Ã‡alÄ±ÅŸmasam da olur, babamdan kalan para yeter demiÅŸti... Asi kÄ±z bir geceliÄŸine gitti, yerine bambaÅŸka biri geldi

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BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya onun da kardeÅŸlerinin de yÃ¼zlerini ilk kez Ã¼nlÃ¼ babalarÄ±nÄ±n cenaze tÃ¶reninde aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k gÃ¶rdÃ¼. BÃ¼yÃ¼k mavi gÃ¶zleri, sapsarÄ± saÃ§larÄ±yla babasÄ±ndan Ã§ok annesine benziyordu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z.

Aradan yÄ±llar geÃ§ti. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z babasÄ±z bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve 25 yaÅŸÄ±na geldi. ÃœnlÃ¼ soyadÄ±nÄ± da kullanarak babasÄ± gibi mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda bir takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmaya baÅŸladÄ±.

Hepsi bir yana bu gÃ¼zel genÃ§ kÄ±z, vÃ¼cudunun her yerini kaplayan dÃ¶vmeleri, bohem giyim tarzÄ±yla tanÄ±ndÄ± yÄ±llarca. Fakat geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte sergilediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼, hepsinden Ã§ok farklÄ±ydÄ±...

Tepeden tÄ±rnaÄŸa siyahlar giymiÅŸti ve gayet hanÄ±m hanÄ±mcÄ±k gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Bu durum da "Belki de yaÅŸÄ± ilerledikÃ§e giyim tarzÄ± da deÄŸiÅŸecek" dedirtti gÃ¶renlere. Ama sonradan neden Ã¶yle giyindiÄŸini kendisi anlattÄ±.Â

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POP MÃœZÄ°ÄžÄ°N KRALININ TEK KIZIÂ

Bu gÃ¼zel genÃ§ kÄ±zÄ±n kim olduÄŸuna gelirsek... Pop mÃ¼ziÄŸin kralÄ± olarak tanÄ±nan ve gayet erken bir yaÅŸta bu dÃ¼nyadan giden Michael Jackson'Ä±n tek kÄ±zÄ± Paris, bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz kiÅŸi.

Michael Jackson ile Debbie Row'un kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gelen Paris, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde BatÄ± Hollywood'da dÃ¼zenlenen bir partiye katÄ±ldÄ±.

Siyah mini elbise, siyah ince Ã§orap, aynÄ± renk ayakkabÄ±lar giyen genÃ§ kÄ±z gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de yapay kÃ¼rklÃ¼ bir montla tamamladÄ±. DudaÄŸÄ±na sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± ruj da dikkatlerden kaÃ§acak gibi deÄŸildi.

Paris Hilton, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Michael Jackson'Ä±n kÄ±zÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra vÃ¼cudunun hemen hemen her yerini kaplayan toplamda 80 tane dÃ¶vmesiyle dikkat Ã§ekiyordu.

Fakat Ã¶nceki hafta dÃ¼zenlenen Grammy Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine giderken Ã¶zel bir makyajla bÃ¼tÃ¼n o dÃ¶vmeleri kapatmayÄ± tercih etti. Son giyim tarzÄ± da artÄ±k Paris'in dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmeye karar verdiÄŸi izlenimi yarattÄ±.

Fakat Jackson, Ã¼nlÃ¼ modacÄ± Heidi Slimane imzalÄ± bir elbise giydiÄŸi Grammy tÃ¶reninde dÃ¶vmelerini kapattÄ±rmasÄ±nÄ±n baÅŸka bir nedeni olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti: "Bu elbiseye hak ettiÄŸi deÄŸeri vermek istedim. Ben dÃ¶vmeleri ve takÄ±larÄ±mÄ± seviyorum. Ama bazen bu gibi ayrÄ±ntÄ±lar dikkati sanattan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yor."

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Paris Jackson aslÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla bir dÃ¶vme tutkunu. GenÃ§ kÄ±zÄ±n bedeninde ÅŸu anda 80 tane dÃ¶vme var.





