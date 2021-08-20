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Haber Giriş: 20.08.2021 - 08:12 | Son Güncelleme:

Kıskançlık soruları Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin'i kızdırdı: Çok sıkıldık inanın

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Kıskançlık soruları Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin'i kızdırdı: Çok sıkıldık inanın

NBA’de forma giyen basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Bir süredir ilişki yaşayan iki ünlü isim, Elbet Steak- house’da yemek yedi. Göcek tatilinden yeni dönen sevgililer, sorulara “Güzel bir tatil oldu” diye yanıt verdi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika tatiline çıktı
Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika tatiline çıktı

Cedi Osman, tatil sırasında objektifleri fark edince bikinili sevgilisini havluya sardığı haberleri hatırlatılınca “Bende kıskançlık durumu yok, siz öyle anlamışsınız” dedi.

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Cedi Osman ile Ebru Şahin evlilik hazırlığında
Cedi Osman ile Ebru Şahin evlilik hazırlığında

Şahin de muhabirlere sitem etti: “Biz hep böyle şeylerle konuşuluyoruz, çok sıkıldık inanın.”

Kıskançlık soruları Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahini kızdırdı: Çok sıkıldık inanın

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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