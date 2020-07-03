Çetinkaya çifti tatil yaparken görüntülendi
Cemiyet hayatının güzellik koçu Aylin Çetinkaya ve Global Yatırımcı eşi Alper Çetinkaya Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi.
Yogun iş temposuna kısa bir ara veren ikili ; denizin ve güneşin tadını çıkaran Aylin Çetinkaya ' Danışanlarımın taleplerine anlık olarak sosyal medya aracılıgı ıle cevap veriyorum aynı zamanda kliniğimizi yine online sistem üzerinden takip ediyorum, danışan memnuniyeti benım için cok onemli' dedi. Covid-19 salgını önlemleri kapsamında maske kullanımının önemine değinen Çetinkaya, cilt sağlığı için bu dönemde daha az makyaj yapılması tavsiyesinde bulundu.
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