Cem Belevi: Flört ederken şeytan tüyüme güvenirim

◊ 4 Haziran, İkizler erkeği... Nesi daha zor: Değişken ruh halleri mi, bağlanmakta zorlanmak mı?

- Aslında en çok, hızlı karar verip, o karara doğru giderken insanların bana yetişememesi zorluyor. (Gülüyor)

◊ Ressam anne, piyanist baba... Hangisine daha çok çektin?

- Çöp adam bile çizemediğime göre babama benzediğim aşikâr. Kesin, babama daha çok çektim.

◊ İkisini de çalıyorsun, hangisi daha sensin: Gitar mı, piyano mu?

- Keşke gücüm olsa da piyanoyu her yere taşıyabilsem. Her yerde benimle olduğu için gitar diyorum. Hatta bagajımda her zaman bir “acil durum gitarı” bulunur.

◊ Peki hangisi daha sen değilmişsin: İngiltere David Game College’ta okuduğun ekonomi mi, Brunel Üniversitesi’ndeki uluslararası işletme mi?

- Hiçbiri ben değilmişim. Şunu anladım: Gecem, gündüzüm müzik benim.

◊ Müzisyenliğin yanında oyunculuk da yapıyorsun: Seni hiç tanımayan biri ilk sahnede mi, ekranda mı görmeli?

- Unutamaması için görmesi yeterli, nerede olduğu fark etmez. (Gülüyor)

◊ Müzik kariyerinde hangisi daha önemli: İlk albüm “Bilmezsin” mi, ondan sonra Ayshe ile birlikte söylediğin “Kim Ne Derse Desin” mi?

- Bu kıyası yapmam çok zor, hepsi önemli. Ama hâlâ en iyi şarkımı yazmamış gibi hissediyorum.

AŞKTA ALICI KUŞ GÖRÜNÜMLÜ KEKLİĞİM

◊ Hayatın bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

- Romantik komedi olurdu. Aşk adamıyım en nihayetinde.

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkın kötü bitmesi mi?

- Her aşkın kötü bitmesi bile aşkı yaşamamaktan iyi.

◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- Bana hiç farketmez, dört mevsimi de yaşarım.

◊ Flört ederken bakışlarına mı daha çok güvenirsin, sesine mi?

- Şeytan tüyüme.

◊ Aşkta alıcı kuş musun, çantada keklik mi?

- Alıcı kuş görünümlü kekliğim.

◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğin zaman mı, sevildiğin zaman mı?

- Birini ya da kendimi beladan sıyıracaksam

bayıla bayıla dinlerim de, söylerim de...

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

- Nefret çok güçlü bir duygu. Ama kayıtsızlık, yok saymaktır. En berbat duygu bile kayıtsızlıktan iyidir.

◊ Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

- Omzunda ağlayacak kadar güvendiğim biri olana kadar tek başıma ağlamak...

◊ Affetmek mi, unutmak mı?

- Bilmem ki... Affeder mi aşk bizi?

GÜNDELİK HALLER

Güneşin yükselişi beni tazeliyor

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Gündoğumu çünkü güneşin yükselişi beni her zaman tazelemiştir.

◊ Asla hatırlamadığın biri sana çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığını mı söylersin, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsın?

- “Ya ne güzeldi o gün; yedik, içtik, güldük” gibi çapraz sorularla anlamaya çalışırım kim olduğunu.

◊ Bodrum mu, Çeşme mi?

- Tabii ki de doğup büyüdüğüm yer. İzmir’im, Çeşme.

◊ Uçakta/otobüste habire omzunda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misin, hostese mi şikâyet edersin?

- Kıyamam teyzeme, üstünü örter bir de ninni söylerim.

Hesap istenilince aniden tuvalete gidenler...

HAYAT BİLGİSİ

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

- Gece planlayıp sabah o planı bozmak. Ben bir İkizlerim, hatırlatayım.

◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?

- Parasızlık mutsuzluk yaratır tabii ama parayla saadet olacağının da garantisi yok...

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Bir haftadır vegan beslenmeye çalışıyorum. Kimin hatrı kalırsa kalsın. Hatır için en fazla çiğ badem yerim bundan sonra... (Gülüyor)

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- İkisine de katlanılır ama hesap istenilince aniden tuvalete gidenler yok mu... Onlar sıkıntı.

◊ Sence hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

- İkisinin arasında pek fark yok bence. Güzel isterse zengini bulur, zengin isterse güzelleşir. Bize insan olsun... (Gülüyor)

◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

- Valla ikisi de değil. Külkedisini bulmak için elinde ayakkabıyla diyar diyar gezen prens çekti en çok. Ben o prense kendimi daha yakın hissediyorum.

POPÜLER ŞEYLER

Mizahım, Cem Abi’ye daha yakın





◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

- Beni iki kadın arasında bırakma şimdi ya. Hangisini seçsem diğeri aklımda kalır. (Gülüyor)

◊ Hangisine daha çok gülersin: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- Ata Demirer Gazinosu’nu geçen izledim ve hayran kaldım. Müzikle mizahı bir arada sunması çok güzel. Ama benim mizahım, adaşım Cem Abi’ye daha yakın.

◊ Hangisiyle komşu olmak isterdin: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

- Tabii ki Marilyn Monroe. Düşünsene, sabah kahveni alıp balkona çıkıyorsun, yan balkonda Marilyn! Esti mi bir rüzgâr, uçuştuk mu? (Gülüyor)

