldiğini sözlerine ekledi. Lisa Gentile, Noth'un kendisini zorla öpmeye çalıştığını ve devamında da elle tacizi sürdürdüğünü belirtti.

'BAĞIRIP AŞAĞILAYACI SÖZLER SÖYLEDİ'

Söz yazarı ve şarkıcı Gentile "Onu durdurmaya çalıştım. Sonra beni aşağıya doğru itti" diyerek sözlerini sürdürdü. Noth'u engellemeye çalıştıkça oyuncunun iyice sinirlendiğini sözlerine ekleyen Lisa Gentile "Bana bağırıp aşağılayıcı sözler söylemeye başladı. Sonra da öfkeyle evimden çıkıp gitti" diye anlattı yaşadıklarını.

ERTESİ SABAH ARAYIP TEHDİT ETTİ

Lisa Gentile'nin anlattığına göre Chris Noth o gece olup bitenlerle yetinmedi. Ertesi gün Gentile'yi telefonla arayıp "Eğer olanları birine anlatırsa kariyerini bitirmekle" tehdit etti. Lisa Gentile bu yaşadığını daha önce anlatamadığını çünkü Noth'un kariyerini bitirmeye yönelik tehditlerinden ve sektörde sahip olduğu güçten korktuğunu söyledi. Şimdi ise benzer olayları yaşayan kadınlara destek olmak için konuşmaya karar verdiğini sözlerine ekledi.

İDDİALAR ARKA ARKAYA GELDİ

Noth hakkında ortaya atılan iddialar geçen haftanın son günlerinde gündeme bomba gibi düşmüştü. Chris Noth hakkında iki farklı kadından cinsel taciz iddiası geldi. The Hollywood Reporter'a konuşan bu iki kadının ifadelerine göre bu taciz olaylarının biri 2004 diğeri 2015 yılında meydana geldi.

İLK İDDİA MESLEKTAŞINDAN

İki kadının birbirini tanımadığını ve suçlamaların arasında yıllarca zaman farkı olduğunu belirten The Hollywood Reporter, iki kadının da “And Just Like That...” dizisinin, acı anılarını hatırlatmasından dolayı konuşmaya karar verdiğini yazdı. Chris Noth'un kendisini taciz ettiğini ileri süren iki kadından biri olan Zoe Lister Jones da eğlence sektöründe tanınan bir oyuncu. 39 yaşındaki Lister Jones, Delocated, Whitney ve New Girl adlı dizilerle tanınıyor. Aynı zamanda 2015 ile 2019 arasında Life in Pieces'taki performansıyla akıllarda yer etti. Lister Jones aynı zamanda bir yapımcı ve yönetmen.

'BUNCA YIL İÇİME ATTIM'

Zoe Lister Jones, Chris Noth'un kendisine yönelik tacizinin 2004 yılında meydana geldiğini söyledi. The Hollywood Reporter'a konuşan Lister Jones, Noth ile yaşadığı deneyimi "içine attığını" anlattı. Ancak And Just Like That adlı yapımda onu tekrar görmenin

içinde bir şeyleri uyandırdığını ve Noth'un gerçekte nasıl biri olduğunu herkese göstermek için iyi bir zaman olduğuna inandığını belirtti. Zoe Lister Jones'un iddiasına göre, 22 yaşında Los Angeles’a yeni taşındığı sırada Noth ve diğer ünlülerle iş yapan "yüksek profilli bir firmada" çok önemli olmayan bir pozisyonda çalışıyordu. Lister Jones, o dönemde olup bitenleri şöyle anlattı: "Masamın yanından geçip benimle flört ederdi. Bir şekilde telefon numaramı rehberden almış, iş telefonuma mesaj bırakıyordu. Patronum ‘Mr. Big size sesli mesaj bırakıyor' diyordu.”

ARALARINDA 49 YAŞ FARK VARDI

Adı verilmeyen patron, Noth ve Zoe'nin etkileşimde bulunduğunu gördüğünü ve Noth’un "flörtümsü" sesli mesajlarını duyduğunu, ancak aralarındaki yaş farkı yüzünden bunun tuhaf olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu arada Lister Jones'un 22 yaşında olduğu dönemde Chris Noth'un 49 yaşında olduğunu hatırlatalım. Zoe Lister Jones'un o sıradaki patronu bu davranışı endişe verici bulmadığını çünkü Noth’un onlar için “bir tanrı gibi” olduğunu söyledi. Zoe Lister Jones, The Hollywood Reporter'a "Noth ile birçok karşılaşmasının New York'ta gerçekleştiğini söyledi. Bir keresinde Noth'un kendisini, bir arkadaşının yaşadığı Batı Hollywood’daki bir apartmana davet ettiğini de sözlerine ekledi. Zoe, Noth'la buluşmak için apartmana gittiğini hatırladığını, daha sonra birlikte vakit geçirdikleri havuzda Noth’un bilerek bir kitap bıraktığını ve onu dairesine geri getirmesini istediğini iddia etti.