Ã–nceki hafta dÃ¼zenlenen Grammy Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde ise Ã¶zel bir makyajla bÃ¼tÃ¼n dÃ¶vmelerini kapattÄ± Paris Jackson. Bunu da "elbisenin hakkÄ±nÄ± vermek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" anlattÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Paris'e gÃ¶re bazen o dÃ¶vmeler, gerÃ§ek sanatÄ± gÃ¶lgede bÄ±rakabiliyor.





'PARA DEÄžÄ°L DUYGU Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžIYORUM'

Paris Jackson, geÃ§en yÄ±lÄ±n son dÃ¶nemlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± ilginÃ§ bir aÃ§Ä±klamayla konuÅŸulmuÅŸtu. Modellikten ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa bir sÃ¼rÃ¼ alanda faaliyet gÃ¶steren Jackson, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± para kazanmak iÃ§in yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

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Bu konuda haksÄ±z da deÄŸil, Ã§Ã¼nkÃ¼ babasÄ± Michael Jackson'Ä±n mirasÄ± hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadan yaÅŸamasÄ±na yetecek tÃ¼rden.

Her ne kadar bazÄ± borÃ§lar iÃ§inde Ã¶lmÃ¼ÅŸ olsa da Paris Jackson, babasÄ±ndan kalan bu mirastan yÄ±llÄ±k 8 milyon dolar alÄ±yor. Bu arada hatÄ±rlatalÄ±m ki Michael Jackson; Ã¶lÃ¼rken geride 700 milyon dolarlÄ±k bir servet bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

YaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n hayal bile edemeyeceÄŸi bu paraya raÄŸmen Paris Jackson, bir yandan modellik bir yandan ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±k ve ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. Hatta Linda Perry ile birlikte bir albÃ¼m bile hazÄ±rladÄ±.

Paris, bÃ¼tÃ¼n bunlardan ne kadar para kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti verdiÄŸi bir rÃ¶portajda.

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AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re onun iÃ§in baÅŸarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ "ne kadar para kazandÄ±ÄŸÄ±" deÄŸil, bu iÅŸleri yaptÄ±ktan sonra kendisiyle ne kadar gurur duyduÄŸu.

GenÃ§ kÄ±z bu konuyu da "AlbÃ¼mÃ¼n satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu merak bile etmiyorum. Bu iÅŸi para iÃ§in yapmÄ±yorum" diyerek Ã¶zetlemiÅŸti.

11 YAÅžINDAYKEN BABASINI KAYBETTÄ°Â

Michael Jackson'Ä±n tek kÄ±zÄ± olan Paris, babasÄ± Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde sadece 11 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. O gÃ¼ne kadar kimselerin doÄŸru dÃ¼rÃ¼st yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmediÄŸi genÃ§ kÄ±z, ondan sonra kendine gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir kariyer yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki tane erkek kardeÅŸi olan Paris Jackson, babasÄ± Michael'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun da kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ yetiÅŸmesi izin elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti Naomi Campbell'Ä±n sunduÄŸu programa konuk olduÄŸunda.

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AyrÄ±ca babasÄ±nÄ±n kendilerine sadece dÃ¼nyanÄ±n iyi hallerini deÄŸil acÄ±lÄ± yÃ¼zÃ¼nÃ¼ de gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Bu yÃ¼zden de yoksul Ã¼lkelere seyahatler yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°KÄ° TANE DE ERKEK KARDEÅžÄ° VARÂ

Paris Jackson, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Michael Jackson ile eski eÅŸi Debbie Row'un kÄ±zÄ±. Pop mÃ¼ziÄŸinin kralÄ±nÄ±n Paris dÄ±ÅŸÄ±nda ondan bÃ¼yÃ¼k bir oÄŸlu ile bir de kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu bulunuyor.

Bu arada oyuncu Mark Lester'Ä±n bir dÃ¶nem "Paris'in asÄ±l babasÄ± benim" diye bir iddiada bulunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Paris Jackson, babasÄ± Michael Jackson'Ä±n cenaze tÃ¶reninde bir ara gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamamÄ±ÅŸtÄ±.Â





Michael Jackson, 2009 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 51 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etmiÅŸti.Â

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