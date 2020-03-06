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Magazin
Haber Giriş: 06.03.2020 - 22:36,Son Güncelleme:/

Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf

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Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
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Magazin dünyasına bomba gibi gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf geldi.

Aşklarını magazin dünyasından uzak tutmak için türlü önlemler alan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdiler. Gittikleri mekanlardan görüntü vermemek için ayrı ayrı çıkmayı tercih eden Sarıkaya ve Yılmaz ilk kez yan yana görüntülendiler.

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