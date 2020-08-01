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Haber Giriş: 01.08.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

Cem Davran'dan duygusal paylaşım: Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor

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Oyuncu Cem Davran, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajıyla herkesi duygulandırdı.

Kurban Bayramı'nda annesini ziyaret eden oyuncu, ona şarkı söyleyerek destek oldu.

Cem Davran o anları sosyal medya hesabından  “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Annelik ne muazzam bir mucize. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor, ben onun her saniyesini, kokusunu hatırlıyorum. Hayata yeniden başlamış gibiyiz, bayramları öğrettiği gibi hissediyorum hâlâ." notuyla paylaştı.

 

 

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