Cengiz Ünder’in Influencer aşkı

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Marsilya’nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’ye gelmesi büyük olay oldu! Hem Süper Lig’de hem de diğer kulvarlarda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzalamış ve 15 milyon Euro’luk bonservis karşılığında transfer etmişti. Transferin altında yatan gerçek ise aşkmış meğer!

engiz Ünder imza atarken hem bir yandan kariyerini düşünmüş hem de aşk hayatını... Aldığım duyumlara göre yıldız futbolcu, bir süredir sosyetenin de tanınmış ismi olan influencer Bilge Yenigül ile birlikteymiş! Yenigül’ün transfer kararında çok etkili olduğu söyleniyor.



Bilge Yenigül’ün de sıkı bir futbol seyircisi olduğu, Fenerbahçe-Twente maçında ortaya çıktı. UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Twente’yi 5-1 yenerken, tribünde Yenigül de vardı. Cengiz Ünder, maçta yedekti ama belli ki sevgilisi hiçbir maçını kaçırmayacak!

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Yeni iş heyecanı





Ekranların başarılı spikerlerinden Ela Cebeci, sabah kuşağına devam etme kararı aldı. Kanal değiştiren güzel spiker, yeni heyecanını dostlarıyla ve takipçileriyle paylaştı. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Cebeci, yeni işi için çok heyecanlı. Spikerliğin yanı sıra üniversitede de ders veren ve genç haberciler yetiştiren Ela Cebeci’yi ben de yeni işi için tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Eşeğe ters bindi!

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Ümit Karan, geçtiğimiz günlerde Konya-Akşehir’i ziyaret etti.

Yıldız sporcu şehre gitmişken Nasreddin Hoca Evi’ni de gezdi. Nasreddin Hoca’ya ait altı fıkranın canlandırıldığı evin içini gezerken çok eğlenen Ümit Karan, hiperrealist silikon heykellerle poz verdi. Karan, Hoca’nın ünlü fıkrasındaki gibi ‘eşeğe ters bindikten’ sonra ziyaretini tamamladı.

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Çocuklar için poz verdiler





Cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri çocuklar için objektif karşısına geçti. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’nin, sanat ve müziğin birleştirici gücüyle geliştirdiği “Hayat Dokunmayla Başlar” projesi için Banu Çarmıklı, Elif Boyner, Ayşe Boyner, Rachel Araz Kiresepi, Tolga İskit, Kıvılcım Güngörün, Kerem Kaya ve Serdar Hotiç özel tasarım tişörtlerle destek verdi. Tişörtlerden elde edilecek gelir, görmeyen çocukların eğitimi için kullanılacak. Siz de tişört satın alarak projenin bir parçası olabilir ve görmeyen çocukların eğitimine katkı sağlayabilirsiniz.