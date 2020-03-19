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MUĞLA (AA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 13:35,Son Güncelleme:/

Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti

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Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
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Türk şiirinin "Can Baba"sı olarak bilinen Can Yücel'in eşi Güler Yücel, 85 yaşında vefat etti.

Muğla'da özel bir hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Güler Yücel, hayatını kaybetti.

Yücel'in cenazesinin, yarın Datça ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Güler Yücel, Can Yücel'in ölümünden sonra hayatına Datça'da devam ediyordu.

Can Yücelin eşi Güler Yücel hayatını kaybetti


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