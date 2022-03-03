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Çağrı Telkıvıran ve oyuncu Biran Damla Yılmaz’la el ele!

#Çağrı Telkıvıran#Biran Damla Yılmaz#Murat Dalkılıç
Çağrı Telkıvıran ve oyuncu Biran Damla Yılmaz’la el ele

Influencer Sercan Yaşar’ın doğum günü partisi ünlüleri buluşturdu. Aslı Bekiroğlu’yla ilişkisi biten Çağrı Telkıvıran geceye yeni aşkı Biran Damla Yılmaz’la el ele geldi.

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ÇABUK UNUTTULAR

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve müzisyen Çağrı Telkıvıran, 1 yıl süren ilişkileri biter bitmez birbirini sildi. Bekiroğlu, “Maske Kimsin Sen” programında birlikte yarıştığı Kubilay Aka ile birlikte görüntülendi. Telkıvıran’dan jet hamle geldi. Ünlü müzisyen de aynı programda yarışan Biran Damla Yılmaz’la görüşmeye başladı.

Çağrı Telkıvıran ve oyuncu Biran Damla Yılmaz’la el ele

ÖYLE BİR ŞEY YAPMADIK

Geçen hafta birlikte görüntülenen, ancak ilişkileri hakkında konuşmak istemeyen Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz, influencer Sercan Yaşar’ın önceki akşam verdiği doğum günü partisine el ele katıldı. İkili, “Geçen hafta ilişkinizi kabul etmemiştiniz, şimdi el elesiniz” diyen muhabirlere “Biz öyle bir şey yapmadık arkadaşlar, yanlış hatırlıyorsunuz” diyerek güldü.

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Çağrı Telkıvıran ve oyuncu Biran Damla Yılmaz’la el ele

HANDE'YLE KÜS DEĞİLİZ

Partiye Sezer Çakır ile katılan Murat Dalkılıç, aynı maçta karşılaştığı eski aşkı Hande Erçel’le ilgili sorulara “Kendisini görmedim. Görseydim selamlaşır, konuşurdum. Eskiye dayalı birbirimize karşı bir hissiyat yok. Küslük de yok.” şeklinde cevap verdi.

İmzaya bağlı olmak istemiyorum

Sitare Akbaş ile ilişki yaşayan Murat Dalkılıç' “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusu soruldu. Dalkılıç, “Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Biriyle imzaya bağlı kalarak birlikte olmak istemiyorum. Sitare ile çok iyi giden bir ilişkimiz var. Sitare evlilik düşünseydi bana söylerdi.” ifadelerini kullandı.

Mutluluklar dilerim!

Şarkıcı, eski eşi Merve Boluğur’un arkadaşı Emre Kaya’yla ilişki yaşaması hakkındaki sorulara şu cevabı verdi: “Emre Kaya, iyi adamdır ve sevdiğim birisidir. Merve de öyle… Mutlu olsunlar isterim. Birbirlerini seviyor ve iyi anlaşıyorlarsa üçüncü kişinin söyleyecek bir lafı yoktur. Kendilerine mutluluklar dilerim.”

Çağrı Telkıvıran ve oyuncu Biran Damla Yılmaz’la el ele

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Partinin en dikkat çekici isimlerinden biri Zeynep Bastık’tı. Şarkıcı, derin göğüs dekolteli bluzu ve pantolonuyla geceye damgasını vurdu.

Çağrı Telkıvıran ve oyuncu Biran Damla Yılmaz’la el ele

Aslı Turanlı - Aslıhan Karalar

Çağrı Telkıvıran ve oyuncu Biran Damla Yılmaz’la el ele

Derya Uluğ

Çağrı Telkıvıran ve oyuncu Biran Damla Yılmaz’la el ele

Sercan Yaşar - Berkay

Çağrı Telkıvıran ve oyuncu Biran Damla Yılmaz’la el ele

Melisa Döngel

 

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