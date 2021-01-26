Aileye yeni Ã§ocuk geldi

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en gÃ¶zde Ã¼yeleri arasÄ±nda ilk sÄ±ralarda yer alan Prens William ile Kate Middleton, ÅŸu sÄ±ralar farklÄ± bir mutluluk yaÅŸÄ±yor. Ã‡OCUKLAR DA Ã‡OK SEVÄ°NDÄ°

George, Charlotte ve Louis adÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu olan Ã§iftin ailesine yeni bir "Ã§ocuk" daha katÄ±ldÄ±. Ama bu ilk anda akla geleceÄŸi gibi bir insan deÄŸil sevimli bir yavru kÃ¶pek.Â KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Lupo adlÄ± kÃ¶pekleri hayata veda eden aile, bÃ¼yÃ¼k acÄ±larÄ±nÄ± bu yeni katÄ±lÄ±mla atlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Kraliyet ailesi Ã¼zerine uzman olan gazeteci Russel Myers'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Cambridge ailesine cocker spaniel cinsi yeni bir yavru kÃ¶pek katÄ±ldÄ±.Â YENÄ° KÃ–PEK LUPO Ä°LE AYNI AÄ°LEDEN

Bu sevimli kÃ¶peÄŸi, Kate Middleton'Ä±n erkek kardeÅŸi James hediye etti. AdÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmayan bu kÃ¶peÄŸin de tÄ±pkÄ± 9 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± yitiren Lupo gibi aynÄ± aileden geldiÄŸi belirtildi. Cambridge ailesi yeni katÄ±lan bu kÃ¶peÄŸi, diÅŸi olduÄŸu ve Ã§ocuklarÄ±n, aralarÄ±na yeni katÄ±lan bu yavru nedeniyle Ã§ok mutlu olduÄŸu ifade edildi. GEÃ‡EN YILIN SON GÃœNLERÄ°NDE HAYATINI YÄ°TÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Kate Middleton ve Prens William, kendileriyle birlikte dokuz yÄ±l yaÅŸayan Lupo'nun hayatÄ±nÄ± yitirdiÄŸi resmi Instagram hesaplarÄ±ndan da duyurmuÅŸtu. Ã‡iftin resmi Instagram hesabÄ±nda Lupo'nun bir pozu yer aldÄ±. Cambridge DÃ¼kÃ¼ Wililam ve Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate, paylaÅŸÄ±mda, hafta sonu kÃ¶pekleri Lupo'nun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek " Son dokuz yÄ±ldÄ±r ailemizin kalbindeydi ve biz onu Ã§ok Ã¶zleyeceÄŸiz" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±. KARDEÅžÄ° DE MESAJ PAYLAÅžTI

Lupo'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Kate Middleton'Ä±n erkek kardeÅŸi James Middleton da kendi Instagram sayfasÄ±ndan duyurdu. Middleton, paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Sizi hiÃ§bir ÅŸey bir kÃ¶peÄŸin kaybÄ±na hazÄ±rlayamaz. HiÃ§ kÃ¶pek sahibi olmayanlar iÃ§in bu kaybÄ± anlamak zor" diye yazdÄ±. MIDDLETON AÄ°LESÄ° BESLEMÄ°ÅžTÄ°

James Middleton " Ã–te yandan bir kÃ¶peÄŸi sevenler bu gerÃ§eÄŸi bilir. Bir kÃ¶pek sadece evcil bir hayvan deÄŸil, ailenin bir parÃ§asÄ±dÄ±r. En iyi arkadaÅŸ, en sadÄ±k yoldaÅŸ, bir Ã¶ÄŸretmen ve bir terapist" diye devam etti James Middleton. 'KÃ–PEK KAYBETMEK BÃœYÃœK BÄ°R ACI'Â

Kate Middleton'Ä±n kardeÅŸi James "Sevgili kÄ±z kardeÅŸim ve ailesinin kÃ¶peÄŸi Ã¶ldÃ¼" diyerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, yÄ±llar iÃ§inde kÃ¶peÄŸini kaybeden kiÅŸilerin, bu konudaki kaybÄ±n acÄ±sÄ±yla ilgili olarak kendisiyle konuÅŸtuklarÄ±nÄ± da ekledi. James Middleton, bir kÃ¶pek kaybetmenin sevilen bir insanÄ± kaybetmekten farksÄ±z olduÄŸunu da vurguladÄ±. Middleton, 'Huzur iÃ§inde yat Lupo' diyerek mesajÄ±nÄ± tamamladÄ±. Prens William ile Kate Middleton'Ä±n kÃ¶peÄŸi Lupo, DÃ¼ÅŸes'in ailesi tarafÄ±ndan yetiÅŸtirilen bir ailenin Ã¼yesiydi. Ä°ngiliz cocker spaniel cinsi kÃ¶peÄŸin Ella adÄ± verilen annesi ile erkek kardeÅŸleri Zulu, Ä°nka ve Luna da Middleton ailesi tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼tÃ¼ldÃ¼. Ä°DDÄ°AYA GÃ–RE GEORGE'UN ADINI SEÃ‡MÄ°ÅžTÄ°

Ä°talyanca'da kurt anlamÄ±na gelen Lupo, Prens George'tan sorumluydu. Kate hamileyken, o ve William'Ä±n isimlerin yazÄ±lÄ± olduÄŸu kaÄŸÄ±tlar, Lupo'nun seÃ§mesi iÃ§in yere bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Lupo'nun seÃ§tiÄŸi kaÄŸÄ±tta George adÄ± yazÄ±lÄ±ydÄ±. Middleton ve Prens'in bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± George doÄŸduÄŸunda Ã§ekilen aile fotoÄŸrafÄ±nda Lupo da yer almÄ±ÅŸtÄ±.

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