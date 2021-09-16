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Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Ebru Şahin'e milyonluk yüzük...

#Ebru Şahin#Cedi Osman#Hercai
Cedi Osman kesenin ağzını açtı Ebru Şahine milyonluk yüzük...

Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımı attı. Ebru Şahin, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi. Ünlü basketbolcunun sevgilisi için aldığı yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.

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Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman evleniyor.

ÖZEL JET KİRALADI

Cedi Osman, pazartesi günü Ebru Şahin'e sürpriz yaptı ve özel jet kiralayarak, sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitti.

Milli basketbolcu, önceki gün de ünlü oyuncuya evlilik teklifinde bulundu.

Cedi Osman kesenin ağzını açtı Ebru Şahine milyonluk yüzük...

Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman aşkı geçtiğimiz yıl başlamıştı. Ünlü çift ilk kez Alaçatı'da el ele görüntülenmişti.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Cedi Osman ve Ebru Şahin mutluluklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çifte pek çok ünlü isimden de tebrik mesajları yağdı.

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TEKTAŞI 1 MİLYON TL

Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcu, sevgilisi için kesenin ağzını açtı.

Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtiliyor.

Cedi Osman kesenin ağzını açtı Ebru Şahine milyonluk yüzük...

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"ALDIĞIMIZ TAT AYNI"

Ebru Şahin, ilişkisi hakkında, "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik...

Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var" demişti.

Ünlü basketbolcu, oyuncu sevgilisinin 27. yaşını, "Ben şu anda ne yazarsam yazayım yetmeyecek. Çünkü seni anlatamam, kelimeler yetmez ama şunu söyleyebilirim; sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni Seviyorum" sözleriyle kutlamıştı.

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#Ebru Şahin#Cedi Osman#Hercai