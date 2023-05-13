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Cansu Dere'den 14 milyonluk teklif iddiasına yanıt

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#Cansu Dere#Selma Ergeç#Oyuncu
Cansu Dereden 14 milyonluk teklif iddiasına yanıt
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 08:03

Cansu Dere, 14 milyon liralık reklam teklifini geri çevirdiği iddiasına yanıt verdi: “Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok.”

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İŞ GÜÇ DÜŞÜNMÜYORUZ

Cansu Dere ve Selma Ergeç önceki gün Nişantaşı’ndaydı. The House Cafe’de kahve içen iki arkadaş, daha sonra alışveriş turuna çıktı.

Fotoğraflarını çeken muhabirlerle de ayaküstü sohbet eden ikili, “Beraber bir projeniz mi var yoksa? Onun için mi buluştunuz?” sorusuna “Şu an için iş güç düşünmüyoruz. Biz çok yakın arkadaşız. Halletmemiz gereken bir iş vardı, onun için buluştuk” yanıtını verdi.

REKLAMI REDDETTİ İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Ordu’da açılan bir eczaneye Cansu Dere’nin adı verilmişti. Ünlü oyuncu, konu hakkında “O eczaneden haberim yok, şimdi bir şey diyemem” dedi.

Dere’ye hakkında çıkan “14 milyon TL’lik reklamı reddetti” haberleri de soruldu. oyuncu, rakamın abartılı olduğuna dikkat çekerek iddiayı yalanladı: “Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok.” 

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Cansu Dereden 14 milyonluk teklif iddiasına yanıt

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#Cansu Dere#Selma Ergeç#Oyuncu

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