KİTAP VERMEK İÇİN GİTMİŞTİ

Kitabı vermek için dairesine gittiğinde de kendisini öptüğünü öne sürdü. İlk anda bu öpücüğün kendisini telaşa düşürmediğini belirtti Lister Jones. Hatta bunun "arkadaşlarına anlatacağı eğlenceli bir hikâye" olacağını düşünmüş önceleri. Ancak oradan çıkmaya çalıştığında Chris Noth'un kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Lister Jones, o anlarda canının çok acıdığını da söyledi. THR’a konuşan arkadaşı Zoe’nin kendisine bu karşılaşmanın ayrıntılarını vermeyi reddettiğini, ancak Noth'un odasından döndükten sonra kendinde olmadığını ve uzak davrandığını görünce Zoe'yi hastaneye götürmek için ısrar ettiğini doğruladı. “Dikişlerim vardı. İki polis memuru geldi. Kimin yaptığını söylemedim," dedi. Zoe, Los Angeles'taki Cedars-Sinai Hastanesi’nde cinsel saldırıya uğradığını bildirdi. The Hollywood Reporter'ın ulaştığı hastaneyse o kadar uzun zaman öncesine ait kayıtları tutmadıklarını söyleyerek Zoe'nin iddialarını doğrulayamayacaklarını belirtti.

İKİNCİ KADININ İDDİALARI

Şu anda 31 yaşında olan ve adını Lily olarak açıklayan diğer kadın da Noth ile 2015 yılında, artık faaliyette olmayan New York'taki No: 8 adlı gece kulübünde çalışırken tanıştığını anlattı. Noth'un kendisine çıkma teklif ettiğini anlatan Lily, aktörün evli olduğunu bilmesine rağmen bunu kabul ettiğini belirtti. Gittikleri restoranda "çok içtikten sonra", Noth'un onu yakındaki dairesine davet ettiğini anlattı genç kadın. Lily, öpüşmeye başladıklarını ancak olayın hızla kontrolden çıktığını söyledi. Bunun ardından da Noth'un kendisine tecavüz ettiğini anlattı. O anları "Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum" diyerek hatırladı genç kadın.

Bütün bu iddiaların ardından uzun süredir birlikte çalıştığı ajansı da oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Rol aldığı bir diziden kovuldu ve şirketi için yaptığı satış anlaşması da iptal edildi. Bütün iddiaları yalanlayan ünlü oyuncunun rol arkadaşları da tacize uğradığını ileri süren üç kadını destekleyen bir açıklama yaptı.Rol aldığı Sex And The City dizisinde canlandırdığı Mr. Big karakteriyle hafızalara kazınan Chris Noth'a yönelik cinsel taciz ve tecavüz iddialarının yankıları bitmek bilmiyor. Noth'un, Sex and the City'de ardından da onun devamı niteliğindeki And Just Like That...adlı yapımdaki üç rol arkadaşı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.Noth'un rol arkadaşları Sarah Jessia Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları ortak açıklamada, Noth'a yönelik taciz ve tecavüz iddiasında bulunan üç kadının yanında olduklarını belirtti. Parker, Nixon ve Davis açıklamada, bu iddiaları duydukları için son derece üzgün olduklarını da dile getirdiler.

AVA ADLI KADIN DA TACİZLE SUÇLADI

Bu iki iddianın ardından üçüncü bir suçlama da geldi Chris Noth'a. Ava kod adını kullanın bir kadın 2010 yılında, kendisi 18 Noth 55 yaşındayken oyuncunun tacizine uğradığını ileri sürdü. Daily Beast'a konuşan Ava adlı Kanadalı bir kadın kadın New York Times Square'da bir gece kulübünde çalıştığı sırada Noth'un kendisiyle birlikte şarkı söylemek istediğini anlattı. Birlikte şarkı söyledikten sonra da Noth'un kendisine "Kanadalı kadınları çok sevdiğini" söylediğini anlattı. Sonra da kendisini dizlerine oturtup taciz ettiğini ileri sürdü. Bütün bu iddiaları yalanlayan Chris Noth özellikle de Ava adlı kadının iddialarını "fabrikasyon" olarak nitelendirdi.

Bütün bu iddialar Chris Noth'un kariyerini de olumsuz etkiledi. Bir yandan bağlı bulunduğu ajans, onunla yollarını ayırdığını duyurdu. 67 yaşındaki Noth, iddialar nedeniyle rol aldığı The Equalizer adlı dizinin kadrosundan da kovuldu. Noth cephesinde bir başka olumsuzluk daha yaşandı. Alkollü içki markasını 12 milyon dolara satın almaya hazırlanan şirket de anlaşmasını iptal etti.

İDDİALARI YALANLADI

2012 yılından bu yana Kanadalı oyuncu Tara Wilson ile evli olan 67 yaşındaki Chris Noth bu iddiaları reddetti. Insider'a konuşan Noth "Yıllar, hatta on yıllar önce tanıştığım kişilerin bana yönelttikleri bu suçlamalar kesinlikle yanlıştır. İster 30 yıl veya ister 30 gün öncesi olsun, hayır her zaman hayır anlamına gelir, ki bu da benim aşmadığım bir çizgidir" dedi. Her iki kadınla yaşanan ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savunan Noth, "bu hikayelerin ortaya çıkış zamanlamasını sorgulamamak zor" dedi. "Neden şimdi ortaya çıktıklarını kesin olarak bilmiyorum, ama şunu biliyorum: Bu kadınlara tacizde bulunmadım" diye ekledi.