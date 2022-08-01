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Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten: Seda Sayan benim annem değil

#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Artur Ökten
Çağlar Öktenin oğlu Artur Ökten: Seda Sayan benim annem değil

Seda Sayan'ın 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten ünlü sanatçı ile arasındaki ilişkiyi anlattı.

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Seda Sayan, geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Sürpriz evliliğin ardından Seda Sayan'ın Ökten'in ilk evliliğinden olan oğlu Artur ile ilişkisi merak konusu oldu.

12 yaşındaki Artur, sosyal medya hesabında kendisine sorulan 'Seda Sayan'a anne diyor musun?' sorusuna yanıt verdi.

Artur Ökten 'Artık sırtın yere gelmez' şeklindeki yorumlara da tepki gösterdi.

"1- Seda benim annem değil, ben ona abla diyorum. 2 - Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez. O benim arkamda, Seda Abla değil (.)"

Çağlar Öktenin oğlu Artur Ökten: Seda Sayan benim annem değil

EŞİNİN SOYADINI SİLDİRİYOR

 Seda Sayan, Çağlar Ökten’in soyadını kullanmamak için dava açtı. Ünlü şarkıcı, evlilik soyadı olan ‘Ökten’in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi.

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Çağlar Öktenin oğlu Artur Ökten: Seda Sayan benim annem değil

Seda Sayan konuyla ilgili olarak “O yanlış anlaşıldı. Boşanacağımız ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Eğer eşimin soyadını alacak olursam, bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek. Benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına.” dedi.

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 KAYINVALİDE İLE İLK FOTOĞRAF

Seda Sayan, temmuz ayında düğününe gelemeyen kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmek için Mersin'e gitti.

Eşinin ailesini ziyaret eden Sayan kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesiyle de ilk fotoğrafını yayınladı. Ünlü şarkıcı yayınladığı fotoğrafa "Canım Hicom" yazdı.

Çağlar Öktenin oğlu Artur Ökten: Seda Sayan benim annem değil

AİLE TOPLANDI

Daha sonra ekibe Ökten'in yakın akrabaları da katıldı. Sayan, Artur ile de bu buluşmada tanıştı.

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Çağlar Öktenin oğlu Artur Ökten: Seda Sayan benim annem değil

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