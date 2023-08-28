×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Cengiz Ünder’in Influencer aşkı

Güncelleme Tarihi:

#Cengiz Ünder#Bilge Yenigül#Mehmet Üstündağ
Cengiz Ünder’in Influencer aşkı
Mehmet Üstündağ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 07:44

Fenerbahçe’nin yeni yıldız transferi Cengiz Ünder’in Marsilya’dan İstanbul’a gelmesinde yeni sevgilisi Bilge Yenigül’ün etkili olduğu iddia ediliyor.

Haberin Devamı

Marsilya’nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’ye gelmesi büyük olay oldu! Hem Süper Lig’de hem de diğer kulvarlarda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzalamış ve 15 milyon Euro’luk bonservis karşılığında transfer etmişti. Transferin altında yatan gerçek ise aşkmış meğer!

engiz Ünder imza atarken hem bir yandan kariyerini düşünmüş hem de aşk hayatını... Aldığım duyumlara göre yıldız futbolcu, bir süredir sosyetenin de tanınmış ismi olan influencer Bilge Yenigül ile birlikteymiş! Yenigül’ün transfer kararında çok etkili olduğu söyleniyor.

Bilge Yenigül’ün de sıkı bir futbol seyircisi olduğu, Fenerbahçe-Twente maçında ortaya çıktı. UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Twente’yi 5-1 yenerken, tribünde Yenigül de vardı. Cengiz Ünder, maçta yedekti ama belli ki sevgilisi hiçbir maçını kaçırmayacak!

Haberin Devamı

Yeni iş heyecanı

Cengiz Ünder’in Influencer aşkı

Ekranların başarılı spikerlerinden Ela Cebeci, sabah kuşağına devam etme kararı aldı. Kanal değiştiren güzel spiker, yeni heyecanını dostlarıyla ve takipçileriyle paylaştı. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Cebeci, yeni işi için çok heyecanlı. Spikerliğin yanı sıra üniversitede de ders veren ve genç haberciler yetiştiren Ela Cebeci’yi ben de yeni işi için tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Eşeğe ters bindi!

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Ümit Karan, geçtiğimiz günlerde Konya-Akşehir’i ziyaret etti.

Cengiz Ünder’in Influencer aşkı

Yıldız sporcu şehre gitmişken Nasreddin Hoca Evi’ni de gezdi. Nasreddin Hoca’ya ait altı fıkranın canlandırıldığı evin içini gezerken çok eğlenen Ümit Karan, hiperrealist silikon heykellerle poz verdi. Karan, Hoca’nın ünlü fıkrasındaki gibi ‘eşeğe ters bindikten’ sonra ziyaretini tamamladı.

Cengiz Ünder’in Influencer aşkı

Haberin Devamı

Çocuklar için poz verdiler

Cengiz Ünder’in Influencer aşkı

Cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri çocuklar için objektif karşısına geçti. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’nin, sanat ve müziğin birleştirici gücüyle geliştirdiği “Hayat Dokunmayla Başlar” projesi için Banu Çarmıklı, Elif Boyner, Ayşe Boyner, Rachel Araz Kiresepi, Tolga İskit, Kıvılcım Güngörün, Kerem Kaya ve Serdar Hotiç özel tasarım tişörtlerle destek verdi. Tişörtlerden elde edilecek gelir, görmeyen çocukların eğitimi için kullanılacak. Siz de tişört satın alarak projenin bir parçası olabilir ve görmeyen çocukların eğitimine katkı sağlayabilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cengiz Ünder#Bilge Yenigül#Mehmet Üstündağ

BAKMADAN GEÇME!