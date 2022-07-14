Dudak dudağa pozu olay oldu! 'Seda Hanım burnunuz yok'

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Hollanda’da dudak dudağa

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Hollanda tatili devam ediyor. Sayan, eşiyle fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor. Sanatçı önceki gün de Instagram’a bu kareyi ekledi. Utrecht turunda romantik anlar yaşayan çiftin fotoğrafına yorum yağdı.

Fotoğrafa gelen bazı yorumlar ise Sayan'ın Photoshop uygulamasını abarttığı yönündeydi. Bazı takipçiler 'Seda Hanım fotoğrafı düzelteceğim derken burnunuzu kaybetmişsiniz' yorumunda bulundu.

Çok tatlı tatil

“Can dostum” dediği İbrahim Çelikkol’la çıktığı tatilin ardından İstanbul’a dönen Birce Akalay, önceki akşam Beyoğlu Corridor’da görüntülendi. Ünlü oyuncu, her fırsatta yakın arkadaş olduklarını dile getirdiği Çelikkol’la tatillerinin nasıl geçtiği sorulunca “Çok tatlı tatil yaptık. Aldı beni birazcık götürdü. Sonra o oğlunu aldı, ben annemin yanına döndüm” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Sanat dünyasında mobbing’e uğradım

Nez önceki gün Cihangir’de köpeğini gezdirdi. Nez, şu sıralar 90’lar konserleri yaptığını ve bir türkü projesi üzerine çalıştığını söyledi. Yeni kuşak şarkıcılardan Aleyna Tilki’yi çok seven Nez, “Zamanında sanat dünyasında mobbing’e uğradım. Bana da köstek olanlar oldu” dedi. (Seçkin ŞENVARDAR)

Sahnelere ara verdim

Selen Görgüzel önceki gün Zorlu AVM’deydi. Şarkıcı, bayramı İstanbul’da geçirdiğini söyledi. Görgüzel, ses tellerindeki nodül nedeniyle bir süre şarkı söylemesinin yasak olduğunu ve sahne çalışmalarına ara verdiğini açıkladı: “Doktorumun tavsiyesiyle bir süre sahne çalışmalarına ara vermek zorunda kaldım. Aslında konuşmam bile sıkıntı teşkil ediyor. 1 hafta sonrasında tamamen iyileşmiş ve sahnelere, konserlere dönmüş olacağım. Bu süreçte dinleniyorum.”

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Setleri çok özlemişim

Ayça Ayşin Turan önceki gün Zorlu AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi. Turan, bayramı Sinop’taki ailesinin yanında geçirdiğini söyledi. Oyuncu, başrollerinde Ekin Koç ile yer alacağı filmin çekimleri için de Asos’a gideceğini açıkladı: “Aile ziyareti için Sinop’taydım. Yakında Asos’ta çekimlere başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Setleri çok özlemişim.”

Yönetmenlik yapmak istiyorum

Meltem Cumbul önceki akşam Garo Mafyan Turbulence ile Sek Bodrum’da sahne aldı. Cumbul, danstaki yeteneğini de gösterdi. Oyuncu, 90’lı yıllardan şarkılar seslendirdi. Cumbul, “Sahneye çıktığımda çocuk kadar kendimi özgür hissediyorum. Gelecekte çok güzel filmler yapmayı planlıyorum. Tiyatro oyunlarımı devam ettirmeyi de... Ayrıca yönetmenlik yapmak çok istiyorum” dedi.

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Esnaf ziyareti

Bodrum’da tatil yapan Cem Yılmaz, Yalıkavak Marina’da demirli teknesinden önceki gün ayrılıp kısa bir yürüyüşe çıktı. Marinadaki mağazaları dolaşan ünlü komedyen, “Mücevher mağazalarını geziyorsunuz, özel bir hediye mi arıyorsunuz?” diye soran muhabirlere “Sadece orada çalışan arkadaşlarla tanıştım ve sohbet ettim, o kadar” yanıtını verdi. Yılmaz, muhabirlere “Esnaf ziyareti yazın” diye takıldı. (Kamil SÜMER)

46 yaş güzelliği

90’lı yıllarda Serdar Ortaç’ın “Karabiberim” klibiyle ünlenen İlknur Soydaş, bayram tatilini eşi Cem Pole ile Mikonos’ta geçiriyor. 46 yaşındaki model, tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Soydaş fit vücuduyla dikkat çekti.

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Bebeğe son 2 ay

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Dila Tarkan, Yunanistan tatilinden fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. 7 aylık hamile olan Tarkan’ın bu pozu çok sayıda beğeni aldı.